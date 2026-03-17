100 Prozent Menschenwürde

„Wochen gegen Rassismus 2026″ in Radolfzell (© Stadt Radolfzell)

Unter dem Motto „100 % Menschenwürde. Zusammen gegen Rassismus und Rechtsextremismus“ finden im Landkreis Konstanz verschiedene Aktionen statt. Auch die Schweizer Nachbarstadt Kreuzlingen begeht den „Internationalen Tag gegen Rassismus“ mit einem interessanten Programm.

Der seit 1966 begangene Gedenktag geht auf ein Massaker im südafrikanischen Township Sharpeville zurück. Am 21. März 1960 wurden dort 69 Menschen von Polizisten erschossen und rund 180 verletzt, die friedlich gegen die Apartheid demonstrierten. Sechs Jahre nach dem „Massaker von Sharpeville“ erklärten die Vereinten Nationen diesen Tag zum „Internationalen Tag gegen Rassismus“.



Die diesjährigen „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ finden vom 16. bis 29. März 2026 in der Region statt. Die Stadtverwaltung Radolfzell schließt sich der Aktion an und hisst in diesem Zeitraum Fahnen gegen Rassismus am Rathaus und auf der Obertorbrücke.

Weitere Aktionen in Radolfzell und im Landkreis

Auch das Diakonische Werk Konstanz, zu dem auch Radolfzell gehört, beteiligt sich in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der Caritas Hegau-Singen wieder an den Aktionen gegen Rassismus. An einigen Stellen werden Plakate angebracht und Infomaterialen zum Thema ausgelegt.



Im Biobackstüble „Zuck und Kaun“ sowie der Bäckerei „Engelhardt“ in Radolfzell und dem Vulkanbäcker „Stadelhofer“ in Singen werden an bestimmten Tagen der Aktionenwochen Backwaren in Tüten mit dem Aufkleber „Rassismus kommt uns nicht in die Tüte“ verkauft.



Zum Abschluss der Aktionswochen zeigen die Diakonie Radolfzell und Caritas Singen-Hegau am Freitag, 27. März um 19.00 Uhr, im Radolfzeller Mehrgenerationenhaus den Film „Contra“, der das Thema Rassismus deutlich widerspiegelt. Er greift zentrale Themen wie Vorurteile, Diskriminierung und gegenseitiges Verstehen auf und wurde mit mehreren renommierten Filmpreisen ausgezeichnet, insbesondere für die schauspielerischen Leistungen.



Im Landkreis Konstanz können sich von Rassismus betroffene Personen an das Regionale Demokratiezentrum Konstanz wenden. Dieses ist unter der Telefonnummer 0151-43800231 oder per Mail an demokratiezentrum@lrakn.de erreichbar. Eine weitere Anlaufstelle ist die Antidiskriminierungsberatung adib Landkreis Konstanz, bei der unter der Telefonnummer 0176-13528004 oder info@adib-kn.de kostenlos beraten wird.



Die „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ werden in Deutschland seit 2016 von der Stiftung gegen Rassismus koordiniert, vorher war der „Interkulturelle Rat“ dafür zuständig. Das Ziel der Stiftung ist die Überwindung von rassistischer Diskriminierung in Deutschland.

Kreuzlingen setzt ein Zeichen gegen Rassismus

Auch die Stadt Kreuzlingen beteiligt sich vom 20. bis 22. März 2026 an den schweizweiten Aktionstagen gegen Rassismus. Rund um den „Internationalen Tag gegen Rassismus“ am 21. März finden jedes Jahr zahlreiche Veranstaltungen statt, die für die verschiedenen Formen von Rassismus sensibilisieren und zum Dialog anregen. In Kreuzlingen erwartet die Bevölkerung ein vielseitiges Programm mit Gesprächen, Workshops, kreativen Mitmachangeboten und Begegnungen. Die Veranstaltungen greifen sowohl alltägliche als auch strukturelle Formen von Rassismus auf.



Die Aktionstage gegen Rassismus und die Fachtag werden von zahlreichen Organisationen in Kreuzlingen gemeinsam getragen und durch die Fachstelle Integration des Kantons unterstützt. Ein besonderer Schwerpunkt ist der sogenannte Fachtag am Samstag, 21. März, im Begegnungszentrum DAS TRÖSCH ab 10:30 Uhr mit dem Titel: „Einmal Ausländer*in, immer Ausländer*in? Auswege aus dem strukturellen Rassismus in der Schweizer Bürgerrechtspolitik“.



Den Impulsvortrag hält Dr. Rohit Jain, Migrationsexperte an der Hochschule Luzern. Er beleuchtet Mechanismen struktureller Ausgrenzung in der Schweizer Bürgerrechtspolitik und zeigt mögliche Perspektiven auf. Im anschließenden Podiumsgespräch diskutieren Nina Schläfli, Nationalrätin (SP), Thomas Niederberger, Stadtpräsident Kreuzlingen, und Stadtrat Daniel Moos über Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten unter integration@kreuzlingen.ch.



Am 22. März wird um 17:00 Uhr der Film „Wir Mitbürgerinnen“ im Kreuzlinger Kult-X gezeigt. Der Schweizer Dokumentarfilm thematisiert die politische Teilhabe von Frauen mit Migrationshintergrund, indem er drei Frauen bei ihrem Engagement begleitet. Dabei wird aufgezeigt, wie Mitsprache eingefordert werden kann. Im Anschluss stehen Vertreter:innen des Regie-Kollektivs für ein Gespräch zur Verfügung.



Hier gibt es das vollständige Programm und alle Informationen.