25 Jahre Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di

Vor 25 Jahren, im März 2001, wurde die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di gegründet. Sie entstand aus dem Zusammenschluss von DAG, DPG, HBV, IG Medien und ÖTV. Damit war sie von Beginn an ein historisches gewerkschaftliches Projekt: die Bündelung von Stärke, Erfahrung und Solidarität in einer gemeinsamen Organisation.

Wie aus aus fünf Gewerkschaften eine starke Stimme für die Beschäftigten wurde, beschreibt diese aktuelle ver.di-Pressemitteilung:

Der heutige ver.di Bezirk Südbaden Schwarzwald steht für gelebte gewerkschaftliche Erneuerung, für Zusammenhalt über Branchen und Orte hinweg und für die Fähigkeit, Strukturen an neue Herausforderungen anzupassen. Auch in Südbaden und im Schwarzwald. Ein wichtiger Meilenstein war die Fusion der früheren Bezirke „Südbaden“ und „Schwarzwald-Bodensee“ zum heutigen Bezirk „Südbaden Schwarzwald“ im Jahr 2018.

„25 Jahre ver.di sind 25 Jahre gemeinsamer Kämpfe für bessere Arbeitsbedingungen, für faire Löhne, für Mitbestimmung und für soziale Sicherheit“, erklärt Michael Herbstritt, Bezirksgeschäftsführer von ver.di Südbaden Schwarzwald. „Die Gründung von ver.di war damals ein mutiger und richtiger Schritt. Aus unterschiedlichen gewerkschaftlichen Traditionen ist eine starke Organisation entstanden, die bis heute zeigt: Beschäftigte sind am stärksten, wenn sie gemeinsam handeln. Gerade in Zeiten von Umbrüchen, Personalnot, Digitalisierung, gesellschaftlicher Spaltung und wachsendem Druck auf den Sozialstaat braucht es eine handlungsfähige Gewerkschaft mehr denn je.“

Im Einsatz für betriebliche Mitbestimmung und gute Arbeit

Für den südlichen ver.di-Bezirk sei das Jubiläum deshalb nicht nur ein Anlass zum Rückblick, sondern vor allem ein Auftrag für die Zukunft. In den vergangenen Jahrzehnten habe ver.di in der Region Beschäftigte im öffentlichen Dienst, im Gesundheitswesen, im Handel, in der Logistik, bei Post- und Paketdiensten, in den Medien, in der Ver- und Entsorgung sowie in vielen weiteren Dienstleistungsbranchen organisiert und begleitet – in Tarifauseinandersetzungen, bei betrieblichen Konflikten und im Einsatz für demokratische Mitbestimmung.

Patricia Marcolini, stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin von ver.di Südbaden Schwarzwald, betont: „Die Geschichte von ver.di ist auch eine Geschichte des Wandels. Unsere Gewerkschaft hat sich immer wieder neu aufgestellt, ohne ihre Grundwerte aufzugeben: Solidarität, Gerechtigkeit und demokratische Beteiligung. Gerade die Fusion unserer Bezirke hier in der Region hat gezeigt, dass Zusammengehen stärker macht – organisatorisch, politisch und in der Ansprache der Beschäftigten vor Ort.“

Das 25-jährige Jubiläum falle in eine Zeit großer Herausforderungen für Baden-Württemberg und die Region Südbaden Schwarzwald. Transformation in Industrie und Dienstleistungen, Fachkräftemangel, die Krise der öffentlichen Infrastruktur, steigende Lebenshaltungskosten, der Druck auf Krankenhäuser, Kitas, Kommunen und Verwaltungen sowie Angriffe auf demokratische Errungenschaften verlangten nach einer starken Stimme für die Interessen der Beschäftigten.

„ver.di ist weit mehr als eine Tarifgewerkschaft“, sagt Franka Weis, Bezirksvorsitzende von ver.di Südbaden Schwarzwald. „ver.di ist eine demokratische Kraft in diesem Land. Wo Beschäftigte sich organisieren, entstehen nicht nur bessere Arbeitsbedingungen, sondern auch mehr Respekt, mehr Teilhabe und mehr gesellschaftlicher Zusammenhalt. Angesichts der kommenden Herausforderungen braucht es genau diese organisierte Solidarität – in den Betrieben, in den Dienststellen und in der Gesellschaft insgesamt.“

Stärke durch praktische Solidarität

Der Bezirk Südbaden Schwarzwald erinnert aus Anlass des Jubiläums daran, dass gewerkschaftliche Stärke nie selbstverständlich ist. Sie lebt vom Engagement der Mitglieder, der betrieblichen Aktiven, der ehrenamtlichen Gremien und der vielen Kolleginnen und Kollegen, die sich Tag für Tag für ihre Interessen und für die ihrer Belegschaften einsetzen.

Michael Herbstritt ergänzt: „25 Jahre ver.di bedeuten auch 25 Jahre praktische Solidarität in unserer Region. Wir können stolz auf das Erreichte sein. Aber wir wissen auch: Die kommenden Jahre werden entscheidend. Es geht um gute Arbeit, um funktionierende öffentliche Daseinsvorsorge, um soziale Sicherheit im Wandel und um die Verteidigung demokratischer Werte. Dafür wird ver.di weiterhin laut, klar und streitbar an der Seite der Beschäftigten stehen.“

Zum Jubiläum wird der ver.di-Bezirk Südbaden Schwarzwald im Juli 2026 zu einer kleinen Geburtstagsfeier in Freiburg einladen. Nähere Informationen dazu folgen in den kommenden Wochen.

Bild: © František Matouš