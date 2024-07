Das GEMS-Programm im Juli: Musikalisches, Kabarett und Theater

Das soziokulturelle Zentrum GEMS in Singen hat auch im Sommermonat Juli einiges zu bieten: Kabarett aus Bayern und anderen Gefilden, eine „stille“ Open-Air-Disco und eine Lesung zu politischen Themen und anderen „Abgründen“.

Der „GEMS Open Air Sommer“ findet trotz der eher bescheidenen Wetteraussichten statt, wie Interessierte unter „News“ auf der Homepage nachlesen können. Hier die Termine im Einzelnen:

GEMS Open Air Sommer: Silent Disco

Die Kopfhörer-Party geht in die dritte Runde, gefeiert wird wieder auf dem Open-Air-Gelände und man darf sich auf eine tanzintensive Sommernacht freuen. Zwei DJs und drei Kanäle, zwischen denen den ganzen Abend gewechselt werden kann, erwarten die Tanzwütigen – Kopfhörer werden gestellt.

Kanal blau: DJ Heico | Rock & Pop durch die Jahrzehnte

Kanal rot: Playlist | Schlager & NDW

Kanal grün: xoxo | Funky Summer Vibes

Am 13. Juli um 21:30 Uhr.

GEMS Open Air Sommer Biergarten: Rezzos Komplott

Die Band um das Soloprojekt des Sängers „Rezzo“ (Acoustical South, Sourmash) spielt eine Mischung aus Garagen Rock’n Roll, Blues und Alternative Rock mit ausschließlich deutschen Texten. Schmutzig, direkt, nachdenklich, politisch und auch manchmal melancholisch. Nachzuhören auf den zwei bereits erschienenen Alben „Rückbau“ und „Vollmondnacht“. Auf der Bühne des GEMS Open Air Geländes präsentiert das Quartett die Songs „unplugged“ mit Akustikgitarren und Cajon.

Eintritt frei! Reservierungen nicht nötig. Die Künstler freuen sich über eine angemessene Spende. Der Biergarten findet nur bei gutem Wetter statt, bitte über die Homepage informieren.

Am 16. Juli um 20:00 Uhr.

Thomas Gsella – Ich zahl’s euch reim

Die GEMS lädt zur Lesung: Ein Abend über Liebe, Durst und Politik. Der ehemalige „Titanic“-Chefredakteur und Robert-Gernhardt-Preisträger präsentiert das Beste aus seinen neuen Büchern „Lustgedichte“, „Trinkgedichte“ und „Ich zahl’s euch reim“.

Zu den komischen Versen gesellen sich nun auch ernstere zu politischen Themen und Abgründen, wie etwa die bekannt gewordene „Coronalehre“ oder die Gedichte über europäische Verbrechen an Flüchtenden. Gsella reimt wöchentlich für den „Stern“ und das Schweizer „Magazin“, monatlich für die Zeitschrift „konkret“ und den Lebensrettungsverein „Mission Lifeline“. Die Vorstellung findet im GEMS-Saal statt.

Am 17. Juli um 21:00 Uhr.

GEMS Open Air Sommer: Theater vor Ort – Die Schlange

Im diesjährigen Theaterstück vom „Theater vor Ort“ geht es ums Schlangestehen. Es gibt schließlich viele Gründe, warum Menschen in der Schlange stehen: Menschen stehen oft stundenlang an für irgendetwas, das gerade knapp oder billig ist, was es nur an einem bestimmten Tag oder zu bestimmten Uhrzeiten gibt. Vielleicht auch nur für soziale Kontakte …

Am 24. und 25. Juli um 20:00 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet die Vorstellung im Saal statt.

Norbert Ortner – Fuxteufelswild

Ein einzelner Mann, bewaffnet mit seinem Studium der Philosophie und der Romanistik, wagt sich in den Ring gegen sich selbst, und versucht immer einmal öfter aufzustehen, als er K.O. geht. Unter der Regie von Ercan Karacayli, der zusätzlich als Co-Autor fungierte, macht sich der Schauspieler Norbert Ortner auf die Suche nach Antworten. Sein Solo-Debütprogramm „Fuxteufelswild“ ist die Offenbarung seiner Suche. BÄM! Die Vorstellung findet im GEMS-Saal statt.

Am 31. Juli um 20:00 Uhr.

Karten gibt es von Dienstag bis Donnerstag, jeweils von 11 bis 15 Uhr, an der Tageskasse der GEMS, online über www.diegems.de und bei allen Reservix Vorverkaufsstellen.

MM/ans

Bild: Pressefoto SilentDisco © GEMS