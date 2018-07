Wer schneidet da am Grundgesetz rum?

Die humanistische GBS-Bodensee organisiert eine Ausstellung mit ca. 30 Karikaturen von Jacques Tilly im Juli und August im Rheintorturm. Eröffnung ist am Samstag, 7. Juli, um 10 Uhr mit einer Eröffnungsrede von Ulrich Büttner, dem Leiter des Bildungszentrums Konstanz. Angefragt ist Jaques Tillys Besuch für Samstag, den 12. August. Er könnte dann seine Karikaturen persönlich vorstellen.

Tilly ist Kommunikationsdesigner. Er entwirft und baut seit 1984 politisch-satirische Karnevalswagen für den Düsseldorfer Rosenmontags-Umzug. Doch auch zu anderen politischen Anlässen, wie zum G20-Gipfel 2017 in Hamburg, baute er mit seiner Mannschaft Skulpturen. Die stock-konservative Forderung des CSU-Politikers Söder, im Vorwahlkampf in Bayern in allen öffentlichen Gebäuden ein Kreuz anbringen zu lassen und dadurch gegen das Grundgesetz zu verstoßen, gab Tilly Anlass für seine nebenstehende Karikatur. .

Heute, Donnerstag: „Kirchenrepublik Deutschland“ Nicht vergessen: In Kooperation mit der Giordano Bruno Stiftung (gbs-Regionalgruppe Bodensee) gibt es von seemoz e.V. am heutigen Donnerstag eine Lesung mit Carsten Frerk aus seinem Buch „Kirchenrepublik Deutschland“: Treffpunkt Petershausen, 19 Uhr.

Tilly wurde 2017 von Amnesty International mit dem Gelben Trikot der Menschenrechte ausgezeichnet und hat Großplastiken für Greenpeace und Foodwatch gebaut. Auf einem seiner Karnevalswagen ist Theresa May, die sich den Brexit-Colt in den Mund steckt, bestens getroffen. Den Wagen haben die Brexit-Gegner in Großbritannien dann ausgeliehen. 2016 kam sogar scharfe Kritik aus Ankara. Eine türkische Generalkonsulin forderte noch während des Umzugs die sofortige Verhüllung eines Wagens, auf dem sich der türkische Häuptling Egomann und ein IS-Vertreter mit Kurdenblut zuprosten.

Die Ausstellung soll bis Ende August dauern. Ab September soll auch den Schweizern die List und Tücke des Düsseldorfer Satirikers mit seinen Karikaturen in einer Ausstellung vorgeführt werden. Schließlich haben sie mit dem „Nebelspalter“ die seit 1875 älteste Satire-Zeitschrift der Welt. Wer hätte das von den Schweizern erwartet.

MM