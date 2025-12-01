Das GEMS-Programm im Dezember

Probenfoto von „Passion der Freiheit“ © GEMS Singen

Die GEMS startet mit der Wiederaufnahme des Theaterstücks „Passion der Freiheit“ über den Bauernkrieg in den letzten Monat des Jahres. Außerdem werden eine fulminante A-cappella- sowie Impro-Show geboten und Musik gibt es natürlich auch.

Hier die Termine im Einzelnen:

Passion der Freiheit

1524. Im Hegau herrschte Unzufriedenheit, denn die Ernte war schlecht, die Steuern hoch. Die Bauern wollten für sich und ihre Rechte einstehen, doch dann werden Versammlungen verboten, denn die Herrschenden spüren den Unmut bei den Bauern. Diese suchten dennoch Mitstreiter und zogen vor ein Gericht. Der sogenannte Hegauer Haufen wollte somit bereits vor 500 Jahren auf demokratische Weise für Menschen- und Freiheitsrechte kämpfen. Doch sie wurden bei den Verhandlungen getäuscht und ihnen blieb nur der Aufruf zur Revolution. Die Sturmglocke wurde an der Hilzinger Kirchweih geläutet und die Bauern zogen in den Kampf.

500 Jahre später blicken wir auf dieses Geschichtsereignis zurück, wissen um die Bedeutung von Demokratie und Freiheit. Wissen, wie wichtig das solidarische Aufstehen in einer Zeit voller Krieg, Machtmissbrauch, Ausgrenzung und Unterdrückung ist. Wissen, dass es Mut braucht. Wissen, dass wir nicht aufgeben dürfen.

Das Theaterstück „Passion der Freiheit“ setzt einen südbadischen Akzent im Jahr des Bauernkriegserinnerns und begleitet die Hauptfigur Marie und die Hilzinger Sturmglocke in zwölf Bildern auf ihrem Weg nach Bregenz. Die Theaterproduktion entstand in Kooperation mit der Gemeinde Hilzingen und dem Kulturbüro „500 Jahre Hilzinger Aufstand“.

Am 6. und 7. Dezember um 20:00 Uhr in der GEMS.

Patrick Bopp: „Aus voller Kehle für die Seele“ – Singen für alle

Zu dieser Veranstaltung sind alle Menschen eingeladen, die gerne singen – wirklich alle: diejenigen, die glauben, sie könnten gar nicht singen, ebenso wie jene, die es oft und gerne tun. „Aus voller Kehle für die Seele“ ist kein normaler Chor mit festen Proben und Auftritten, sondern eine offene Verabredung zum gemeinsamen Singen. Der Spaß steht dabei im Vordergrund: der Spaß am Singen, am Ausprobieren, am Experimentieren und sogar am gemeinsamen Scheitern. Gesungen wird ohne Noten, die Liedtexte werden auf eine Leinwand projiziert.

Musikalisch geleitet wird der Abend von Patrick Bopp alias Memphis, Gründungsmitglied der Stuttgarter Vocal-Comedy-Gruppe „Füenf“, der moderiert, vorsingt, dirigiert und am Klavier begleitet. Gesungen wird alles, was sich singen lässt – von Rock und Pop über Schlager, Volkslied und Rap bis hin zu Jodler, von ABBA über „Die Ärzte“ und Elvis bis zu Ed Sheeran. Das Ergebnis ist ein humorvoller und ungezwungener Abend, an dem alle mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gehen.

Am 11. Dezember um 19:30 Uhr in der GEMS.

Anders – So kurz davor

Wer kennt sie nicht? Diese Momente, in denen einem der Puls bis zum Kopf steigt und das Herz rast. Den ersten Kuss wagen? Vom 10-Meter-Brett springen? Seinem Chef mal die Meinung sagen? Unbequeme Wahrheiten aussprechen? Kurz: Momente, in denen es ums Ganze geht. Mit ihrem neuen Programm „So kurz davor“ gehen die fünf Sänger aufs Ganze und besingen das Leben in all seinen Facetten auf ihre eigene poetische Weise: Humoristisch, melancholisch, philosophisch fragend und selbstbewusst.

„Anders“ präsentieren eine fulminante A-cappella-Show mit unverkennbarem Popsound, authentischen Songs und einer Publikumsnähe, die ihresgleichen sucht. Der Programmtitel „So kurz davor“ ist folgerichtig weniger als Selbstbeschreibung, denn vielmehr als Versprechung zu verstehen. Mit „So kurz davor“ zeigt die Freiburger Formation einmal mehr, dass sie es schon jetzt mit den Großen der Szene aufnehmen kann.

Mit smarten Popsongs auf Deutsch, die die Darbietungsform A-cappella ernstnehmen und dabei mehr sind als instrumentennachahmende Coversongs aktueller Charthits, begeistern sie ihr Publikum nicht nur bei eigenen Konzerten, sondern bereits auch im Vorprogramm von Bands wie Revolverheld oder Thees Uhlmann.

Am 13. Dezember um 19:30 Uhr in der GEMS.

Florian Schroeder – Schluss jetzt! Der satirische Jahresrückblick

Deutschland am Ende eines Jahres, in dem eine Krise die nächste jagte. Auf der einen Seite Querdenker, Umdenker, Andersdenker, Nichtdenker. Und auf der anderen Seite: SIE! Denn Sie haben Humor. Sie lachen das Jahr weg, statt zu nörgeln und zu jammern. Sie sagen: Auch schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, denn Sie gehen zu „Schluss jetzt!“, Florian Schroeders brandneuem Jahresrückblick.

Schroeder analysiert, kommentiert und parodiert. Von der großen Politik bis zu den kleinen Ereignissen des Alltags. Zwölf Monate in zwei Stunden – schnell, lustig, böse und keine Sekunde langweilig. Und das Beste: Es wird nicht gesungen, nicht geschunkelt und Heizdecken gibt es auch keine. Dafür aber Satire, Comedy und jede Menge Spaß.

Am 17. Dezember um 19:30 Uhr in der GEMS.

Fabula Rasa – Impro unterm Mistelzweig

Küsschen hier, Drama da – Weihnachten ist Chaos mit Glitzer. Und wir lieben es!

Am 18. Dezember spielen Fabula Rasa alles, was unterm Baum sonst verschwiegen wird: die große Geschenkkrise, der Streit im Krippenspiel, der tanzende Tannenbaum. Improvisation mit Witz, Wildheit und Weihnachtswahnsinn.

Fabula Rasa machen aus Zurufen des Publikums magische Szenen voller Lachen und Gefühl. Ein Abend zum Eintauchen, Mitträumen und Durchkichern. Moderation: Jonathan Skawski

Am 18. Dezember um 19:00 Uhr im GEMS-Studio.

Back to Blues: Die Blues Band vom Bodensee

Eine der besten Blues-Bands im süddeutschen Raum heizen dem Publikum ordentlich ein! Erstklassiger Gitarren-Bluesrock, kraftvoll und dynamisch gespielte Bläserriffs und Grooves, mitreißende Soli und eine Stimme, die mit Gefühl, Temperament und Power für Gänsehaut sorgt. Rockig, funky, jazzig – abwechslungsreich wird der Blues in all seinen Facetten ins neue Jahrtausend katapultiert! Unter dem Motto „The Best of 16 Years“ präsentiert die Band 2025 die schönsten Bluessongs aller Zeiten. Es heißt nicht umsonst „High Energy Blues Party!“, wenn diese Band auf der Bühne steht!

Am 23. Dezember um 20:30 Uhr in der GEMS.

GEMS SILVESTER DISCO – Party, Party und nochmal Party!

Die GEMS eröffnet das neue Jahr besonders feierlich: mit der GEMS Disco in der Silvesteredition!

Für 13 € Eintritt erwartet die Besucher:innen am Mittwoch, 31. Dezember, ab 21:30 Uhr (Einlass ab 20:30 Uhr) ein Begrüßungssekt und ein legendärer Abend mit DJ Slott, der alle Hits durch die Jahrzehnte zum Besten gibt. Musikwünsche werden gern erfüllt!

Am 31. Dezember um 21:30 Uhr in der GEMS.

Karten gibt es von Dienstag bis Donnerstag, jeweils von 11 bis 15 Uhr, an der Tageskasse und eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse der GEMS sowie online hier.

Die Veranstaltungen von Oropax (3. Dezember), Michael Mittermeier (8. Dezember) und Heinrich Del Core (22. Dezember) sind leider bereits ausverkauft.