Da bläst er! – Whale watching auf dem Untersee

Christoph Luchsinger, 1975 geboren und wohnhaft in Weinfelden/TG, studierte an der Hochschule für Musik und Theater in Zürich bei Claude Rippas sowie an der Hochschule für Musik in Freiburg i. Br. bei Prof. Anthony Plog Trompete und an der Hochschule der Künste Bern bei Ludwig Wicki Blasorchesterdirektion.

Mit der 2001 durch ihn mitgegründeten „Liberty Brass Band Junior“ gewann er bis 2019 mehrere Wettbewerbe. Von 2017 bis Ende 2021 war Christoph Luchsinger zudem Chefdirigent der renommierten Oberaargauer Brass Band.

2022 fand erstmals „Nœise“ statt, eine interdisziplinäre Konzertreihe für Neue Musik im Kanton Thurgau, welche er konzipierte und künstlerisch leitet. Christoph Luchsinger unterrichtet an der Jugendmusikschule Amriswil und der Musikschule Weinfelden, ist freischaffender Solist und Zuzüger und konzertiert als Mitglied des Orchesters Camerata Schweiz, des Blechbläserquintetts Generell5, des Ensembles TZARA und des experimentellen Trompetenduos double2 im In- und Ausland.

Léo Collin (1990*) hat angewandte Kunst in Marseille, klassische Musik in Lyon und Musikkomposition in Genf, Freiburg im Breisgau und Zürich studiert. Seine Partituren wurden von renommierten Ensembles wie Intercontemporain, les métaboles, soundinitiative-paris leminiscate-basel, lucillin-luxembourg, avanti-helsinki und weiteren aufgeführt. Er hat auch elektronische Musik für das Schauspielhaus Zürich und das deutsche Theater Berlin komponiert. Darüber hinaus ist Léo als Interpret tätig und spielt hauptsächlich Repertoirestücke, die er mit dem Kollektiv international Totem Zürich arrangiert. Seine Interpretation von Peter Eötvos‘ Oper „Atlantis“ wurde 2019 im Dampfzentrale- Bern uraufgeführt und erhielt den 1. Preis in der Open Space Kategorie des Nicati Wettbewerbs.

Léo ist auch ein vielseitiger Künstler und entwickelt umfangreiche interdisziplinäre Projekte im Bereich des Musiktheaters. Er konzipiert und entwickelt diese Projekte gemeinsam mit dem Kollektiv, für das er nicht nur die Musik komponiert, sondern auch die Texte selbst schreibt und als Videoeditor arbeitet. Seit 2018 arbeitet Léo mit dem Zürcher Komponisten und Künstler Jörg Köppl.

Leandro Gianini studierte klassisches Schlagzeug am Conservatorio della Svizzera italiana. Anschliessend absolvierte er ein Tonmeister-Studium an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Seither arbeitet er als freischaffender Tonmeister und als technischer Leiter für verschiedene Produktionen im Studio und live. Seit 2019 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am ICST (Institut für Computermusik und Tontechnik) an der ZHdK.

Naomi Schwarz, 1994 geboren im Thurgau, ist eine international anerkannte Tänzerin und Performance-Künstlerin, die ihre Ausbildung erfolgreich an der Fontys Hogeschool voor de Kunsten in den Niederlanden im Sommer 2017 abgeschlossen hat. Sie hat bereits mit namhaften Choreografen im In- und Ausland zusammengearbeitet. Ihre eigenen choreografischen Arbeiten wurden auf verschiedenen Plattformen und Bühnen im In- und Ausland präsentiert, darunter Tanzunplugged Winterthur, Open Stage St. Gallen sowie an der Universität Codarts in Rotterdam.

Neben ihrer Tätigkeit als Tänzerin und Performance-Künstlerin engagiert sich Naomi auch als Tanzpädagogin und hat an verschiedenen Bildungseinrichtungen unterrichtet. Sie hat ein Postgraduate Diploma in Tanz, Politik und Soziologie an der renommierten Roehampton University in London erworben. In den letzten zwei Jahren war sie an verschiedenen interdisziplinären Produktionen beteiligt, darunter „Rigolo Nouveau Cirque“, „Lava Collective“, „Nœise“ von Christoph Luchsinger und die „Company DG (Diane Gemsch)“.