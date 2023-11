Umfrage in Singen

Singen, vom Hohentwiel aus gesehen © DH

Die Singener Kriminalprävention (SKP) fragt die Bürger*innen immer wieder nach deren Sicherheits- und Konfliktempfinden in der Stadt Singen. Aus den Ergebnissen der Befragung sollen sich anhand von Projekten Veränderungen in der Stadt ergeben. So war zum Beispiel die Umgestaltung des Maggi-Tunnels unter anderem ein Ergebnis vergangener Umfragen.

Zusammen mit dem Projekt ,,Kommunales Konfliktmanagement“ (KoKoMa), das in Kooperation mit der SKP von Herbst 2022 bis Ende 2024 durchgeführt wird, startet nun eine neue und anonymisierte Umfrage zum Thema „Wie ist Ihre Meinung zur Sicherheitslage in Singen?“.

Die neue Umfrage wird seit Oktober in zwölf Sprachen (auf Albanisch, Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Persisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Türkisch und Ukrainisch) durchgeführt und läuft noch bis zum 1. Dezember 2023.

Interessierte Bürger*innen können den Fragebogen online ausfüllen. Alle Antworten gehen in eine repräsentative Umfrage ein. Die Ergebnisse werden anschließend veröffentlicht. Die Teilnahme ist über diesen Link oder per QR-Code möglich.

QR-Code zur Teilnahme

Weitere Informationen erhalten Sie entweder bei den Kommunalen Konfliktberater*innen Jessica Hafner und Mark Bottke oder bei der Singener Kriminalprävention.

Text & QR-Code: Singener Kriminalprävention, Bild: DH