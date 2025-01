Dankespreis des Stadtseniorenrates für seniorenfreundliches Engagement

Vertreter:innen der für ihr seniorenfreundliches Engagement ausgezeichneten Organisationen (Foto © Dr. Christian Millauer)

Der Konstanzer Stadtseniorenrat hat zwölf Organisationen ausgezeichnet, die an bestimmten Tagen in der Woche einen Mittagstisch anbieten. Vorwiegend ältere Menschen in Konstanz nutzen dieses Angebot, denn das regelmäßige Essensangebot hilft nicht nur gegen Hunger, sondern auch gegen Einsamkeit.

Angeboten werden einmal wöchentlich eine Suppe, wie im Seniorenzentrum für Bildung und Kultur an der Laube, oder tägliches Mittagessen, z. B. im Margarete-Blarer Heim und Haus Zoffingen oder ein vierzehntägiges Essensangebot der Nachbarschaftshilfen in den Stadtteilen. Viele ältere Menschen bleiben an diesem Tag noch lange sitzen und freuen sich über Gesellschaft und Gespräche.

Der Dankespreis wurde in diesem Jahr vom Stadtseniorenrat zum vierten Mal vergeben. Vertreterinnen und Vertreter aus den verschiedenen Einrichtungen waren in den großen Saal des Seniorenzentrums gekommen und erhielten eine Urkunde sowie eine XXL-Schokolade (siehe Bild).

Für ihr Engagement geehrt wurden:

AWO Treffpunkt Cherisy

DingelsDorfLeben e.V.

Haus Zoffingen (öffentliche Caféteria im Erdgeschoss)

Kantine des Landratsamtes Konstanz

Lebendige Nachbarschaft Allmannsdorf-Staad

Litzelstetter Nachbarschaftshilfe e.V.

Margarete Blarer gGmbH (laut Website derzeit leider kein Mittagstisch)

Miteinander Leben e.V.

Mittagstisch der Caritas (derzeit im Kolpinghaus)

Quartierszentrum Berchen-Öhmdwiesen

Seniorenzentrum für Bildung und Kultur

Treffpunkt Petershausen

Die Termine für das jeweilige Essensangebot und die Kontaktdaten finden sich auf den verlinkten Websites.

MM/ans, Bild: © Dr. Christian Millauer

