Der Kursschiffhafen wird ausgebaggert

Hafen in Kreuzlingen: Über die Jahre sammeln sich Sedimente in der Fahrrinne und im Hafenbecken an © Stadt Kreuzlingen

Damit die Kurs- und Ausflugsschiffe nicht auf Grund laufen, müssen die Fahrrinne und das Hafenbecken im Kursschifffahrtshafen Kreuzlingen ausgebaggert werden. Die Arbeiten starten am Montag, 16. Oktober 2023.

Hier eine Mitteilung der Stadt Kreuzlingen:

Vor zwölf Jahren wurde der Kursschifffahrtshafen letztmals ausgebaggert. Seither sammelte sich im Hafenbecken und in der Einfahrtsrinne durch Wellenschlag erneut Sediment an. Um auch bei tiefen Pegelständen die Einfahrt für die Kurs- und Fahrgastschiffe gewährleisten zu können, werden insgesamt 8’300 Kubikmeter Material geborgen.

Mit der Ausbaggerung von rund 6’600 Kubikmeter Aushub wird am 16. Oktober begonnen. Das Material wird in einem definierten Gebiet im See verklappt. Im April 2024 folgt die zweite Phase der Verklappung im See.

Voraussichtlich ab dem 1. November wird das geringfügig mit Schadstoffen belastete Material auf dem Parkplatz westlich des Kursschiffhafens deponiert, entwässert sowie anschliessend in einer Deponie entsorgt.

Der Parkplatz westlich des Kursschiffhafens bleibt somit vom 1. November bis voraussichtlich März 2024 gesperrt, bis dahin ist die Ausbaggerung beendet. Die Arbeiten werden vom Amt für Umwelt des Kantons Thurgau begleitet.

Text & Bild: Stadt Kreuzlingen/red