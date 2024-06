„United for Future”-Camp für junge Menschen aus Gewerkschaften und Klimabewegung

Nach dem erfolgreichen Debüt im Jahr 2023 lädt das „United for Future”-Camp erneut junge Gewerkschafter*innen und Klimaaktivist*innen aus Baden-Württemberg zu einem gemeinsamen Wochenende ein. Vom 12. bis 14. Juli kommen die Teilnehmenden im DGB-Jugendcamp in Markelfingen direkt am Bodensee zusammen, um ihre Perspektiven zu teilen, voneinander zu lernen und gemeinsame Projekte zu entwickeln.

„Die Klimabewegung kann gesellschaftliche Mehrheiten für Klimaschutz organisieren und die Gewerkschaften vereinen die Menschen, die die Transformation in Betrieben und vor Ort verwirklichen. Unser Ziel ist es, konkrete Projekte zu entwickeln, die nach dem Camp gemeinsam lokal umgesetzt werden können.”, so Greta Waltenberg, Klimaaktivist*in und Mitorganisator*in.

Das Programm des Wochenendes umfasst Inputs und Workshops, die Raum für Austausch und Zusammenarbeit bieten und die Grundlage für die gemeinsame Projektentwicklung schaffen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Zeit für Freizeitaktivitäten und Entspannung am Bodensee.

„Klimaschutz und soziale Themen gehören untrennbar zusammen. Wir als Gewerkschafter*innen und Klimaaktivist*innen lassen uns nicht gegeneinander ausspielen, sondern schließen uns zusammen für eine Zukunft, in der wir alle gut leben und arbeiten können“, sagt Lukas Barth, Jugendbildungsreferent und Organisator des Camps.

Das United for Future-Camp wird organisiert von der DGB-Jugend BW gemeinsam mit Ehrenamtlichen aus verschiedenen Mitgliedsgewerkschaften und der Klimagerechtigkeitsbewegung – von Fridays for Future und Students for Future.

Die Idee

Die Veranstalter*innen beschreiben ihr Projekt so:

Um klimagerechte Arbeitsplätze zu gestalten, braucht es Gewerkschaften. Daher bringen wir junge Menschen aus Gewerkschaften und Betrieben drei Tage lang mit welchen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung zusammen – Wir wollen voneinander lernen, gemeinsame Positionen erarbeiten und konkrete Projekte anstoßen. Gleichzeitig werden wir natürlich auch eine schöne Zeit miteinander verbringen – mit entspannten Abenden und allem, was dazugehört im DGB-Jugendcamp in Markelfingen mit direktem eigenem Zugang zum Bodensee.

Das Camp

Das DGB-Jugendcamp liegt direkt am Bodensee und ist eine ganz eigene Bildungsstätte. Seit über 50 Jahren führen die DGB-Jugend und die Mitgliedsgewerkschaften hier Camps durch, bei denen sich Weiterbildung und Bodensee-Erlebnis miteinander verbinden. Das Camp lebt vom Engagement der Ehrenamtlichen, die vieles selbst gestalten können und mit einer Kombination aus gesellschaftspolitischer Bildung, Party, Sport und Erholung belohnt werden. Die Unterbringung erfolgt in Gruppenzelten mit Betten und Matratzen, ein Duschhaus steht zur Verfügung und natürlich wird auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Auf- und Abbau werden jedes Jahr gemeinsam mit Haupt- und Ehrenamtlichen durchgeführt.

Auf einen Blick

Wann: 12. Juli (abends) bis 14. Juli (früher Nachmittag)

Wo: DGB-Jugendcamp in Markelfingen, direkt am Bodensee

Kosten: Kostenlos; Gewerkschaftsmitgliedern können Fahrtkosten erstattet werden

Anmeldung: Bis zum 1. Juli hier

Infos und Programm: www.united4future.de

Text: MM/red./wf, Symbolbild: Pexels auf Pixabay