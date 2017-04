Wie Wähler manipuliert werden

Eine hoch spannende Frage in einem Wahljahr wie diesem: Wer manipuliert uns Wähler wie? „Manipulationen. Wissensbegründung und Entscheidungskompetenz in der Wissensgesellschaft“ ist der Titel eines Vortrages, der bereits am heutigen Abend, 24. April, um 19.30 Uhr in der Aula der Hochschule Konstanz (HWTG) stattfindet.

Referent ist Wolfgang Neuser. Er diplomierte in Physik, promovierte in Philosophie und habilitierte sich in Philosophie und Wissenschaftsgeschichte. Er hatte von 1995 bis 2017 den Lehrstuhl für Philosophie an der Technischen Universität Kaiserslautern inne, wo er derzeit Seniorforschungsprofessor ist. Arbeitsschwerpunkte sind u. a. die Metaphysik und Ethik der Wissensgesellschaft.

Zum Thema des Vortrags: In der gegenwärtigen Wissensgesellschaft werden umfassende Instrumente und Maschinen genutzt, um Wähler bei ihrer politischen Wahl zu beeinflussen. Es werden Informationen zur Verfügung gestellt, die zutreffend sind oder nicht, Versprechen gemacht, die erfüllt werden sollen oder nicht, künftige Vorteile versprochen, die eingehalten werden können oder nicht.

All‘ das wird von Menschen, die politischen Einfluss nehmen wollen, Lesern, Hörern und Sehern jederzeit vermittelt. Sie werden unter Umständen durch Bots in Bot-Netzen, also Maschinen und Algorithmen, erzeugt und verbreitet. Neuser stellt sich Fragen: Wie lassen sich Informationen und Wissen unter den Veränderungen durch informatische Techniken kontrollieren? Was können Individuen leisten? Was ist unter solchen Umständen noch eine politisch kompetente Wahl?

