Am Wochenende: Das Open See Festival 2024

Von Freitag bis Sonntag steigt im Konstanzer Stadtgarten wieder das schon beinahe traditionelle Open See Festival, in diesem Jahr mit 13 Bands. Wie immer hat der veranstaltende KULA eine ansprechende Mischung aus etablierten Bands und lokalen Newcomern gefunden.

Das Open See Festival ist überregional bekannt und aus dem Konstanzer Event-Sommer nicht wegzudenken. Das Umsonst-und-draußen-Festival bietet seinem Publikum über mehrere Tage ein abwechslungsreiches musikalisches, aber auch interaktives Programm. Jährlich findet der legendäre Band Contest im Vorfeld zum Open See statt, bei dem auch unbekanntere Bands die Möglichkeit bekommen sollen, sich einen Auftritt auf der Open See-Bühne zu erspielen.

Freitag, 17. Mai 24

Bewirtung geöffnet ab 16:00 Uhr

Delta Fuchs | 18:00 Uhr

Diese lokale Rock’n’Roll-Band wird das Festival eröffnen. Ein paar Worte über die Band: Um seinen Liedern mehr Wumms zu verpassen, hat sich Captain Florian Ritzi seine Rock’n‘Roll Übercombo zusammengestellt. Hier treffen wir uns wieder: Die Punks mit der „1,2- Fuck You“ Attitude, die Popper, die bittersüß mit eingängigen Harmonien tief berühren und die Hippies, welche zwischen Retro und dem Puls der Zeit in den Tiefen des Blues schwelgen.

Barconara & Band | 20:00 Uhr

Barconara ist ein junger Liedermacher aus Italien, mit dem Anspruch, Musik und Klangfarben mit dem Geschmack vergangener Zeiten wieder aufleben zu lassen. Zusammen mit seinen begabten Mitmusikern Federico Privitera am Bass, Florian Häußler am Schlagzeug, Patrick Pfleiderer am Saxophon und Andreas Rossatti an der Gitarre zelebriert er seine eigenen Lieder. Italienischkenntnisse sind von Vorteil, aber für die tollen Melodien braucht‘s keine Übersetzung.

Unlsh | 21:45 Uhr | Kooperation mit Kultling Festival

„Rock gewürzt mit einer Prise Drama”, schreibt Claudio Weder vom St. Galler Tagblatt über die Gewinner des BandXOst 2022. Die vierköpfige Band UNLSH aus St. Gallen stellt existenzielle Fragen und drückt unter anderem Gefühle der Einsamkeit und der Angst vor dem Nichts aus. Stileigen vermittelt die Newcomer-Band dies durch ergreifende Gesangsstimmen, herzzerschmetternde Growls, atmosphärisches Klavierspiel und natürlich eine ordentliche Portion Gitarre. Die Songs der Band überzeugen durch ein einzigartiges Zusammenspiel von Rock- und Metalsound, das auf Einflüsse aus Film- und Orchestermusik prallt. Auf der Bühne legt UNLSH eine außergewöhnliche Theatralik an den Tag und führt die Zuhörenden voller Gefühle durch die Nacht.

Samstag 18. Mai 24

Bewirtung geöffnet ab 15:00 Uhr

Botticelli Baby | 16:00 Uhr

Flash! Trip! Kick! Sich eine Dröhnung Botticelli Baby live zu geben, heißt schweißnasses Haar, Muskelkater am nächsten Tag und Dauergrinsen in der Fresse! Wie bereitet man sich darauf vor? Gar nicht! Man kommt, wie man ist und lässt die Sau raus!

Um dem wilden Sound das zu geben, was man als eine Mischung aus Jazz, Punk, Blues, Folk, Funk, Balkan und Pop beschreiben muss, benötigt es genau sieben verschiedene Ingredients. Und zwar in Gestalt von Musikern und in Form ihrer Instrumente! Die sieben Typen wirken wie fest zusammengefügtes Material, unverwüstlich und doch extrem chaotisch. Jedes Instrument bringt seine individuelle Stärke mit und schiebt den gesamten Karren damit auf Mission Ekstase auf irgendeinen fremden Planeten! Wo genau der ist, weiß man nach dem Konzert dann auch nicht mehr.

Karl & The Corner | 17:30 Uhr

Hinter „Karl & The Corner“ verbirgt sich ein seit 4 Jahren aktives MusikerInnenkollektiv, das nicht etwa einer hippen Metropole entstammt, sondern Wurzeln im wunderschönen bodenständigen Ulm in Baden-Württemberg geschlagen hat.

Die Band sticht durch ihren Facettenreichtum hervor. Charakteristisch für die Band ist ihre Fähigkeit, sich selbst von allen kreativen Korsagen freizumachen, die das gern in Genre-Schubladen denkende konventionelle Musiversum mit sich bringt. „Karl & The Corner“ versteht sich als Gesamtkunstwerk, bei dem es sich zu 100% um Eigenentwicklungen handelt. Dabei sucht sich der kreative Fluss nicht allein auf musikalischer Ebene seinen eigenen Weg, sondern scheut auch vor Tanzchoreographien, Bühnenshow und weiteren erfrischenden Elemente nicht zurück.

Boxitos | 19:00 Uhr

Die „Boxitos” sind eine Projektband, die authentischer nicht sein könnte. Jeder Auftritt wird zu einem Wunderwerk der Emotionen. Die Musik der Band erzählt die Geschichten der Mitglieder und gibt wunderbare Einblicke in ihre Lebenswelten.

Die Musiker*innen sind ehemalige Lehrlinge der Eingliederungsstätte Baselland. Sie treffen sich jeweils wöchentlich zu gemeinsamen Proben, spielen Bass, Gitarre, Trommeln und viele Klang- und Rhythmusinstrumente aus aller Welt. Es darum Freude und Spaß an der Musik zu erleben und in der Zusammenarbeit bzw. im Zusammenspiel Konzentration, Koordination und Kommunikation zu verbessern.

Die Firma dankt | 20:45 Uhr

Dies ist eine deutschsprachige Hip-Hop/Funk-Gruppe aus Konstanz/Mannheim. Kennengelernt bei einer Jam-Session im Forum Mannheim Mai 2023 und spezialisiert im Bandsupport-Programm Mannheim, sind diese schmucken Herren zu einer Live Experience mutiert. Im Sinne des geordneten Durcheinanders treffen gesellschaftskritische, satirische Texte auf funkige, handgemachte Rhythmen. Eins ist jedoch gewiss: Mit „Die Firma dankt“ ist 24/7 Firmenfeier garantiert.

Brew Berrymore | 22:00 Uhr

Es erwartet dich eine explosive Mischung aus alternativem Gitarrensound, Synthie-Hymnen und einem gleichermaßen schrägen wie stimmigen Mix aus Indie und 80er. Textlich und auch musikalisch hat die Band einiges zu verarbeiten. Zwischen zynisch-provokant und maximaler Angepisstheit aufgrund von Weltschmerz kommt die Band wieder zurück auf den Punkt, wegen dem sie ursprünglich angetreten ist. „Better Together“ – wenn wir was verändern wollen, dann zusammen! Lasst uns gemeinsam Grenzen sprengen und die Tore dieser Welt öffnen!

Sonntag 19. Mai 24

Bewirtung geöffnet ab 14:00 Uhr

Raketen Erna | 14:45 Uhr

„Crash! Boom! Bang!“ Wenn Rio Reiser eine Kinderplatte gemacht hätte, dann hätte sie bestimmt nicht viel anders geklungen als die Musik von Raketen Erna. Die Berliner Dreiercombo macht Musik für Erdbeerprinzessinnen, kleine Monsieurs und Superhelden*innen und ist nach ihrem erfolgreichen Debüt-Album „Bouletten Beats“, dem tollen „Mir doch egal, ich lass das jetzt so“, das auf der Longlist für den Preis der deutschen Schallplattenkritik 2020 in der Kategorie Kinder- und Jugendaufnahmen landete, und „Der Erna ihr dritter Streich“ nun mit neuem Longplayer zurück.

Radioactive Honey | 16:00 Uhr

Eine energiegeladene Show mit Witz und Virtuosität erwartet euch! Unsere drei Helden mischen derzeit die Progressive Postelectric New Wave Heavy Groove Rock Fusion (Wiener Klassik)-Szene auf, und sorgen dank einem unverzeihlich knackigen Sound und ausufernder Genialität an ihren Instrumenten für Furore. Radioactive Honey ist mehr als nur eine Band. Es ist ein Lebensgefühl, ein Symbol, ein Sinneszustand, der einen den Göttern näherbringt!

Willman | 17:30 Uhr

„Rapgeknutschter Electropop”, der nicht nur Köpfe, sondern vor allem auch die Beine in Bewegung bringen soll – so beschreibt das Popduo sich treffend selbst. Mit einer Mischung aus feinjustierten Melodieführungen, Rap-Parts und elektronischen Beatelementen verpackt die Freiburger Band komplexe Themen in lockere und tanzbare Sounds. Als auch gesellschafts-politische Band schaffen „Willman“ neue Normalitäten, statt bestehende Ungerechtigkeiten zu ignorieren. Mit Leichtigkeit statt Missmut räumen sie veraltete Denkmuster aus dem Weg und zeigen Alternativen auf. Und das funktioniert eben am besten, wenn man dabei tanzt.

Fräulein Luise | 19:15 Uhr | Kooperation mit Kultling Festival

Die Musik der jungen Zürcher Band (Olivia Merz, Paula Scharrer, Paul Studer und Aliosha Todisco) lebt sehr stark von der musikalischen und textlichen Erzählung verschiedener Geschichten, in welchen sie sowohl relevante gesellschaftliche Themen als auch ihre eigenen Erfahrungen verarbeiten. Deshalb schreiben sie ihre Texte auch hauptsächlich auf Deutsch und Mundart.

Während die Stärke ihrer Texte oft in deren einfachen Direktheit liegt, ist die Musik, auch wenn sie sich musikalisch hauptsächlich im Indie-Pop/Alternative Bereich bewegt, ein wilder Mix aus verschiedenen Genres, von Indie, Rock, Pop über Jazz und allem, was dazwischen liegt.

La Nefera | 21:00 Uhr

Die Schweizer Rapperin mit dominikanischen Wurzeln. Ihr Name, inspiriert von der mächtigen Nofretete, symbolisiert Kraft und Power – Attribute, die sie mit Leidenschaft in ihre Musik einbringt. Gemeinsam mit ihrer gleichnamigen Band, bestehend aus herausragenden Musikern, darunter der charismatische Sousaphonist Victor Hege (FR), der leidenschaftliche Gitarrist Ernesto Herrera (ARG) und der dynamische Schlagzeuger Florian Haas (CH), wird „La Nefera“ auf der Bühne zu einem atemberaubenden, unvergesslichen Erlebnis.

