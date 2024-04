„Die Provinz lebt“: Fuss e.V. Konstanz

Mobilität beginnt mit den Füßen. Von Kindesbeinen an bewegt sich der Mensch per pedes – erst später kommen bereifte Hilfsmittel hinzu. Und doch hat, wer etwa durch die Stadt spaziert, tippelt, marschiert, wandert oder trabt, keine Lobby. Das soll sich nun ändern – zumindest in Konstanz.

Name: Fuss e.V – Ortsgruppe Konstanz

Unser Anliegen: Bedürfnisse der Fußgänger bei den Verkehrsplanungen der Stadt Konstanz artikulieren mit maßgeblicher Beteiligung.

Wie wir arbeiten: Mitarbeit im AK Rad und Fuß, Wegebegehungen, Kontakte zu Fraktionen im Gemeinderat, monatliche Treffen

Uns gibt es seit: März 2023

Wir sind derzeit: acht Mitglieder

Wir finanzieren uns durch: nötigenfalls durch Eigenleistung

Wir wünschen uns: mehr Aufmerksamkeit für die Belange der zu Fuß Gehenden – frühere Einbindung in Entscheidungen bei Verkehrsplanungen der Stadt Konstanz, welche den Fußverkehr betreffen beziehungsweise tangieren. Und wir wünschen uns mehr aktive Mitstreiter (Mitglieder) für Fußverkehrs-Aktionen

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Keine, da bisherige Aktionen von Verwaltungsseite abgebügelt wurden (Stichwort ZOB).

Aber es gibt auch Probleme. Zum Beispiel geht jeder täglich zu Fuß, aber Forderungen für Verbesserungen kommen fast nur von Seiten des motorisierten Individual- und des Radverkehrs. Seit der Vorstellung des städtischen Handelsprogramms Fußverkehr wurden keine der darin enthaltenen positiven Vorschläge für Veränderungen sichtbar weiterverfolgt. Verbesserungen im Radverkehr werden im Monatstakt bekanntgegeben.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen: und zwar für Fuß-Aktionen

Uns kann man hier erreichen:

E-Mail (an Walter von Witzleben): konstanz@fuss-ev.de

zu Fuss: Stammtisch jeden 2. Donnerstag, 18:30 Uhr, im Constanzer Wirtshaus

Was es sonst zu sagen gibt: Die Aufgabe des Bundesverbands Fußverkehr muss, um Änderungen zu bewirken, vom schwächsten Teilnehmer aus gedacht werden!

Wir sind auch online präsent:

über die Website des Fachverbands Fußverkehr. Informativ sind auch die Fußverkehrs-Checks und -Audits.

Eine eigene Fuss-e.V.-Website für Konstanz ist in Planung.