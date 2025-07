60 Jahre Strandbad Litzelstetten

Eine malerische Naturkulisse mit wunderschönem Seeblick, altem Baumbestand, meist klarem Uferwasser und einem Spielplatz für Kinder: Unterhalb von Litzelstetten liegt das dazugehörige Strandbad, das bei Einheimischen und Tourist:innen gleichermaßen beliebt ist und am Wochenende ein Jubiläum feiert.

Seit 60 Jahren gibt es das Strandbad Litzelstetten: Die Bädergesellschaft Konstanz (BGK) möchte dieses Ereignis mit vielen Besucherinnen und Besuchern feiern und lädt daher zum Jubiläumswochenende am 26. und 27. Juli 2025 ein. „Ab Samstag, 11 Uhr, feiern wir gemeinsam mit unseren Badegästen. Der Eintritt ist wie immer frei und es wird die ein oder andere Überraschung geben“, sagt Julian Meser, Geschäftsführer der BGK.

Das Strandbad Litzelstetten ist eines von vier Konstanzer Strandbädern, die ohne Eintritt besucht werden können (neben Litzelstetten gehören die Strandbäder Horn, Dingelsdorf und Wallhausen zur BGK). Es fügt sich sanft in die hügelige Landschaft des Naturschutzgebiets „Bodenseeufer“ ein und bietet einen beeindruckenden Ausblick auf den Überlinger See und die Insel Mainau.

Rund 30.000 Besucherinnen und Besucher kamen im vergangenen Jahr in das kleinste der vier Konstanzer Freibäder, das über einen bewirteten Kiosk mit Terrasse sowie verschiedene Sport- und Spielangebote verfügt. So wurde beispielsweise 2022 ein Sand-Matsch-Platz für Kinder eingerichtet, für den das bisherige Planschbecken für Kleinkinder weichen musste.

Geschichte des Strandbads Litzelstetten

Ab wann die Stelle des heutigen Strandbads zum Schwimmen und Liegen genutzt wurde, lässt sich nicht nachvollziehen. 1925 wurde jedoch ein Badeplatz in Litzelstetten in einem amtlichen Schriftstück erwähnt. In seiner jetzigen Form wurde das Bad 1965 eröffnet. Gesichert ist, dass in früheren Jahren lediglich die Einwohner:innen von Litzelstetten freien Eintritt in das Strandbad hatten. Nach der Eingemeindung im Jahr 1971 änderte sich dies: Seitdem ist das Badevergnügen für alle kostenlos. Ab 1973 arbeitete ein Schwimmmeister im Bad, dessen Anwesenheit heutzutage durch das Hissen einer weißen Flagge angezeigt wird.

Nachdem die Stadt 1978 ein angrenzendes Grundstück gekauft hatte, wurde das Bad vergrößert. Im selben Jahr wurde ein Badesteg aus Beton gebaut und zwei Jahre später das Sport- und Bäderamt der Stadt Konstanz ins Leben gerufen – bis zur Gründung der Bädergesellschaft Konstanz (BGK) im Jahr 2003 war es verantwortlich für den Betrieb aller Strandbäder. Obwohl nur sehr geringe Einnahmen mit den Strandbädern erwirtschaftet werden, investiert die BGK immer wieder in deren Qualität sowie neue Attraktionen.

MM/Foto: Bädergesellschaft Konstanz (BGK)