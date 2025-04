Die GEMS – Highlights im Mai

Was bietet das Singener Kulturzentrum im Wonnemonat Mai? So einiges – von abendfüllendem Trommel-Spektakel, über Improvisationskunst bis hin zu einem bewegenden Podiumsgespräch.

DIE SCHLAGZEUGMAFIA – Backstreet Noise

Im abendfüllenden Show-Format „Backstreet Noise“ der „Schlagzeugmafia“ wird das Publikum zum Zeugen und Komplizen zugleich. Obwohl die Mafiosi stets bemüht sind, die lässige Ganoven-Fassade aufrechtzuerhalten, wird schnell klar, dass im Mafiabetrieb ganz und gar nicht alles glatt läuft. Wie sollte es auch anders sein? Bei fünf Schlagzeugern will schließlich jeder den Takt angeben.

Wer hält am Ende die Fäden in der Hand? Wird die Tarnung als Pizzabäcker auffliegen? Wie baut man aus drei Trommeln ein Fluchtauto und was passiert, wenn plötzlich alle Lichter ausgehen? „Backstreet Noise“ begeistert alle Generationen – mit handwerklichem Können, charmanter Schlagfertigkeit und verblüffendem Ideenreichtum. Ein Blick in die Akte zeigt, dass diese Mafiosi längst keine Kleinkriminellen mehr sind. Ausgezeichnet mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg 2015, Finalisten der RTL Sendung „Die Puppenstars“ vor millionenfachem Fernsehpublikum, Auftritte bei der „Goldenen Kamera“, der „Echo Verleihung“ u. v. m. …



Am 4. Mai um 19:30 Uhr.

POETRY SLAM mit Marvin Suckut

Auch dieses Mal treffen sich am 16. Mai wieder einmal einige der besten Poetinnen und Poeten des Landes in der GEMS zum „Poetry Slam“, um in einem dichterischen Wettstreit gegeneinander anzutreten. Dabei müssen sie sich nur an drei einfache Regeln halten: Die Texte müssen selbstverfasst sein, es gibt ein Zeitlimit von sieben Minuten, es dürfen keine Hilfsmittel/Kostüme verwendet werden. Am Ende entscheidet das Publikum durch Applaus, wer zum Sieger oder zur Siegerin gekürt wird. Hochkarätige Gäste aus dem gesamten deutschsprachigen Raum messen sich mit den Besten der lokalen Szene.

Musikalischer „Special Guest“: Tausendsassa (Freiburg)

Das Lineup des Abends: Gina Walter (Basel), Flori Wintels (Bad Bentheim), Ortwin und Slamson (Berlin), Jacqueline Schmidt (Konstanz), Vanessa Schramm (Radolfzell)

Wer mutig genug ist, sich mit seinen Texten der Publikumswertung zu stellen, schreibe eine Mail an marvinsuckut@gmx.de.

Am 16. Mai um 20:00 Uhr.

TERESA REICHL – Bis jetzt

Teresa Reichl ist jetzt fast 30 und hat keines der Ziele erreicht, die sie sich mit 16 gesetzt hat. Kein Haus, kein Mann, keine Kinder. Dafür eine Freundin und einen dreibeinigen Kater. Und Bühne statt Lehramt. Woran soll man denn merken, dass man erwachsen ist, wenn man sein Geld mit Witzen verdient? Und wie soll man sein Geld mit Witzen verdienen, wenn man dann plötzlich eine Depression hat?

Das Leben ist bunt, wenn man sich alle Meilensteine selber baut, von einem Auftritt in die Therapie fährt und keine Panik haben muss, aus Versehen schwanger zu werden. Das Leben ist auch wild, wenn man zwischen Dorf und Großstadt unterwegs ist, zwischen Schweinsbraten und Iced Latte mit Hafermilch, zwischen klassischer Literatur und Tiktok-Trends. Und dann ist das Studium auf einmal zu Ende und man muss sich aussuchen, welche Versicherungen man haben will, dabei war man doch gefühlt gestern erst volljährig.

Da wundert es eine:n nicht, dass Teresa privat am liebsten gar nichts erlebt – und trotzdem genug zu erzählen hat. Vom Dazwischenstehen, vom Nichtdazugehören und von der Suche nach Liebe – inklusive der Überforderung, wenn sie dann da ist. Wenn alles ganz anders kommt, als man immer dachte, dann bleibt schließlich nur eins: darüber lachen. Und das klappt ganz gut – bis jetzt.

Am 17. Mai um 20:00 Uhr.

PODIUMSGESPRÄCH: Wie ich wurde, wer ich bin

Als Marian Grau neun Jahre alt ist, stirbt sein älterer Bruder an einem schweren Gendefekt. Mit 16 veröffentlicht er sein Buch „Bruderherz: Ich hätte Dir so gern die ganze Welt gezeigt“. Im Gespräch mit Andrea Chlup und Petra Dierenbach, die Angebote für Geschwister pflegebedürftiger Kinder leiten, spricht Marian darüber, wie er die Zeit mit seinem Bruder erlebt hat und wie er heute mit Anfang 20 darauf zurückblickt.

Was war schwierig, was hat ihn gestärkt, wer und was hat ihm geholfen? Gemeinsam überlegen sie, wie Geschwister lebensverkürzt erkrankter oder verstorbener Kinder psychisch widerstandsfähig sein oder werden können.

Eine bereichernde Veranstaltung für betroffene Familien und Fachkräfte. Mit der Foto-Ausstellung „Ohne Wenn und Aber“ über Wünsche von 14 Geschwisterkindern. Öffnung der Ausstellung: 17:30 Uhr.

Marian Grau studiert in Konstanz, ist Botschafter des Deutschen Kinderhospizvereins und passionierter Reisender. Petra Dierenbach, Dipl. Sozialpädagogin, ist Fachkraft der Kinder- und Jugendhospizarbeit Landkreis Konstanz. Andrea Chlup, Dipl. Heilpädagogin, leitet die Geschwistergruppen des Bunten Kreises Villingen-Schwenningen. Eine Kooperation vom GeschwisterChlup VS und dem Kulturzentrum GEMS Singen.

Am 20. Mai um 18:30 Uhr.

IMPRO-MATCH mit FABULA RASA – Vorsicht, explosiv!

Ein Theaterabend so wild, spontan und unberechenbar wie eine Party, zu der Du nicht eingeladen wurdest – aber trotzdem hingehst! Die Bühne verwandelt sich in eine Arena, in der die Improvisationskünstler:innen von Fabula Rasa mit Hirn, Herz und einer kräftigen Prise Wahnsinn gegeneinander antreten. Ohne Skript, ohne Netz und garantiert ohne Plan!

Freu Dich auf absurde Geschichten, skurrile Charaktere und überraschende Szenen. Nichts ist vorhersehbar, alles ist möglich und Du darfst mitbestimmen – von Shakespeare auf Speed bis zum Tatort in der Teeküche. Wer gewinnt? Das entscheidet allein das Publikum, also DU! Bereitmachen für eine explosive Mischung aus Comedy, Drama und Anarchie – live, unzensiert und garantiert einmalig!

Karten sichern, vorbeikommen, durchdrehen! Moderation: Jonathan Skawski.

Am 26. Mai um 19:00 Uhr.

Karten gibt es von Dienstag bis Donnerstag, jeweils von 11 bis 15 Uhr an der Tageskasse und eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse der GEMS sowie online hier.

MM; Bild: Marvin Suckut © Zoe Lindegger