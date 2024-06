3 Bands – 3 Stile

Das sBokle in Radolfzell bringt 3 hörenswerte Bands auf die Bühne, die unterschiedlicher nicht sein könnten: „Ex-Colorado“ bezeichnet sich als „Dreamykraut“ (man darf gespannt sein), „Bear Loga“ – das Trio aus Konstanz – verwöhnt mit Indie-Rock und zum guten Schluss sprengen „Riot N Us“ aus Bregenz im wahrsten Sinne des Wortes mit Crossover-Rock die Grenzen.

Hier das Programm für den Rest des Wonnemonats Juni:

Ex-Colorado (Dreamykraut)

Mit José María D’Agostino (Peta) kommt ein argentinischer Musiker mit seinem Duo „Ex-Colorado“ auf die Bühne. Er bezeichnet seinen Musikstil selbst als „Dreamykraut“. Das musikalische Projekt basiert auf Gitarren und Synthesizern als dekonstruktiven Bastionen, die den Songs Gestalt verleihen. Dabei schwingen sie zwischen repetitivem Kraut-Rock-Minimalismus, Dream-Pop-Klanglandschaften, psychedelischen Klängen und zarten Folk-Mäandern. „Ex-Colorado“ ist Teil des Künstlerkollektivs Laptra, eines argentinischen Indie-Labels, das die erfrischende „weniger ist mehr“-Ästhetik traditioneller DIY-Labels verteidigt und dessen Bands in den letzten 10 Jahren eine sprudelnde lokale Szene mit wachsender internationaler Präsenz aufgebaut haben. Das Album „Lo Bueno del Tiempo y las Decisiones“ ist im Februar 2022 erschienen. Nach mehreren Konzerten in Frankfurt stellt er es zum ersten Mal in der Bodensee-Region live vor.

Bear Loga (Indie-Rock)

Das Konstanzer Trio „Bear Loga“ präsentiert melancholisch-melodischen Indie-Rock, mal melancholisch, mal rockig, aber immer mit viel Seele, Herzblut und Energie.

Riot N Us (Crossover-Rock)

Noch einmal wird es international, wenn die aufstrebende Band „Riot N Us“ aus Bregenz mit Crossover-Rock den Abend beendet. Die erfahrenen Musiker um die charismatische Sängerin Sandra Linder präsentieren auf ihren Konzerten eigene Songs aus ihrem aktuellen Album.

Das Quartett besteht neben Sandra Linder aus dem virtuosen Gitarristen Bernd Bachmann und dem kraftvollen Bassisten Andreas Steixner. Sie präsentieren auf ihren Konzerten eigene Songs aus ihrem aktuellen Album. Geschickt verweben sie verschiedene Stilrichtungen und schaffen so einen Sound, der die Grenzen des Genres sprengt.

Wann: 15.06.2024, 20 Uhr

Wieviel: Eintritt 10 €

Wo: sBokle, Robert-Gerwig-Str. 12, 78315 Radolfzell am Bodensee, mailto:bokle-radolfzell@gmx.de

Das Restprogramm im Juni

14.06. Karaoke-Abend (selbst singen heißt die Devise)

15.06. Konzert Ex-Colorado, Bear Loga, Riot N Us

21.06. Jam Session (alle 2 Monate in der Lounge: ungezwungen mitspielen oder einfach nur zuhören)

22.06. Open Bar

28.06. Grill & Chill

29.06. Kickerturnier

Text: Veranstalter/red. (wf), Bilder: Veranstalter