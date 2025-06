Das „Nuclearban Projekt“ kommt nach Konstanz

Foto des letzten Peace-Zeichens 2019 auf Klein-Venedig © Wolfram Mikuteit

Die „Nuclearban Rennraddemo“ ist Teil einer weltweiten Bewegung, die in diesen bedrohlichen Zeiten von Aufrüstung und Vertragskündigungen eine Abkehr von der atomaren Abschreckung und die Eliminierung der Massenvernichtungswaffen einfordert. Am 20. Juni machen die Radler:innen in Konstanz Halt.

Seit dem 22. Januar 2021 sind Atomwaffen verboten. Ausschlaggebend dafür waren 122 Staaten, die 2017 in New York einen Vertrag für das Verbot von Atomwaffen beschlossen und das große Engagement der Zivilgesellschaft. Koordiniert wurde das Abkommen von der internationalen Kampagne für die Abschaffung aller Atomwaffen (ICAN), die dafür 2017 mit dem Friedensnobelpreis in Oslo ausgezeichnet wurde.

Die Pressehütte Mutlangen, als Ausrichterin der Nuclearban Rennraddemos, ist damit als eine von über 600 Partnerorganisationen von ICAN in über 100 Ländern auch Friedensnobelpreisträgerin – zusammen u. a. mit dem bundesweiten Aktionsbündnis „atomwaffenfrei.jetzt“ und den über 8000 „Mayors for Peace“ weltweit (Konstanz ist seit 1986 Mitglied).

Zum Ende der baden-württembergischen Pfingstferien findet die dritte mehrtägige Nuclearban Tour nach 2019 und 2023 statt: vom Fahrrad-Drehkreuz Kronau an und um den Bodensee und wieder zurück an den Ausgangspunkt. Gut 50 Radsportlerinnen und Radsportler engagieren sich auf der mit 765 km bisher längsten Demonstration dieser Art als Schrittmacher:innen für nukleare Abrüstung.

Der erste Tag der außergewöhnlichen Raddemo für eine friedliche und gerechte Welt ohne Atomwaffen führt am 19. Juni von Kronau durch den Kraichgau, den Nordschwarzwald, die Schwäbische Alb, den Hegau bis nach Singen. Am 20. Juni geht es einmal (fast komplett) um den Bodensee. Zunächst am Nordufer bis nach Österreich. Die anschließende Fahrt durch die Schweiz dient auch der Stärkung der eidgenössischen Volksinitiative „Für den Beitritt der Schweiz zum Vertrag der Vereinten Nationen über das Verbot von Atomwaffen“.

Nach dem Grenzübertritt in Konstanz geht die Fahrt über die Reichenau zurück nach Singen. Der dritte Tag, der 21. Juni, ist die Bergtour der Mehrtagesfahrt. Im Schwarzwald geht es auf über 1000 m Höhe, bevor mit Freiburg und der Rheinebene ein flacher Abschluss mit Ziel in Lahr in einer der wärmsten Regionen Deutschlands vorgesehen ist. Nach der Sommersonnenwende und der kürzesten Nacht geht es am letzten Tag „gemütlich“ über Baden-Baden und Karlsruhe zurück nach Kronau.

In allen 15 Städten Pausen finden Kundgebungen zur Unterstützung des Atomwaffenverbots und der Stärkung des Friedens statt, organisiert und unterstützt durch lokale Initiativen u. a. aus der Friedensbewegung, Radsportvereinen und Stadtverwaltungen. Auf den Trikots symbolisiert der Spruch „Frieden ist der Weg“ erneut Motto und Ziel dieser Versammlung.

Am Freitag, den 20. Juni, macht die Rennraddemo zwischen ca. 15:55 und 16:40 Uhr in Konstanz auf Klein Venedig Halt. Es wird eine kleine Kundgebung mit kurzen Beiträgen der Stadt Konstanz, der Friedensinitiative Konstanz und einem Vertreter der Rennraddemo geben. Geplant ist auch die Nachbildung des Peacezeichens mit den Rennradfahrer:innen.

MM, Bild: © Wolfram Mikuteit