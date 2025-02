Das GEMS-Programm im März

Tina Häussermann kommt am 28. März mit ihrem Programm „Happy Konfetti“ in die GEMS

Das Singener Kulturzentrum GEMS startet mit einer neuen Tanzreihe in den Frühlingsmonat März. Weiter geht es mit „Singen für alle“ von und mit Patrick Bopp, die Kabarettistin und Comedienne Tina Häussermann schaut ebenfalls vorbei und Musik gibt es natürlich auch.

TANZ EINS

Mit einer neuen Tanzreihe in der GEMS soll dieser Kunstform mehr Raum gegeben werden. Daher sind Interessierte herzlich zum Auftakt dieses neu erdachten Formats Anfang März eingeladen, das von Davian Wölfle-Obitz, Leander Emanuel und Emmanuel Ramos mit vielfältigen Tanzstücken gestaltet wird – und zwar mit den drei Performances „Unter(ver)schiede(nen) 2.0“, „Flowers“, „From Paris to Amsterdam“ und dem Kurzfilm „Was wir nicht sehen wollen“. Mehr dazu hier.

Am 7. und 8. März 2025 um 20:00 Uhr.

Singen! Aus voller Kehle für die Seele

Singen für Alle mit Patrick Bopp

„Aus voller Kehle für die Seele“ richtet sich an alle Menschen, die gerne singen! Es sind wirklich alle gemeint: Jene, die denken, dass sie gar nicht singen können und jene, die es ein wenig können oder es oft und gerne tun. Es ist kein normaler Chor mit regelmäßigen Terminen und Aufführungen. Es ist eigentlich gar kein Chor! Sondern eine Verabredung zum Singen, bei der der Spaß im Vordergrund stehen soll – der Spaß am gemeinsamen Singen, der Spaß am Ausprobieren und Experimentieren und auch der Spaß am gemeinsamen Scheitern.

Gesungen wird ohne Noten, der Text auf eine Leinwand projiziert. Patrick Bopp alias Memphis war Gründungsmitglied der Stuttgarter Vocal-Comedy-Gruppe „Füenf “ und gibt den musikalischen Moderator. Er singt vor, dirigiert, motiviert, begleitet stimmlich und am Klavier. Es wird gesungen, was sich singen lässt: von Rock- und Popsongs, Schlager jedweder Coleur, Volkslied, Kinderlied, Rap, Ska bis hin zu Jodler. Ein humorvoller, ungezwungener Abend, bei dem alle mit einem entspannten Grinsen im Gesicht rausgehen und dieses für ein paar Tage beibehalten!

Am 9. März 2025 um 19:30 Uhr.

Arnulf Rating – tagesschauer

Wir bewegen uns im Netz wie die Fische im Wasser. Das Angebot ist riesig. Verlockende Apps – ist da ein Haken dran? Am Ende der langen Entwicklung zum aufrechten Gang steht der Mensch als Handynutzer. Über sein Smartphone gebeugt, das unser Schaufenster zur Welt geworden ist. Und wir sind selbst aktiv. Mit pfiffigen Infos oder einem Katzenvideo kann man Aufmerksamkeit gewinnen. Oder einen Shitstorm ernten. Haben wir es in der Hand? Oder hat es uns im Griff?

Der „tagesschauer“ ist die stets aktuelle Reaktion von Arnulf Rating auf die täglichen Duschen in den Zeiten der Generaldebilmachung. Gemeinsam mit seinen Prachtfiguren Schwester Hedwig und Dr. Mabuse entscheidet er zwischen Menschen, Viren, Mutationen. Er weiß: Die Fackel der Aufklärung kann auch eine Nebelkerze sein. In dieser Welt überlebt man nur mit Humor. Denn das ist bekanntlich der Knopf, an dem wir drehen können, bevor uns der Kragen platzt.

Mit Tempo und hohem Unterhaltungswert brilliert hier eine der dienstältesten scharfen Zungen des Landes. Der letzte der legendären „3 Tornados“, der auf der Bühne steht. Sein Maßstab ist der gleiche wie damals bei den Tornados.: Unterhaltung mit Haltung. Der Anspruch bleibt: die Menschen oben mit erweitertem Bewusstsein und unten mit nasser Hose aus dem Theater zu entlassen.

Am 20. März 2025 um 19:30 Uhr.

Tina Häussermann – Happy Konfetti

Die Kabarettistin und Comedienne Tina Häussermann feuert zu ihrem 25-jährigen Bühnenjubiläum einen Abend voller Sahnehäubchen und Krönungen auf die Bretter, die ihr so viel bedeuten. Blitzgescheit und albern, bierernst und saukomisch, mit Karamba und Karacho! In einer Welt, die sich zunehmend anders dreht als gedacht, bewahrt Tina Häussermann die Übersicht. Mit nahezu unzerstörbarer Resilienz, Komik und Empathie zeigt sie, dass das kleine Glück schon der Moment sein kann, in dem die Kinder in ihren Zimmern selbst in die alte Pizza auf dem Boden treten. Sie zeigt, dass man sich im Notfall immer mit Lachyoga und therapeutischem Fußmattenausklopfen retten kann oder auch mal mit ChatGPT.

Allerdings hilft Künstliche Intelligenz nicht gegen natürliche Intoleranz, das muss man wissen. Nur Konfetti – Konfetti hilft immer! Daher weiß Tina Häussermann ganz genau, warum Klimawandel und Klimakterium nicht nur die ersten zwei Silben gemeinsam haben und warum man auf der Suche nach dem großen Glück statt Konfetti lieber gleich den ganzen Locher schmeißt. So viel ist sicher: es wird ein Fest! Gemeinsam mit ihrem Publikum jubelt, plaudert und singt sich die Trägerin des Deutschen Kabarettpreises und des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreises durch einen ekstatischen Abend. Hoch die Tassen und die Partydeko!!! Noch Fragen? Na, dann kommt. Und bringt Konfetti mit.

Am 28. März 2025 um 20:00 Uhr.

Im März sind noch mehr Auftritte geplant, die allerdings schon ausverkauft sind. Und zwar „LALELU- LaLeLuja! Die 30 Jahre-Jubiläumstour“ am 23. März, FINALE Abschiedstour HERRN STUMPFES ZIEH & ZUPF KAPELLE am 29. März und SINGEN OHNE STROM – Die Kistenhocker am 30. März. Gerne werden Kartenwünsche auf eine Warteliste genommen und Interessierte informiert, sobald Karten frei werden. Einfach eine Mail an gaby-bauer@diegems.de senden oder unter 07731 66557 anrufen.

Karten gibt es von Dienstag bis Donnerstag, jeweils von 11 bis 15 Uhr an der Tageskasse und eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse der GEMS und online hier.

MM/ans, Bild: Tina Häussermann, Pressefoto