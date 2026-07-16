Beratungsstelle für queere Jugendliche eröffnet

Auf dem Bild v. l. n. r.: Oberbürgermeister Uli Burchardt, Marius Busalt (pro familia), Julika Funk (Chancengleichheitsstelle Stadt Konstanz), Jana Müller (pro familia Konstanz), Alexandra Rottler (Queeres Netzwerk Konstanz), Alfred Kaufmann (Sozial- und Jugendamt Konstanz). Bildnachweis: Stadt Konstanz

Am 3. Juli 2026 wurde in der Villa Rheinburg feierlich das Konstanzer Beratungsangebot für junge Menschen bis 27 Jahre „Du. Wir. Queer.“ vorgestellt, das Anfang April seine Arbeit aufgenommen hat. Rund 70 geladene Gäste nahmen an der Veranstaltung teil.

Der Gemeinderat der Stadt Konstanz beschloss im Februar 2026 die Förderung des psychosozialen Beratungsangebots für queere junge Menschen, das von pro familia Konstanz in der Reichenaustraße 5a getragen wird. Ohne das Engagement des Netzwerks Queer Konstanz, in dem viele lokale Gruppen und Initiativen organisiert sind, und der Konstanzer Gleichstellungsbeauftragten Julika Funk wäre das Angebot nicht zustandegekommen. Zudem wurden vom queeren Netzwerk mehr als 2000 Unterschriften gesammelt, die die breite gesellschaftliche Unterstützung für das niedrigschwellige Angebot verdeutlichten.

Ein guter Grund zum Feiern

Bereits vor Beginn der offiziellen Feier konnten die Anwesenden bei einer kurzen Führung durch den Psychologen Marius Busalt die neuen Räumlichkeiten bei der Trägerin pro familia kennenlernen. Eröffnet wurde die Veranstaltung dann von Alexandra Rottler vom Queeren Netzwerk Konstanz in den Räumen der Rheinburg. Anschließend blickten Julika Funk von der Chancengleichheitsstelle und Alfred Kaufmann vom Sozial- und Jugendamt auf den nicht immer ganz einfachen Weg zurück und verdeutlichten, wie viel Engagement und Zusammenarbeit für die Umsetzung des Projekts erforderlich waren. Es folgte ein Grußwort von Jana Müller, Geschäftsführerin von pro familia Konstanz.

Ein besonders bewegender Teil des Abends bildeten die persönlichen Berichte zweier Eltern aus der Elterngruppe trans*. Offen schilderten sie ihre Erfahrungen und Herausforderungen bei der Begleitung der Transition ihrer Kinder und machten deutlich, wie wichtig Unterstützung und niedrigschwellige Beratungsangebote für betroffene Familien sind.

Auch Oberbürgermeister Uli Burchardt nahm an der Eröffnungsfeier teil und unterstrich in seinem Grußwort die Bedeutung der neuen Beratungsstelle für Konstanz. Den Abschluss der offiziellen Veranstaltung bildete ein moderiertes Gespräch, bevor die Gäste im Anschluss die Gelegenheit zu einem offenen Austausch nutzen konnten.

Das Beratungsangebot richtet sich in erster Linie direkt an junge Menschen bis 27 Jahre in Konstanz, die Fragen zu ihrer Identität, ihrer Sexualität, ihrem Geschlecht oder zu Queerness haben. Darüber hinaus bietet Marius Busalt auch Beratung zu diesen Themen für Angehörige, Bezugspersonen und Fachkräfte an, die mit jungen Menschen arbeiten.

Beratungstermine können telefonisch unter 07531 263 90 oder via E-Mail an konstanz@profamilia.de vereinbart werden.