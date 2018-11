Was ist wirklich in der Ukraine los?

Am kommenden Mittwoch, 21. November, veranstaltet der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen ab 19.30 Uhr im Hotel Barbarossa in Konstanz eine öffentliche Podiumsdiskussion mit dem Thema „Die Rolle Europas in der Ukraine-Krise: Aktuelle Herausforderungen und Chancen“.

In jüngster Zeit ist die Ukraine-Krise angesichts der Vielzahl von drängenden außenpolitischen Themen in den Hintergrund geraten, obwohl die Problematik weiterhin nicht gelöst ist. Deshalb soll auf dieser Veranstaltung mit Expertinnen und Experten diskutiert werden, die die Entwicklungen vor Ort kennen und gut beurteilen können.

Um diese Fragen geht es: Wie ist der aktuelle Stand in der Ukraine? Was ist aus der Maidan-Revolution geworden? Wie können EU und Deutschland zur Lösung des Konflikts beitragen? Hat die EU-Außenpolitik an dieser Stelle versagt oder ist die Ukraine-Krise sogar eher eine Chance, die Außenpolitik der EU langfristig zu stärken? Tritt die EU als eigenständiger Akteur auf oder dominieren doch letztlich nationalstaatliche Interessen?

Es diskutieren:

Sven Stabroth, Berater für den Aufbau und die Implementierung des Programms „Ziviler Friedensdienst“ der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in der Ukraine.

Dr. Anna Prylypko vom Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft der Universität Konstanz.

Michael Bloss, auf der Bundesdelegiertenkonferenz der GRÜNEN auf den 14. Platz der Liste für die Europawahl 2019 gewählt.

Prof. Dr. Marius Busemeyer, Mitglied des Kreisvorstandes der GRÜNEN, moderiert.

