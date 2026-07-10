Der stille Rassismus

Mohamed Badawi © Privat

Es gibt Themen, die sich dem Lärm der Tagespolitik entziehen. Während Kriege die Schlagzeilen beherrschen, Fußballweltmeisterschaften ganze Nationen in Euphorie versetzen und politische Debatten den öffentlichen Diskurs bestimmen, bleibt eine Frage bestehen, die älter ist als moderne Staaten und zugleich bedrückend aktuell: Nach welchen Maßstäben beurteilen wir einen Menschen?

Von Sudan bis Deutschland: Warum entscheiden Hautfarbe und Herkunft noch immer über Chancen und Anerkennung? Nach seiner Hautfarbe, seiner Herkunft und seiner Abstammung – oder nach seiner unveräußerlichen Würde?

Die kulturellen und literarischen Wurzeln des Rassismus

Ich schreibe diesen Text nicht als Anthropologe oder Historiker, sondern als Sprachwissenschaftler und Literaturforscher, der aus einer Gesellschaft stammt, in der Hautfarbe und Stammeszugehörigkeit noch immer über sozialen Wert, Chancen und Zugehörigkeit entscheiden können. Im Sudan begegnet man dem Rassismus oft nicht offen und laut, sondern verborgen im Alltag, in Sprache, Blicken, Heiratsvorstellungen, politischen Machtstrukturen und gesellschaftlichen Hierarchien.

Gerade deshalb begann ich vor Jahren, mich wissenschaftlich mit den kulturellen und literarischen Wurzeln dieser Problematik auseinanderzusetzen. Meine Magisterarbeit (1994) widmete sich der „Négritude im arabischen Werk des sudanesischen Dichters Muhammad al-Fayturi“. Al-Fayturi war nicht einfach ein arabischer Poet afrikanischer Herkunft. Er war eine Stimme Afrikas innerhalb der arabischen Sprache selbst – ein Dichter, der gegen eine Welt anschrieb, die Menschen in Herren und Untergebene, in „höhere“ und „niedere“ Rassen einteilte.

Seine Gedichte handelten nicht nur von Unterdrückung, sondern von der Rückgewinnung menschlicher Würde. Der schwarze Mensch erscheint bei ihm nicht als Opfer, sondern als Träger einer tiefen kulturellen Erinnerung, einer eigenen Schönheit und geistigen Stärke. Al-Fayturi begriff früh, dass Rassismus nicht allein den Körper versklavt, sondern vor allem das Bild zerstört, das ein Mensch von sich selbst besitzt.

Von dort führte mein Weg zur afrikanischen Bewegung der „Négritude“, geprägt von Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire und Léon Damas. Diese Denker kämpften nicht nur gegen Kolonialismus, sondern gegen die geistige Entwürdigung Afrikas. Europa hatte Afrika nicht bloß ausgebeutet – es hatte dem Kontinent auch seine Stimme und sein historisches Selbstbewusstsein abgesprochen.

Und genau hier berührt die Geschichte Europas auch Deutschland.

Deutschland spricht heute mit Recht viel über Erinnerungskultur, über die Verantwortung gegenüber den Verbrechen des Nationalsozialismus und über die Gefahren rassistischen Denkens. Doch lange Zeit wurde ein anderer Teil der Geschichte verdrängt: die deutsche Kolonialpolitik in Afrika. Besonders in Namibia verübten deutsche Kolonialtruppen Anfang des 20. Jahrhunderts Massaker an den Herero und Nama – Verbrechen, die Historiker heute vielfach als den ersten Genozid dieses Jahrhunderts bezeichnen.

Auch im modernen Deutschland ist die Debatte keineswegs abgeschlossen. Die Mordserie des rechtsextremen „NSU“, die Anschläge von Hanau oder der zunehmende Hass gegen Migrant:innen und Schwarze zeigen, dass Rassismus nicht nur ein Problem ferner Vergangenheit ist. Gleichzeitig gibt es in Deutschland aber auch eine bemerkenswerte Bereitschaft zur Selbstkritik – in Schulen, Medien, Universitäten und kulturellen Debatten. Genau diese Fähigkeit zur kritischen Erinnerung unterscheidet lebendige Demokratien von Gesellschaften, die ihre Geschichte verdrängen.

In der arabischen Welt hingegen wird Rassismus häufig tabuisiert oder verharmlost. Obwohl Religion und Kultur offiziell Gleichheit predigen, existieren bis heute tief verankerte Vorstellungen von „höherer“ und „niederer“ Herkunft. Schwarze Araber:innen – ob im Sudan, in Mauretanien, im Golf oder im Maghreb – erleben oft subtile Formen gesellschaftlicher Ausgrenzung. Der Rassismus zeigt sich nicht immer in Gesetzen, sondern in Sprache, sozialen Barrieren und kulturellen Bildern.

Innere Widersprüche von Staaten

Der Sudan ist dafür ein schmerzhaftes Beispiel. Das Land ist zugleich arabisch und afrikanisch, doch gerade diese doppelte Identität wurde über Jahrzehnte zu einer Quelle innerer Konflikte. Ethnische Überheblichkeit, Stammesdenken und die Abwertung des „anderen“ trugen nicht nur zu gesellschaftlichen Spannungen bei, sondern auch zu Bürgerkriegen und politischen Katastrophen.

Die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) wiederum verkörpern den großen Widerspruch der Moderne: ein Land, das Freiheit predigt und zugleich auf der Geschichte der Sklaverei aufgebaut wurde. Millionen Afrikaner wurden über den Atlantik verschleppt, um Baumwoll-, Zucker- und Tabakplantagen zu bewirtschaften. Der Wohlstand Amerikas wäre ohne diese gewaltsame Ausbeutung kaum denkbar gewesen.

Doch selbst nach der offiziellen Abschaffung der Sklaverei blieb die Gleichheit eine Illusion. Segregation, Polizeigewalt und soziale Ungleichheit prägen bis heute das Leben vieler Afroamerikaner:innen. Autor:innen wie Langston Hughes, James Baldwin oder Toni Morrison machten sichtbar, dass Rassismus nicht nur ein politisches System ist, sondern auch ein psychologisches und kulturelles Trauma, das über Generationen weitergegeben wird.

Gerade deshalb ist Literatur oft ehrlicher als Politik. Sie kennt keine Wahltermine und keine diplomatischen Rücksichten. Sie zwingt Gesellschaften, sich selbst im Spiegel zu betrachten – auch dort, wo der Anblick schmerzt.

Die Rückkehr des Nationalismus

Heute erleben viele Minderheiten – in Amerika ebenso wie in Europa – eine Rückkehr nationalistischer und identitärer Bewegungen. Die Sprache des Ausschlusses kehrt zurück: gegen Migrant:innen, Muslime, Schwarze und all jene, die nicht in das Bild einer „reinen“ nationalen Identität passen.

Die eigentliche Gefahr besteht dabei nicht nur in offenen Hassparolen, sondern in der stillen Normalisierung von Überlegenheitsdenken. Rassismus beginnt selten mit Gewalt. Er beginnt mit Sprache, mit Bildern, mit Witzen, mit Schweigen – und mit der Vorstellung, manche Menschen seien ein „natürlicherer“ Teil einer Gesellschaft als andere.

Darum geht es in dieser Debatte nicht allein um Hautfarbe. Es geht um die moralische Reife moderner Gesellschaften. Eine Zivilisation, die Menschen nach Herkunft oder Ethnie bewertet, verrät letztlich ihre eigenen humanistischen Ideale. Vielleicht liegt die Hoffnung tatsächlich in Kunst, Literatur und Bildung. Sie vermögen, die inneren Mauern einzureißen, die Geschichte, Macht und Vorurteile zwischen Menschen errichtet haben. Doch dauerhaft überwinden lassen sich diese Grenzen nur, wenn kulturelle Einsicht von politischer Verantwortung, rechtsstaatlichen Institutionen und gesellschaftlichem Handeln begleitet wird. Bildung öffnet den Geist – Gerechtigkeit verändert die Wirklichkeit.

Am Ende bleibt eine einfache, aber entscheidende Frage: Haben wir als Menschheit wirklich gelernt, den Menschen nicht nach seiner Hautfarbe, seiner Herkunft oder seiner Abstammung zu beurteilen, sondern nach seiner unveräußerlichen Würde? Die Antwort entscheidet nicht nur darüber, wie wir die Vergangenheit bewerten. Sie wird auch bestimmen, wie gerecht die Welt von morgen sein wird.