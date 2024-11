Wieder mal ein buntes Zebra

Niemals allein, immer zusammen

Für die kommenden Tage hat das Zebra Kino wieder ein äußerst abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Der Bogen reicht von Hunderten von Bibern, gegen deren tückische Machenschaften ein armer Recke zu kämpfen hat, bis zu einem hochkarätig besetzten Kammerspiel von Pedro Almodovar und einem schonungslosen Blick auf die zerrütteten Verhältnisse in Brasilien.

Am Freitag, dem 29.11.24 um 18:00 Uhr zeigt das Kino in Kooperation mit dem Soroptimist-Club Konstanz-Imperia anlässlich der Orange Days den Film „Morgen ist auch noch ein Tag“. Angesiedelt im Rom der Nachkriegszeit und inspiriert vom Leben und den Erzählungen von Paola Cortellesis eigenen Großmüttern, feiert die mitreißende und warmherzige Tragikomödie den alltäglichen Kampf der Frauen um Gleichberechtigung. Vor dem Film gibt es einen Sektempfang. Der Erlös aus dem Sektverkauf geht an den Malteser Mädelstreff in Konstanz, der Mädchen mit und ohne Migrationshintergrund stärkt, selbstbewusst ihren Weg in Familie und Gesellschaft zu gehen. Der Eintritt ist frei, Tickets können online gebucht werden. Falls diese bis Veranstaltungsbeginn nicht eingelöst werden, werden sie bei hohem Andrang an der Abendkasse ggf. weitergegeben.

Am Dienstag, dem 3.12.24 um 18:30 Uhr ist in Kooperation mit dem BIPoC Kollektiv Konstanz und der Initiative für Solidarität Konstanz die Dokumentation „Niemals allein, immer zusammen“ zu sehen. Regisseurin Joana Georgi wirft einen authentischen Blick auf den schwierigen Weg, den Aktivismus häufig bedeutet, und lenkt den Fokus auf die liebevollen, tagtäglichen Geschichten des Ringens um gesellschaftliche Veränderung. Nach dem Film gibt es eine Diskussionsrunde.

Am Samstag, dem 30.11.24 um 21:15 Uhr stürmen in der Moonlight Madness „Hundreds of Beavers“ das Kino. Das absurd eskalierende Slapstick-Feuerwerk huldigt Stummfilm- und Cartoon-Klassikern wie Buster Keaton und den Looney Tunes und entwickelt dabei doch eine ganz eigene visuelle Identität: minimalistische Sets, Menschen in Tierkostümen, atemlose Jump‘n‘Run-Action.

Hundred of Beavers

Am Sonntag, dem 1.12.24 um 16:00 Uhr sind „Sara und der Drache“ beim Zebrastreifen zu Gast. Sara und ihr neuer Freund Mortimer finden ein Drachenbaby und wollen es zurück nach Hause bringen. Wäre da nur nicht Mortimers Wunsch, mit einem Drachenvideo unzählige Follower anzulocken …

Am Sonntag, dem 1.12.24 um 18:15 Uhr ist „Sebastian“ für den Queerstreifen gebucht. Der Film erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der sich sowohl in der Literaturszene als auch in der Escortwelt behaupten muss – und sich erst in letzterer wirklich findet. Ohne die komplexen Mechanismen und Gefahren von Sexarbeit außer Acht zu lassen, ist „Sebastian“ ein bemerkenswert sexpositiver Film, der in Transgression und Kinkyness Momente der Befreiung findet.

Vom 28.11. bis 2.12.24 läuft „The Room Next Door“. Das Zwei-Frauen-Kammerspiel mit Julianne Moore und Tilda Swinton zum Thema Alter und Sterben zeigt einen gereiften und kritisch-nachdenklichen Pedro Almodovar, der trotzdem so brachial nah am Leben ist wie immer!

Vom 28.11. bis 3.12.24 kann das Publikum im „Motel Destino“ einchecken. Alles, was in diesem Tropical Noir passiert, drückt sich in und durch die Körper aus, die Gewalt in einer nach den Jahren der Bolsonaro-Regierung zerrütteten Gesellschaft, die Sehnsucht nach einem eigenen Leben, das Begehren und Aufbegehren einer Jugend, die verzweifelt versucht, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen.

Weitere Informationen und Eintrittskarten: https://www.zebra-kino.de/

Text: Zebra, Bilder: Zur Verfügung gestellt vom Zebra Kino