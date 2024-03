Internationaler Bodensee-Friedensweg 2024

In über 100 Städten finden bereits seit 1960 an Ostern in Deutschland die traditionellen Ostermärsche für Frieden und Abrüstung statt. Am Bodensee gibt es eine Besonderheit: Seit den 1980er Jahren werden sie länderübergreifend abwechselnd in Vorarlberg, der Ostschweiz oder in einer Stadt am deutschen Bodenseeufer veranstaltet.

Dieses Jahr wieder einmal in Friedrichshafen, einer Stadt, deren Wohl und Wehe eng mit der Rüstungsindustrie zusammenhängt: 1944 wurde die Stadt bei Bombenangriffen auf die Rüstungsbetriebe der Dornier-Werke, Maybach-Motorenbau, Luftschiffbau Zeppelin, ZF Friedrichshafen und ihre Zulieferer in Schutt und Asche gelegt, ca. 600 Bewohner*innen starben dabei. Daran erinnert der erste Redebeitrag von Günter Weber bei der Eröffnung des diesjährigen Bodensee-Friedensweg 2024 am Buchhornplatz. Heute gibt es rund um den See ca. 40 Rüstungs- und Zulieferbetriebe, laut dem Rüstungsexperten Jürgen Grässlin eine der dichtesten Rüstungsregionen Europas.

Der Demonstrationszug des BFW ab 14 Uhr führt durch die Innenstadt zur Musikmuschel am Bodenseeufer. Dort findet eine Kundgebung mit Podiumsdiskussion statt zum Thema „Europa – entwickelt sich die EU zur Friedensmacht oder zu einem globalen militärischen Player? Möglicherweise mit Atomwaffen? Und wo bleibt dabei der Klimaschutz?“. Das Streitgespräch mit der Klimaaktivistin Mina Hagen-Canaval (Last Generation Vorarlberg), mit Heike Engelhardt (Mitglied des dt. Bundestages, SPD) und Jo Lang (Alt-Nationalrat, Gruppe für eine Schweiz ohne Armee GSoA) wird von Andreas Zumach (Autor und Journalist, ehem. UN-Korrespondent in Genf) moderiert und verspricht durch die unterschiedlichen Positionen eine spannende Auseinandersetzung.

Umrahmt wird die Veranstaltung von Musik, an Infoständen können sich die Teilnehmer*innen über die Möglichkeiten, sich in der Klima-, Friedens- und Menschenrechtsbewegung zu engagieren, informieren.

Am Mittwoch, 3. April findet eine Anschlussveranstaltung ebenfalls in Friedrichshafen mit Andreas Zumach statt: Vortrag und Gespräch zum Thema „wohin entwickelt sich Europa?“

Ostermontag, 1. April 2024

Friedens Macht Europa – Gemeinsam Frieden und Klima schützen.

13 Uhr: Auftakt am Buchhornplatz, anschließend Umzug durch die Stadt zur Musikmuschel.

15 Uhr: Kundgebung mit Podiumsgespräch mit Mina Hagen-Canaval (Last Generation Vorarlberg), Heike Engelhardt (Mitglied des dt. Bundestages, SPD) und Jo Lang (Alt-Nationalrat, Vorstand Gruppe für eine Schweiz ohne Armee GSoA). Moderation Andreas Zumach (Journalist und Autor, ehem. UN-Korrespondent in Genf).

Musik, Markt der Möglichkeiten, Verpflegung.

Ende gegen 17 Uhr.

Infos unter http://www.bodensee-friedensweg.org

Mittwoch, 3. April 2024

19 Uhr: Friedensregion Bodensee e.V.

Vortrag und Diskussion: Europa …? Wohin entwickelt sich der ehemalige Friedensnobelpreisträger (2012)? Zur Militärmacht und Global Player oder zu einem europäischen Friedensprojekt?

Mit Andreas Zumach (Journalist und Autor, ehem. UN-Korrespondent in Genf).

Gemeindesaal der Erlöserkirche, Lilienstr. 15, 88045 Friedrichshafen. Eintritt frei.

Infos unter http://www.friedensregion-bodensee.de

Text: MM/red., Bilder: Veranstalter