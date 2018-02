Zur „Zukunft der Pflege“

Zu einer Podiumsdiskussion zum Thema Pflege kommt Bärbl Mielich, Staatssekretärin im Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg (Foto), morgen nach Konstanz. Zentrales Thema des Abends, zu dem die örtliche Landtagsabgeordnete Nese Erikli einlädt, wird die „Zukunft der Pflege“ im Bereich der Kliniken sein: Fachleute sitzen auf dem Podium

Mit Mielich werden verschiedene Gäste diskutieren, die ihre Erfahrungen aus ihrem Arbeitsalltag in die Diskussion einbringen können: Angela Häusling, Pflegedirektorin am ZfP Reichenau, Ines Happle-Lung, Krankenschwester am Klinikum Konstanz und Mitglied des Kreistags Konstanz, und Dr. Achim Gowin, Chefarzt des Zentrums für Altersmedizin im HBK Radolfzell. Im Anschluss an die Diskussion wird außerdem eine offene Fragerunde stattfinden.

MM (Foto: Landesregierung)

Datum/Uhrzeit: Dienstag, 6. Februar, um 18:30 Uhr

Ort: Im Eventraum des Restaurants Brigantinus, Reichenaustraße 15, Konstanz