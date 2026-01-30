10.000 Euro Spendengelder für die Seenotrettung

Von links nach rechts: Christiane Kreitmeier (Grüne), Normen Küttner (Sea Eye), Rosa Buss (Grüne),

Sibylle Röth (JuFoDiLi) Bild: © Fraktion Grüne

In weniger als zwei Monaten haben die Grüne Kreistagsfraktion und die Fraktionsgemeinschaft Junges Forum/Die Linke gemeinsam 10.000 Euro für die zivile Seenotrettung gesammelt. Die Spendenaktion wurde gestartet, nachdem der Kreistag Konstanz im Dezember nach mehr als sechs Jahren die bisherige Unterstützung in Höhe der gesammelten Spenden für die Seenotrettung gestrichen hatte.

In einer aktuellen Pressemitteilung der beiden Kreistagsfraktionen heißt es weiter: „10.000 Euro in weniger als zwei Monaten – das haben wir nur gemeinsam mit vielen engagierten Menschen geschafft“, erklärt Rosa Buss, Kreistagsabgeordnete der Grünen. „Diese Unterstützung ist kein Ersatz für politische Entscheidungen, aber sie zeigt, dass die dahinterstehenden Werte in der Zivilgesellschaft weitergetragen werden.“

Die Spendenaktion über eine GoFundMe-Kampagne verstand sich bewusst nicht nur als finanzielle Hilfe, sondern auch als politisches Signal. „Gerade in Zeiten, in denen rechtsextreme Kräfte an Einfluss gewinnen und Hass und Hetze die Schlagzeilen bestimmen, ist dieses Engagement ein wichtiges Zeichen des Zusammenhalts“, meint Sibylle Röth, Fraktionsvorsitzende von Junges Forum/Die Linke (JuFoDiLi).

Die gesammelten Spenden kommen der lokalen Gruppe „Sea-Eye Konstanz“ zugute. „Diese 10.000 Euro sind für uns eine riesige Unterstützung und helfen uns dabei, unsere Arbeit fortzusetzen und weiterhin Leben zu retten“, sagt Normen Küttner von Sea-Eye Konstanz. Die beteiligten Fraktionen danken allen Spender:innen ausdrücklich. „Danke an alle, die gespendet, geteilt und andere zum Mitmachen motiviert haben. Dieses Engagement gibt in diesen Zeiten Hoffnung“, so Christiane Kreitmeier, Fraktionsvorsitzende der Grüne Kreistagsfraktion.

seemoz berichtete mehrfach über die (ehemalige) finanzielle Unterstützung des Landkreises Konstanz für die Seenotrettung, zuletzt hier.