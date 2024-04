Konstanz: Beschäftigte von Agrana Fruits treten in Warnstreik

Symbolbild © NGG

Die Beschäftigten der Frühschicht und Spätschicht von Agrana Fruits in Konstanz treten heute seit 13:00 Uhr Uhr im Rahmen der Entgelt­tarifrunde für die obst- und gemüse­verarbeitende Industrie Baden-Württemberg in einen zweistündigen Warnstreik. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ruft die rund 150 Beschäftigten zur Arbeitsniederlegung auf.

Die Arbeitgeber legten beim letzten Verhandlungstermin kein Angebot für eine faire Tariferhöhung auf den Tisch und das obwohl in dieser Tarifrunde aufgrund der hohen Inflation in den letzten zwei Jahren ein deutlicher Nachholbedarf für die Beschäftigten besteht. „Kein Arbeitgeberangebot! Wo bleibt da die Wertschätzung der guten Arbeit der Beschäftigten?“, fragt sich Burkhard Siebert, Geschäftsführer der NGG-Region Baden-Württemberg Süd.

„In Anbetracht der niedrigen Tarifsteigerung von nur 2,6 Prozent im vergangenen Jahr, haben die Beschäftigten ein spürbares Plus im Geldbeutel verdient.“, so Siebert. „Es bleibt daher bei der Forderung nach einer Erhöhung der Entgelte und Ausbil­dungsvergütungen um 15 Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Für die Auszu­bildenden fordern wir zusätzlich einen Fahrtkosten­zuschuss in Höhe des Deutschlandtickets.“

„Die Kolleginnen und Kollegen werden mit dem Warnstreik ein deutliches Zeichen setzen und die Arbeitgeberseite auffordern, beim kommenden Verhandlungstermin am 18. April 2024 ein faires und wertschätzendes Angebot vorzulegen.“, betont Siebert. „Die Kolleginnen und Kollegen lassen sich nicht mit Krümeln abspeisen. Sie haben eine faire Lohnsteigerung verdient.“

Forderung:

Erhöhung der Entgelte und Ausbildungsvergütungen um 15 Prozent

mit einer Laufzeit von 12 Monaten Deutschlandticket für die Auszubildenden

Der Entgelttarifvertrag wurde fristgerecht zum 28. Februar 2024 gekündigt.

Text: NGG