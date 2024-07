RathausOper: Rathaushof wird zur Trattoria

Die RathausOper Konstanz zeigt von 16. bis 24. August 2024 in sechs Vorstellungen die Konstanzer Erstaufführung der komischen Oper „Rita“ von Gaetano Donizetti in deutscher und italienischer Sprache. Die musikalische Bearbeitung kommt von dem in Konstanz lebenden Frédéric Bolli, die Übersetzung stammt von Franziska Bolli. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Rita ist über die Stadtgrenzen bekannt – für ihr Essen. Ihr gut gehendes Gasthaus führt sie mit starker Hand. Und das nicht von ungefähr: Mit Männern hat Rita bisher hauptsächlich schlechte Erfahrungen gemacht. Ihr erster Ehemann Gasparo erwies sich, kaum verheiratet, als wahrer Despot, der auch vor Handgreiflichkeiten nicht zurückschreckte. Als er kurz nach der Hochzeit verschwindet, ist Rita froh, ihn los zu sein. In zweiter Ehe heiratet sie den fügsamen Beppe, der ihr in der Küche zur Hand geht und nun seinerseits Ritas unkontrollierte Leidenschaft fürchtet … Doch plötzlich taucht ein Mann in der Gaststube auf, der sich als der verschollene Gasparo herausstellt. Ein rasantes Spiel um Betrug, geheime Absichten und falsche Versprechungen nimmt seinen Lauf – turbulent, skurril, komisch.

„Donizettis temporeiche Oper steckt voll schönster Belcanto-Melodien und erweist sich als ideales Stück für eine musikalische Opernnacht im Renaissancehof des Konstanzer Rathauses“, sagt der Musikalische Leiter Eckart Manke. Als Regisseur konnte erstmals Roberto Gionfriddo gewonnen werden – der Tenor ist dem Konstanzer Publikum aus vergangenen Jahren vertraut, als er auf der Bühne stand. Dort werden in diesem Sommer die Solist:innen Lena Geiger, Lorenz Kauffer und Christoph Waltle zu hören sein. Das Bühnenbild gestaltet Andreas Mayer, die Kostüme entwickelt erneut Joachim Steiner.

Praktische Informationen

Mit: Lena Geiger, Lorenz Kauffer, Christoph Waltle und dem Kammerorchester der RathausOper Konstanz

Musikalische Leitung: Eckart Manke

Inszenierung: Roberto Gionfriddo

Bühne: Andreas Mayer

Kostüme: Joachim Steiner

Korrepetition: Bernhard Renzikowski

Wann: Premiere Freitag, 16. August 2023, 20.45 Uhr, Vorstellungen 18., 19., 21., 23. und 24. August, Beginn jeweils 20.45.

Eintrittskarten ab 22. Juli: BuchKultur Opitz, Sankt-Stephans-Platz 45, 78462 Konstanz, Montag-Freitag 10.00-18.00 Uhr, Samstag 10.00-16.00 Uhr. Online über diesen Link, beim Onlinekauf zuzüglich 1 Euro Systemgebühr. Rita Special: 55 Euro (Sitzplatz in der 1. Reihe mit Rotwein, Antipasti und Programmheft); Unterstützungsticket: Kat 1: 45 Euro, Kat 2: 35 Euro; Reguläres Ticket: Kat 1: 40 Euro, Kat 2: 30 Euro; Ermäßigtes Ticket: 19 Euro im VVK, 25 Euro an der Abendkasse [für SchülerInnen, Studierende, Arbeitssuchende, Schwerbehinderte (ab 80%) sowie InhaberInnen des Sozialpasses. Bitte bringen Sie am Abend den entsprechenden Nachweis mit!]. Mitglieder des Fördervereins Kammeroper im Rathaushof e.V. können vorab exklusiv Tickets über den Verein bestellen.

Text & Archivbild: B. Jansen, RathausOper Konstanz