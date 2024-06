Aktionstage „Menschen. Rechte.“ verschiedener Konstanzer Gruppen

Über ein Dutzend Gesprächs-, Film- und Kulturveranstaltungen zu Menschenrechten finden vom 7.–9. Juni 2024 im Neuwerk statt. Der Termin ist nicht zufällig gewählt, denn der Wahlsonntag soll ganz im Zeichen der Demokratie stehen.

Im Saal des Konstanzer Neuwerk finden vom 7. bis 9. Juni 2024 die Aktionstage „Menschen. Rechte.“ statt. Von jeweils 16 bis 24 Uhr, am Sonntag von 10 bis 22 Uhr, sind der Bar- und Cafébetrieb, Infostände sowie die Ausstellung „Misch Dich ein“ geöffnet. Über ein Dutzend Gesprächs- und Kulturveranstaltungen mit Konzert, Lesung und Filmvorführung machen die Tage im Neuwerk zum Festival der Menschenrechte und zum Fest der Demokratie.

Hier können Sie das komplette Programm als PDF lesen.

Am Freitag, um 17 Uhr werden die Aktionstage durch Katrin Brüggemann eröffnet. Konstanzer Menschenrechtsgruppen stellen sich vor und die Ausstellung „Misch dich ein“ hat mit dem Initiator der Fotoaktion zur Europa- und Kommunalwahl, Bert Binnig, Vernissage.

Drei besondere Gesprächsveranstaltungen wollen wir hervorheben: Gleich am Samstag, um 18 Uhr sind Kathrin Leipold vom „Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ von der Universität Konstanz und ihre Praxispartnerin Linda Kelmendi zum Thema „Willkommen!? Integration neu denken für eine Gesellschaft der Vielfalt“ eingeladen.

Bild von Andranik

Ein international bekannter Gast ist am Samstag, um 18 Uhr Gesprächspartner im Neuwerk: Stefan Schmidt, ehemaliger Kapitän der „Cap Anamur“ und bis September 2023 Flüchtlingsbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein, berichtet in einer Gesprächsrunde zum Thema „Fluchthilfe ist kein Verbrechen!“.

„Wer ist Deutschland?“ diskutieren in Zeiten von „Remigrations“-Plänen drei Deutsche, die in der Region leben und Migrationsgeschichten haben. Marifet Kaya, Djibril Kagny und Khaled Janoudi kommen zur Mittags-Matinee am Sonntag, um 12 Uhr.

Den Wahltag müssen Demokrat*innen nicht allein verbringen. Am Sonntag lädt das Bündnis „Konstanz für Demokratie – klare Kante gegen rechts in Stadt und Landkreis“ ab 10 Uhr zum Brunch Ihrer Wahl ein.

Ab 17 Uhr berichtet das Bündnis unter der Moderation von Katrin Brüggemann und Anselm Venedey von den Aktivitäten der Arbeitsgruppen gegen rechts, ab 18 Uhr gibt es Gespräche über Analysen und Hochrechnungen und ab 20 Uhr wird einfach nur noch die Demokratie gefeiert. Die „Studis gegen rechts“ feiern parallel ab 18 Uhr im „OrangeX“ im Erdgeschoss.

Die Aktionstage „Menschen. Rechte.“ der Konstanzer Seebrücke und von Special Coffee Roaster Konstanz finden in Kooperation mit dem Bündnis „Konstanz für Demokratie – klare Kante gegen rechts in Stadt und Landkreis“, den Ortsgruppen von „sea-eye“ und Amnesty International, Café Mondial Konstanz e.V., dem Kleine Wolke Verlag, „Working with refugees“ Universität Konstanz und „borderline-europe“ Menschenrechte ohne Grenzen e.V. statt.

Text: Veranstalter, Bild: Andranik