Was passierte im Revolutionsjahr 1918 am Bodensee?

Auf Einladung von seemoz e.V. liest Karl Schweizer aus und diskutiert zu seinem neuen Buch: „Novem­ber­revolution 1918 – Räterepublik 1919. Sozialisten und Kommunisten in Lindau und Umgebung“. Am Tag der 1918er-Revolution in Berlin, am 9. Novem­ber, referiert „Charly“ Schweizer im Konstanzer Treffpunkt Petershausen über die Revolte vor 100 Jahren und ihre Folgen in der Bodensee-Region.

Das dürfte ein spannender Abend werden, denn bislang weiß man wenig über die umstürzlerischen Geschehnisse 1918/19 am Bodensee. Waren sie nur ein Abklatsch der revolutionären Aktionen in Kiel, München und Berlin? Oder gab es originäre, regionale Impulse in Lindau, Friedrichshafen oder Konstanz? Wie verhielt sich das Bürgertum hierzulande und wie der Adel? Gab es Reaktionen der Militärs oder von Freikorps? Und wer waren die Frauen und Männer, die den Aufstand wagten?

Kaum ein anderer als Karl „Charly“ Schweizer weiß bessere Antworten auf diese Fragen. Der Lokalhistoriker aus Lindau und pensionierte Pädagoge aus Friedrichshafen erforscht seit Jahren die antifaschistische Geschichte der Region und hat in zahlreichen Veröffentlichungen darüber berichtet: Über Spanienkämpfer vom Bodensee, über die Anfänge der Gewerkschaftsbewegung, über die Frauenemanzipation hierzulande. Und nun, in seinem aktuellen, vor wenigen Wochen veröffentlichten Buch, über die Geschichte von Kommunisten und Sozialisten in der Revolutionszeit 18/19.

Schweizer listet in seinem Buch die Ereignisse mit zahlreichen Zitaten aus Polizeiakten und Presseberichten auf, vergisst aber auch die Redebeiträge revolutionärer Politiker und die Äußerungen betroffener ProletarierInnen nicht – ein Kaleidoskop hundertjähriger Bodensee-Geschichte, für Historiker und Linguisten gleichermaßen interessant. Und für ZuhörerInnen am nächsten Freitag allemal.

Wer: Karl Schweizer: „Novemberrevolution 1918 – Räterepublik 1919 am Bodensee“.

Wann: Freitag, 9. November, 19.30 Uhr

Wo: Treffpunkt Petershausen, Konstanz, Georg-Elser-Platz 1

hpk (Foto: Hauptstadtarchiv Stuttgart)