Das GEMS-Programm im Oktober

Das Comedy-Duo „Oropax“ aus Freiburg © Seline Limbacher

Der Sommer verabschiedet sich und der Herbst zieht ins Land. Genau die richtige Zeit, um im Kulturzentrum GEMS kabarettistische, musikalische und theatrale Darbietungen zu besuchen. Also auf nach Singen, und altbekannte sowie neue Künstler:innen (wieder-)entdecken!

Oropax – Ordentlich Chaos

Mit Stolz und großer Triple-XL-Freude verkünden die Oropax-Doppelbrüderlichkeiten die neue Show. Der vielversprechende Titel „Ordentlich Chaos“ ist allumfassend – wie das Spektakel, dem es den Namen gibt. Die Bühne wird zur doppelhälftigen Oase des Lachens, bewässert mit Lachtränen aus allen Reihen. Wie wird das Totlachen durch Oropax reanimiert? In ordentlich Ordnung? Außerordentlich Ordnung? Oder gar in außerordentlich unordentlichem Chaos?

Nebst außerordentlicher reiner Ordnung herrscht in der Show vor allem ordentlich Chaos. Wortwitz, Spontanität und reinste Spielfreude entfalten die Schwingen.

Am 3. Oktober 2024 um 19:30 Uhr in der GEMS.

MATHIAS KELLNER – Ernsthaft?!

Mit rau-sanfter Stimme gesungenen Liedern über Gott und die Welt und kurios-lustigen Geschichten über die bayrische Provinz zieht Mathias Kellner seit Jahren durchs Land. Der niederbayrische Oberpfälzer ist einer der bekanntesten Liedermacher Bayerns und lässt mit seinen hemdsärmeligen G’schichten regelmäßig die Grenzen zwischen Musik und Kabarett geschickt verschwimmen. Selbst wenn er gerade noch den melancholischen Song „Radieserlwalzer“ von der Reise zum Mittelpunkt der Welt singt, erzählt er doch gleich darauf urkomisch von seiner „Abspülmeditation“.

Kellner ist ein Meister der Unterhaltung und jedes seiner Konzerte ist eine Wundertüte mit verschiedenen Ebenen. Mal kommt die Ballade vom Konzert gestern plötzlich als groovy Bluesnummer daher. Mal wird ein Lied mitten in der Ausführung unterbrochen und ein wahnwitziger Bogen zu einer Geschichte gespannt, die ihm spontan einfällt.

Die Karten vom 1. März 2024 behalten ihre Gültigkeit oder können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.

Am 4. Oktober 2024 um 20:00 Uhr im GEMS-Studio.

Was für ein Theater … Ein Abend so bunt wie das Leben

Das Publikum bestimmt an diesem Abend die Themen, gemeinsam werden Rahmen und Rhythmus der Spiel-Szenen vorgegeben. Was dann passiert, steht in den Sternen! Begegnungen, Ideen, Einwürfe und Erfahrungen übernimmt ComedyCation spontan und intuitiv in Aktionen auf der Bühne – ein unvorhersehbarer Möglichkeitsraum spielerischer Kreativität entsteht in diesem Moment, allein durch das Publikum. Einzigartig und unverwechselbar. Gerne im Widerspruch zum Erwarteten, Wahrscheinlichen – doch voll Leidenschaft, Poesie und Phantasie.

Zusammen mit dem Impro-Theater ComedyCation präsentieren der Förderverein Sozialpsychiatrie nord-westlicher Landkreis Konstanz e.V. und das Kulturzentrum GEMS einen Impro-Abend im Rahmen der Woche der seelischen Gesundheit.

Am 10. Oktober 2024 um 20:00 Uhr in der GEMS.

Singen ohne Strom – Flo Ritzi

Flo Ritzi, Sänger, Songschreiber und Bandleader bei „Delta Fuchs“, kommt alleine mit der Gitarre, spielt neue Songs und erzählt einige irre Geschichten in denen Wahrheit und Fiktion verschwimmen, im Glanze des Mondes, der schimmernd silbern die Spitze der Apfelbaumkronen ziert.

Ohne „Netz und doppelten Boden“, also ganz ohne elektrischen Strom, präsentieren sich im kleinen Studio der Singener GEMS regionale und überregionale Musiker:innen. Besondere und einzigartige Konzertabende in einem speziellen und gemütlichen Ambiente. Jeweils von Oktober bis März, einmal im Monat und immer an einem Sonntag, von 18:00 bis 20:00 Uhr. Besser kann man ein Wochenende fast nicht ausklingen lassen.

Kostenloser Eintritt nur per Vorreservierung per Mail (begrenzte Platzzahl). Es wird aber um eine angemessene Hutspende für die Musiker gebeten.

Am 20. Oktober 2024 um 18:00 Uhr in der GEMS.

Constanze Lindner – Lindners Lebenslust

Die Comedienne hat ein neues Programm gemacht. Viele ihrer irrwitzigen Geschichten, aus ihrem Bestseller-Buch, schreien geradezu danach auf die Bühne zu kommen. Und mit ihrem frischen, neuen Comedy-Bühnenprogramm ist sie jetzt auf Tour.

Sie redet, springt, rennt, lacht, liest und wirft mit all der Begeisterung um sich und dem Frohsinn, der in ihr steckt und den sie in dieses Buch hineingeschrieben hat.Und wer diese Show zum Buch erlebt, merkt auf einmal wie saukomisch Tipps für den Umgang mit sich selbst sein können. Denn in diesem Programm, ist die Welt einer Frau auch für Männer lustig und lehrreich.

Am 24. Oktober 2024 um 19:30 Uhr in der GEMS.

Tauschrausch – ImproComedy

Bringen Sie Dinge mit, die Sie schon lange loswerden wollten und staunen Sie, was daraus für abenteuerliche Szenen, Sketche und Lieder aus dem Stegreif entstehen: Der alte Reiseführer aus Südtirol als Musical? Die aussortierte CD von Pur im Mittelpunkt einer Mordermittlung? Die hässliche Krawatte vom letzten Geburtstag als Freestyle Rap? Das weiß niemand vorher! Am wenigsten die drei Akteure selbst.

Jeder Abend ist anders, aber immer urkomisch und am Rande der Genialität. Und hinterher können Sie Ihren ganzen Schrott auch gerne untereinander tauschen. Das ist besser als Flohmarkt und lustiger als eBay.

Am 27. Oktober 2024 um 19:30 Uhr in der GEMS.

Patrizia Moresco – Overkill

„OVERKILL“: Von wegen das Leben ist ein ruhiger Fluss – das Leben ist im Überfluss, wir haben alles und von allem zu viel, vor allem an apokalyptischen Nachrichten, da kann einem schon mal der Humor in die Faltencreme fallen. Nicht so der Moresco!

Eine Frau, ein Wort, ein Gag – immer groß und niemals artig. Stand Up Comedy vom Feinsten. Ehrlich, provokant und brüllend komisch und immer im Schulterschluss mit dem Publikum. Die Italienerin mit Berliner Schnauze ist ein aktiver Vulkan. In ihr brodelt es ohne Unterlass und ihre Eruptionen haben es in sich. Statt Lava speit sie Pointen und Wortspiele, gegen den Zeitgeist, die so heiß sind, dass sie sich oft sengend einbrennen. Nichts und niemand bleibt verschont, am wenigsten sie selbst.

Am 30. Oktober 2024 um 20:00 Uhr in der GEMS.

Karten gibt es von Dienstag bis Donnerstag, jeweils von 11 bis 15 Uhr, an der Tageskasse der GEMS, online über www.diegems.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

MM/ans; Bild: Oropax © Seline Limbacher