Das GEMS-Programm im März

Das Multitalent „La Signora“ kommt in die Scheffelhalle (© Olli Haas)

Auch diesen Monat lohnt sich ein Besuch im Singener Kulturzentrum GEMS. Von einer Veranstaltung, die sanften und zugleich kraftvollen Rindern gewidmet ist über Impro-Comedy, bayrischem Kabarett bis zu der humorvollen Neuauflage des Orakels von Delphi und den Darbietungen der Froschkönigin „La Signora“ wird wieder so einiges geboten.

Kunst trifft Kuh

Am 1. März 2026 findet im Kulturzentrum Gems die Benefizveranstaltung „Kunst trifft Kuh“ des Vereins „Lebenshilfe Kuh & Co.“ statt. Unter dem Titel „… die Kuh ist nicht nur lila“ werden traumschöne Werke der Künstler:innen Sandra Münster, Angela Savin, Nicole Hebeisen (CH), Peter Guarisko (CH), Lothar Adamczyk sowie Repliken der Cow Parade präsentiert und zugunsten der geretteten Rinder des Vereins versteigert. Inhaltlich widmet sich die Veranstaltung den sanften und zugleich kraftvollen Persönlichkeiten der Rinder. Ergänzt wird das Programm durch Vorträge von Prof. Dr. Rainer Luick zum Thema Weidehaltung sowie von Hans Möhrle über die Charaktere der Rinder auf seinem Pensionshof in Albstadt.

Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von „Songman“ Sebastian Kemper aus Engen mit Evergreens aus Rock und Soul der 70er- und 80er-Jahre. Der Verein „Lebenshilfe Kuh & Co.“, gegründet 2016, setzt sich für gerettete Nutztiere ein, die heute würdevoll auf drei Lebenshöfen in Baden-Württemberg leben.

Am 1. März von 14:00 bis 18:00 Uhr in der GEMS.

Urban Priol – Im Fluss

Der Kabarettist Urban Priol präsentiert in der Stadthalle Singen sein aktuelles Programm „Im Fluss.“ Darin greift Priol das politische Tagesgeschehen auf und verarbeitet es spontan und tagesaktuell. Sein Programm befindet sich dabei ständig im Wandel und entsteht oft kurz vor der Deadline – mit Parodie, Spott und pointierten Beobachtungen verfolgt er die Entwicklungen der politischen Landschaft.

Der Künstler verbindet komplexe Zusammenhänge mit Humor und bewegt sich durch die Absurditäten des Alltags und nimmt aktuelle Ereignisse ins Visier. Das Programm gleicht einem Fluss, der durch Stromschnellen und Untiefen gleitet. Priol sorgt für einen Abend voller pointierter Satire und überraschender Einsichten. Das Publikum erlebt einen Kabarettabend am Puls der Zeit.

Am 5. März um 20:00 Uhr in der Stadthalle Singen.

Tauschrausch – ImproComedy

Die Stars der „Comedy Stube“ und des Tübinger Improvisationsdauerbrenners „Theatersport“ kommen wieder nach Singen. Helge Thun, Mirjam Woggon und Jakob Nacken präsentieren ein neues Impro-Comedy-Format, das nur in Stuttgart, Reutlingen, Herrenberg und Singen zu sehen ist. Das Publikum bringt eigene Gegenstände mit, die spontan in Szenen, Sketche und Lieder verwandelt werden. Ob ein alter Reiseführer als Musical, eine aussortierte CD als Mordermittlung oder eine hässliche Krawatte als Freestyle-Rap – alles ist möglich.

Die drei Akteur:innen wissen selbst nie, was entsteht, jeder Abend ist anders und urkomisch. Das Programm lebt von spontaner Kreativität und Improvisation auf der Bühne. Nach der Show können die Zuschauer ihren „Schrott“ untereinander tauschen – lustiger als Flohmarkt oder eBay. Ein Abend voller Überraschungen, spontaner Comedy und Spaß erwartet die Besucher.

Am 6. März ab 20:00 Uhr im Kulturzentrum Gems.

Mathias Kellner – Can you Boarisch, please?!

Der Liedermacher Mathias Kellner lädt mit seinem neuen Programm „Can you BOARISCH, please?!“ zu einer Reise durch die Musikgeschichte ein – allerdings alle Songs auf Bairisch. Er hat Lieder von Musikgrößen wie Tom Petty, Eagles, Bob Dylan, Green Day und Coldplay übersetzt und neu arrangiert. Das Programm verbindet Mitsingen, Schwelgen und das Wiederentdecken alter Klassiker im neuen Mundart-Gewand.

Kellner führt humorvoll durch den Abend und sorgt für ein unterhaltsames Musikerlebnis. Seine rauchig-bluesige Stimme und spitzbübischer Humor machen jeden Auftritt einzigartig. Der Liedermacher ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Musik- und Kabarettszene Bayerns, seine Konzerte sind bekannt für packende Arrangements und charmante Bühnenpräsenz. Das Publikum erwartet eine Mischung aus Musik, Humor und überraschenden Mundart-Interpretationen. Ein Abend mit Kellner bietet Spaß, Unterhaltung und neue Perspektiven auf bekannte Songs.

Am 7. März um 20:00 Uhr im Kulturzentrum GEMS.

Singen ohne Strom – Soeren

Der außergewöhnliche Musiker, exzentrische Sänger und Gitarrist präsentiert im GEMS-Studio seine „forever dark in the light“-Tour. Neue Songs, die düster, melancholisch, abgründig, roh, gewaltig und voller Liebe zugleich sind.

Die „Singen-ohne-Strom-Konzerte“ sind unplugged und bieten ein besonderes, gemütliches Ambiente. Regionale und überregionale Musiker:innen gestalten die Abende von Oktober bis März, einmal im Monat an einem Sonntag. Der Platz ist auf 45 Zuschauer begrenzt, Eintritt nur per Vorreservierung unter brauch_michael@yahoo.de. Es gibt keinen festen Eintritt; um eine angemessene Hutspende für die Musiker wird gebeten. Die Zuschauer:innen erleben hier Musik hautnah, intensiv und persönlich.

Am 8. März um 18:00 Uhr im GEMS-Studio.

Phillip Weber – KI: Künstliche Idioten

Philipp Weber tritt mit seinem Kabarettprogramm „KI: Künstliche Idioten!“ in der GEMS auf und nimmt das Publikum mit auf eine satirische Reise durch Digitalisierung, Gentechnik und Künstliche Intelligenz. Weber zeigt, wie der Homo digitalis gebückt ins nächste Millennium stolpert und dabei Menschliches riskiert. Er hinterfragt Fortschritt, Zukunftsversprechen und das „Ende der Arbeit“ auf humorvolle Weise. Dabei greift der Kabarettist aktuelle Themen auf, von Smartphones über Roboter bis hin zu Visionen vom Mars. Mit Pointen, Parodie und klugen Beobachtungen bringt er das Publikum zum Nachdenken und Lachen.

Weber gilt als humorvolle Neuauflage des Orakels von Delphi – nur noch witziger und pointierter.

Humor ist das wichtigste Rüstzeug für alles Kommende, und genau das vermittelt Weber auf der Bühne.

Sein Programm verbindet Satire und unterhaltsame Bühnenpräsenz. Ein Abend voller Witz, Tiefgang und kabarettistischer Brillanz erwartet die Zuschauer:innen.

Am 13. März um 20:00 Uhr in der GEMS.

Nikita Miller – Schuld & Bühne

Nikita Miller verarbeitet sein Leben auf der Bühne durch Themen wie Schuld, Gewissen, Leid und Erlösung. Dabei erzählt er von persönlichen Erfahrungen, Familiengeschichten und Konflikten – schonungslos und ehrlich.

Millers Lebensgeschichte wird nicht als Trauerspiel, sondern als befreiende Comedy präsentiert. Das Programm zeigt, wie man über schwierige Erlebnisse lachen kann, ohne ihre Tiefe zu verlieren. So schafft es der Künstler, ernste Themen pointiert und unterhaltsam auf die Bühne zu bringen: Sein Auftritt ist laut, komisch und gleichzeitig tiefgründig.

Das Publikum erlebt persönliche Geschichten, böse Beobachtungen und humorvolle Reflexionen – ein Abend voller Lachen, Ehrlichkeit und kabarettistischer Intensität.

Am 24. März um 19:30 Uhr in der Scheffelhalle.

La Signora – Froschkönigin

„La Signora“ präsentiert ihre Jubiläumsshow „Froschkönigin – Zwanzig Jahre La Signora“ in der Scheffelhalle. Die „Kakerlake of Kalauer“ feiert zwanzig Jahre Bühnenpräsenz und ihre einzigartigen Comedy-Auftritte. Gefangen in den Klauen des Publikums, schüttelt sie jeden Abend neue Lacher aus Frau Hölles feuchter Bettwäsche.

Die Show verbindet alte Gags, aktuelle Pointen und Träumereien für morgen. Selbst der böse Wolf macht einen Bogen, und doch liefert La Signora humorvolle, schräg-märchenhafte Unterhaltung. Nach jeder Show spinnt sie neue Geschichten, die das Publikum begeistern und überraschen. „Froschkönigin“ bietet ein märchenhaftes Programm mit Happy End für alle Zuschauer:innen. Ein Abend voller Lachen, pointierter Gags, Skurrilität und kabarettistischer Brillanz erwartet das Publikum.

Am 26. März um 20:00 Uhr in der Stadthalle Singen.

Mehr zu allen Veranstaltungen hier. Karten gibt es von Dienstag bis Donnerstag, jeweils von 11 bis 15 Uhr, an der Tageskasse und eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse der GEMS sowie online.