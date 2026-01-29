Das GEMS-Programm im Februar

Helge Thun ist am 7. Februar 2026 in der GEMS zu Gast (Bild © Fany Fazii)

Das soziokulturelle Zentrum GEMS in Singen hat auch im Februar wieder einiges zu bieten: Poetry Slam mit Marvin Suckut, eine multimediale Leseshow mit Oliver Wnuk, Fastnächtliches sowie die bekannteste Stand-Up-Comedy-Show des Landes. Und Live-Musik gibt es natürlich auch.

Poetry Slam mit Marvin Suckut

Auch dieses Mal treffen sich einige der besten Poetinnen und Poeten des Landes in Singen zu einem dichterischen Wettstreit. Die Teilnehmenden präsentieren selbstverfasste Texte, haben dafür jeweils sieben Minuten Zeit und dürfen keine Hilfsmittel oder Kostüme verwenden. Am Ende entscheidet allein das Publikum per Applaus über Sieg oder Niederlage. Hochkarätige Gäste aus dem gesamten deutschsprachigen Raum messen sich dabei mit den Besten der lokalen Szene. Auf der Bühne stehen unter anderem Nektarios Vlachopoulos, Tonia Krupinski, Hank M. Flemming, Karl Kaspar, Sophia Baur, Charlotte Krause und Felix Räpple. Wer sich mit eigenen Texten der Wertung des Publikums stellen möchte, kann sich per E-Mail an marvinsuckut@gmx.de bewerben.

Am 1. Februar 2026 um 19:30 Uhr in der GEMS.

Oliver Wnuk: Besser wird’s nicht

Zwei Künstler gestalten einen Abend zwischen Staunen, Stolpern und Selbstironie. Anfang Februar präsentiert der Schauspieler und Autor Oliver Wnuk gemeinsam mit dem Cartoonisten „kriegundfreitag“ eine multimediale Leseshow. Wnuk liest aus seinem neuen Buch „Besser wird’s nicht“, das im Februar 2026 im Lappan Verlag erscheint. Die sehr persönlichen Texte kreisen um Liebe und Zweifel, um Familienkrach, Midlife-Murks und den ganz normalen Wahnsinn des Alltags.

Begleitet werden die Lesepassagen von live projizierten Strichfiguren, die den Gedanken eine visuelle Ebene hinzufügen. So entsteht ein Abend zwischen Melancholie und Humor, zwischen scharfer Beobachtung und warmherziger Selbstironie. Die Leseshow richtet sich an alle, die keine einfachen Antworten erwarten, aber Lust auf neue Perspektiven und ein Innehalten in lauten Zeiten haben.

Am 6. Februar 2026 um 20:00 Uhr in der GEMS.

Helge Thun: Trix, Virtuose Wunder & Haltloser Humbug

Helge Thun hatte es schon als Jugendlicher faustdick hinterm Schlitzohr und wurde mit 18 Jahren erstmals Deutscher Meister der Kartenzauberei. Nach sechs weiteren Titeln und internationalen Preisen wandte er sich für zwei Jahrzehnte der Comedy zu, ohne das Wundermachen je ganz aus den Augen zu verlieren. Ob Theatersport, Helge & das Udo, Comedy Stube, Reim gewinnt! oder TauschRausch – im Verborgenen arbeitete der Zaubersassa stetig an eigenen Trickkreationen.

Nun ist er nah dran am Publikum, denn je direkter vor der Nase, desto mehr führen die geThunten Trix genau an dieser herum. Locker plaudernd und mit leichter Hand aus dem Ärmel geschüttelt, heißt es endlich wieder Staunemann & Söhne mit ehrlichem, handgemachtem Humbug. Dann fallen Würfel, beginnen Becherspiele und entstehen Geldwunder neu. Lachen, Staunen und ungläubiges Augenreiben ausdrücklich erwünscht.

Am 7. Februar 2026 um 19:30 Uhr im GEMS-Studio.

Singen ohne Strom – DREI DAMEN VOM GRILL

Punk im Jahre 25/26 – lediglich das erschöpfte Echo einer vergangenen Zeit? Sollten in der Mitte des Lebens stehende Menschen lieber die Finger davonlassen? Warum trägt Superman seine Unterhose über der Hose? Wen interessiert das eigentlich überhaupt? Die Frage stellt sich nicht für Flo, Marco und Rezzo. Tatsache ist, dass am 8. Februar „angegrillt“ wird. Es gibt Veggiewürste vom Grill und dazu ein wildes Premierenkonzert ohne Strom, welches so eigentlich nicht stattfinden kann. Aber lasst es uns trotzdem tun.

Ohne „Netz und doppelten Boden“, d. h. ganz ohne elektrischen Strom, präsentieren sich hier regionale und überregionale Musiker im kleinen Studio der Singener GEMS. Besondere und einzigartige Konzertabende in einem speziellen und gemütlichen Ambiente. Jeweils von Oktober bis März, einmal im Monat, und immer an einem Sonntag, von 18:00 bis 20:00 Uhr. Besser kann man ein Wochenende fast nicht ausklingen lassen. Eintritt nur per Vorreservierung per Mail (begrenzte Platzzahl) unter brauch_michael@yahoo.de.

Am 8. Februar 2026 um 18:00 Uhr im GEMS-Studio.

Hemdglonker Ball 2026

Auch diese Fasnet gibt’s am Schmutz`ge Dunschdig einen Hemdglonkerball in der GEMS. Beginn ist gleich nach der Bögverbrennung und dem Hemdglonkerumzug. Der Förderverein der GEMS und die Poppele-Zunft dekorieren wieder den Saal und das Foyer.

Für närrischen Sound sorgen auch in diesem Jahr DJ Heico und DJ Centershock. Hemdglonker, Hansele, Gugger und Rebwieber sowie sonstiges närrisches Volk ist herzlich willkommen. Besonders schön wäre es, wenn besonders viele Schnurrer:innen aufkreuzen würden.

Am 12. Februar 2026 um 19:30 Uhr in der GEMS (Eintritt: 5,00 €, Reservierung hier).

Quatsch Comedy Club – Die Live-Show zu Gast in Singen

1992 hieß es erstmals „Mach keinen Quatsch…“ und damit wurde der Grundstein für Stand-Up-Comedy in Deutschland gelegt, aus dem eine einzigartige Erfolgsgeschichte entstand. Heute ist die QUATSCH COMEDY CLUB Live Show die bekannteste Stand-Up-Comedy-Show des Landes und steht wie damals für unzensierte, hautnahe und vor allem live gespielte Comedy, bei der ein Moderator und vier Comedians für einen Abend voller Lacher sorgen.

Durch den Abend führt Costa Meronianakis, der als Rapper und Grieche mit schnellen Themenwechseln, klaren Meinungen und sicherer Bühnenbeherrschung sein Publikum fest im Griff hat. Bora aus Bonn überrascht mit starkem Improvisationstalent und Gedankengängen voller unerwarteter Wendungen. Marco Brüser aus Bremerhaven verbindet Comedy mit seinen Erfahrungen als ausgebildeter Pilot und Zauberer und steht für eine schräge Mischung einer neuen Comedy-Generation. Kristina Bogansky aus Berlin bringt als moderne Single Mom selbstironische Stand-Up-Comedy nach amerikanischem Vorbild auf die Bühne, während Roberto Capitoni, seit den 80er-Jahren präsent, mit warmherziger Selbstironie und italienischem Temperament für Funken sorgt.

Am 25. Februar 2026 um 20:00 Uhr in der Singener Scheffelhalle (Schaffhauser Str. 34, 78224 Singen, bestuhlt mit freier Platzwahl).

Uli Boetcher – Herr der Zwinge

Uli Boettcher kommt mit seinem Comedy-Programm „Heimwerker-Comedy“ nach Singen. Er plaudert aus dem Werkzeugkästchen über bescheidene Erfolge und krachende Niederlagen als Universal-Dilettant. Wie oft wird ein Projekt durch die letzte Schraube noch zum Scheitern gebracht? Doch Boettcher gibt nie auf: Aus einem selbstgebauten Bettgestell lässt sich immer noch eine Palette bauen. Heimwerker beschreibt er als besondere Spezies, die samstags zu Toom oder OBI pilgern, Werkzeug kaufen, das sie kaum bedienen können, und glücklich in ihre Hobbykeller zurückkehren. „Herr der Zwinge“ ist ein Loblied auf den optimistischen Menschen, der schmirgelt statt schimpft, baut statt beklagt und macht statt mault.

Am 27. Februar 2026 um 20:00 Uhr in der GEMS.

Acoustical South

Alle zwei Jahre lädt die Singener Kultband Acoustical South zum Livekonzert in die GEMS ein und blickt dabei auf eine über 20-jährige Tradition zurück. Auf dem Programm steht ein abwechslungsreicher Konzertabend mit mehreren musikalischen Positionen. Den Auftakt machen Die 3 Damen vom Grill mit einem energiegeladenen Punk-Set. Danach folgt der Auftritt von Lutz & Laune, der mit Gitarre, Gesang, Mundharmonika und Loop-Station eigene Songs sowie Coverstücke präsentiert. Den Abschluss des Abends bildet die Band Acoustical South, die ihr 25-jähriges Bandjubiläum feiert und ihre Mischung aus Alternative, Acoustic Rock, Folk und Punk auf die Bühne bringen wird.

Am 28. Februar 2026 ab 20:00 Uhr in der GEMS.

Mehr zu allen Veranstaltungen hier. Karten gibt es von Dienstag bis Donnerstag, jeweils von 11 bis 15 Uhr, an der Tageskasse und eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse der GEMS sowie online.