Zebra: Eine Filmwoche der großen Namen

Achternbusch, Cate Blanchett, Tom Lass: Im Konstanzer Zebra-Kino treffen sie sich in dieser Woche alle wieder. Und zwei von ihnen kommen am Samstag sogar zum Publikumsgespräch persönlich in die Stadt und ins Kino.

Helle Nächte

DEU/NOR 2017, 86 min, Drehbuch & Regie: Thomas Arslan

Michael (Georg Friedrich) hat seine Heimat Österreich schon vor Jahren hinter sich gelassen und arbeitet heute als Bauingenieur in Berlin, wo er zusammen mit Freundin (Marie Leuenberger) wohnt. Zu seinem 14-jährigen Sohn Luis (Tristan Goebel) hat er seit der Trennung von der Mutter nur noch sporadischen Kontakt – dementsprechend ist auch das Verhältnis: kühl, distanziert, von Enttäuschung und Misstrauen geprägt.

Als Michael die Nachricht vom Tod seines Vaters erhält, der sich vor langer Zeit in die Einsamkeit des nördlichen Norwegens zurückgezogen hat, steht für ihn fest, dass er diese persönliche Reise nicht alleine, sondern mit seinem Sohn bestreiten möchte. Also überredet er Luis mit zum Begräbnis aufzubrechen. Diese erste gemeinsame Reise entwickelt sich schwieriger, da weniger harmonisch und erholsam, als erwartet.

„Helle Nächte“ feierte seine Weltpremiere im Februar 2017 im Wettbewerb der 67. Berlinale. Hauptdarsteller Georg Friedrich erhielt dort den Silbernen Bären als bester Darsteller.

Spieltermine: Do., 12.10., 20:00 Uhr | Fr., 13.10., 19:30 Uhr | Sa., 14.10., 21:45 Uhr | Mo., 16.10., 19:30 Uhr | Di., 17.10., 21:45 Uhr

Blind & Hässlich

DEU 2017, 100 min, Regie: Tom Lass, FSK 12, Deutsche Originalversion

Regisseur Tom Lass bringt nach Papa Gold, Kaptn Oskar nun seinen dritten improvisiert Langspieler auf die Leinwand. In dem Coming-of-Age-Streifen trifft der introvertierte und unter einer sozialen Phobie leidende Ferdi (gespielt von Regisseur Tom Lass persönlich) auf die getriebene Ausreißerin Jona (Naomi Achternbusch). Jona rettet ganz nebenbei und völlig unprätentiös den lebensmüden Ferdi vor einem Selbstmordversuch. Um eine Bleibe in dem Wohnheim ihrer blinden Cousine Cécile (Clara Schramm) zu ergattern, täuscht Jona vor, blind zu sein. Ein Geheimnis, dass die frischgeknüpfte, zarte Bande zwischen ihr und dem unsicheren Ferdi auf eine heikle Probe stellt.

Wie gewohnt, schafft es Tom Lass eine intelligente Komödie abzudrehen, in der es nicht darum geht, möglichst viele selbstgefallende Schenkelklopfer abzugreifen, sondern eine gewitzte Story zu kreieren mit einer angemessenen Prise Drama. Vor allem aber das ungezwungene Schauspiel von Naomi Achternbusch und Clara Schramm verleihen Blind & Hässlich den nötigen Charme und die selbstverständliche Unbekümmertheit. On top: Regisseur Tom Lass und Hauptdarstellerin Naomi Achternbusch sind am 14. Oktober im Zebra-Kino zu einem Publikumsgespräch.

Spieltermine: Fr., 13.10., 21:30 Uhr | Sa., 14.10., 19:00 | So., 15.10., 20:00 | Mo., 16.10., 21:30 | Di., 17.10., 19:30 Uhr

Manifesto

DEU/AUS 2015, 95 min, Drehbuch & Regie: Julian Rosefeldt, deutsche Untertitel

Geboren aus einem internationalen Theateraustausch, begannen 2014 die Dreharbeiten am Videokunstprojekt Manifesto, einem Film indem die Grenzen zwischen Kunst und Kino verschwinden. Angelegt als 13- teilige Filminstallation verarbeitet Rosefeldt in seinem Werk 60 Künstlermanifeste des 20. und 21. Jahrhunderts und kombiniert sie zu einem „Manifest der Manifeste“. Dieses hinterfragt nicht nur die Rolle des Künstlers in der heutigen Gesellschaft, sondern vereint die zahlreichen Originaltexte zu einer Hommage an die bewegte Tradition und literarische Schönheit solcher Künstlerstreitschriften. Unter ihnen finden sich Vertreter des Futurismus, Dadaismus, Situationismus bis hin zu Dogma 95. Alle wurden von Künstlergruppen ebenso wie von einzelnen Künstlern, Architekten, Tänzern oder Filmemachern verfasst. Im Film (s. Foto) werden sie durch Rosenfeldts Konzeption vereint und durch Schauspielerin Cate Blanchett zum Leben erweckt. Sie wechselt als Alleindarstellerin im Film von einem Figurenkonzept zum anderen und bettet die Monologe in einen unerwarteten aktuellen Kontext.

Spieltermin: So., 15.10.17, 17:30 Uhr

