Unter dem Motto „Konstanz engagiert sich“ stellen sich ab Mitte September zahlreiche Organisationen mit attraktiven Angeboten zum Mitmachen vor und werben während einer Veranstaltungswoche auch um neue Ehrenamtliche. Das Konstanzer Netzwerk Bürger-Engagement hat dazu mit Unterstützung der Stadtverwaltung ein vielfältiges Programm zusammengestellt.

Auftakt der Veranstaltungswoche bildet am Samstag, 14. September um 10 Uhr am Herosè-Park das vom AK Müll bereits im vergangenen Jahr erfolgreich durchgeführte „Rhine Cleanup“. In Kooperation mit dem Netzwerk BE wird die Ufer-Säuberungs-Aktion dieses Jahr vom Hoerle-Park über den Hafen bis zur Landesgrenze hin ausgedehnt.

Das Seniorenzentrum Bildung + Kultur, Obere Laube 38, veranstaltet in Zusammenarbeit mit der neuen Initiative „Gesund im Alter“ am Donnerstag, 19.9. ab 12 Uhr einen Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren. Eine gute Gelegenheit für nette Gespräche bei einem leckeren Essen, solange der Vorrat reicht.

Insgesamt 9 Vereine und Organisationen bieten bei den vom Netzwerk BE durchgeführten „Engagement-Spaziergängen“ einen Einblick in ihre Arbeit. Am Freitag, 20.9. um 18 Uhr ist der Treff- und Startpunkt beim Pflegeheim Marienhaus, Wallgutstr. 11, am Samstag, 21.9. um 14 Uhr beim Betreuungsverein Bodensee/Hegau, Brauneggerstr. 44. Interessierte können sich bei jeweils 5 Einrichtungen im Stadtteil Paradies über die Möglichkeiten eines ehrenamtlichen Engagements informieren.

Für Menschen, die sich bereits ehrenamtlich in Konstanz engagieren, gibt der Spotlight-Chor am Donnerstag, 19.9. im Wolkenstein-Saal des Kulturzentrums ein kostenloses Konzert. Der Auftritt soll als Anerkennung für die ehrenamtlichen Leistungen verstanden werden. Anmeldungen unter: https://www.konstanz.de/spotlight-chor.

Abgeschlossen wird die Woche des bürgerschaftlichen Engagements in Konstanz dann am Samstag, 21.09. von 12 bis 22 Uhr mit einem großen „Fest für eine bunte und faire Welt“ vor der Konzertmuschel im Stadtgarten. Der Interessenkreis StadtPlanZukunft e.V. bietet ein Programm mit Infos, Musik, Tanz und Spielen.

MM (Bild: Netzwerk Bürger-Engagement Konstanz)

Ausführliche Informationen im Netz unter www.netzwerk-be.de