„Gewalt gegen Frauen. Wir haben die Nase voll!“ lautet die Botschaft des diesjährigen Aktionstages am 8. März, des internationalen Frauentages. Insgesamt werden vom 2. bis 24. März 24 Veranstaltungen in Konstanz angeboten.

Politisches, Feministisches, Historisches, Internationales, Kommunikatives und zum Abschluss Nouroz – ein Frühlingsfest für Frauen. Das vielfältige und spannende Programm entsteht aus der Vernetzung von vierzig Gruppierungen. Beginnend mit der Hochschule und der Universität Konstanz, der kirchlichen Frauenarbeit, den politischen Frauengruppen, der AGJ für wohnungslose Frauen, den Frauengruppen der Migrantinnen, den Stadtteilzentren und vielen anderen. Eingeladen wird zum Diskutieren, zum Austausch, zum Staunen, zum Kennenlernen, zum gemeinsamen Essen und zum Frühlingsfest für Frauen.

Da gibt es Lesungen im Treffpunkt Petershausen, medizinische Vorträge in der Anschluss-Unterkunft Zergle, Filmvorführungen in der Volkshochschule, einen Brunch im Quartierladen Allmannsdorf und Vorträge im Palmenhaus – insgesamt 24 Treffs an 22 Tagen rund um den internationalen Frauentag am 8. März.

Das breite Programm zeigt die große Initiative der verschiedenen Gruppen, sich in die Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag einzubringen. Nähere Informationen Chancengleichheitsstelle der Stadt Konstanz, Tel. 07531/900286, E-Mail: Christa.Albrecht@Konstanz.de Das vollständige Programm unter www.konstanz.de.

MM