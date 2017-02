Von und für Frauen

Am 8. März ist internationaler Frauentag. Aber das Programm der Konstanzer Frauen­gruppen reicht weit darüber hinaus: bis zum 16. April. Insgesamt gibt es 21 Veran­stal­tun­gen: Politisches, Feministisches, Historisches, Internationales, Kommunikatives. Das spannende Programm entstand aus der Vernetzung mit der Hochschule Konstanz, der Universität Konstanz, den Kirchen, den politischen Frauengruppen, der AGJ für wohnungslose Frauen und vielen anderen. Das vollständige Programm:

Freitag, 3. März, 15 und 19:30 Uhr

Weltgebetstag: Informiertes Beten, betendes Handeln

Seit über 100 Jahren feiern christliche Frauen weltweit am 1. Freitag im März einen Gottesdienst für menschenwürdige Bedingungen und Gerechtigkeit für Frauen. Dieses Jahr bereiteten Christinnen von den Philippinen die Liturgie zum Thema „Was ist fair?“ vor.

Wo? City-Kirche, Eingang Rosgartenstraße, 15:00 Uhr; Katholische Kirche St. Martin in Wollmatingen, Radolfzeller Str. 42, 19:30 Uhr

Wer? Ökumenisches Team der kirchlichen Frauenarbeit

Sonntag, 5. März, 14:00 bis 18:00 Uhr

Orientalische Tee-Stunde

Diese orientalische Teestunde mit Yvette Blum lädt auch zu einem Second Hand Bazar für Tanzartikel ein.

Wo? Treffpunkt Petershausen, Georg-Elser-Platz 1

Wer? Treffpunkt Petershausen

Dienstag, 7. März, 19:30 Uhr

Zyklus-Inspiration

Die Sozialpädagogin Birgit Gutzeit bietet eine besondere Reise an: Lassen Sie sich inspirieren und erfahren sie mit allen Sinnen den weiblichen Zyklus. Bodenbilder, Gedicht und Musik lassen unser Frausein erstrahlen. Gewinnen Sie eine vorher nicht geahnte Kompetenz: Sie fühlen sich „zuhause“ in ihrem Körper. Gerne mit Anmeldung.

Wo? Quartier Tannenhof, Gemeinschaftsraum, Am Tannenhof 2

Wer? Quartierszentrum Tannenhof, Caritas

Mittwoch, 8. März, 11:00 bis 13:00 Uhr

Sie arbeitet – er ist das Genie

Prof. Dr. Senta Troemel-Ploetz zeigt in ihren beiden Wortstücken Parallelen, Linien und Verbindungen im Leben genialer Frauen auf, um ein Licht auf ihre Leistung und ihren Kampf, ihr Scheitern und ihr Vergessenwerden zu werfen: Eine Annäherung an Mileva Einstein-Marić und Künstlerinnen ihrer Zeit.

Wo? Universität Konstanz, Raum C 425

Wer? Internationale Bodensee Hochschule, AG Gender & Diversity

Mittwoch, 8. März, 17:00 Uhr

Das Weib ist nicht zu großen Arbeiten berufen …“ – Konstanzer FrauenOrte

Stadtführerin Carola Berszin berichtet an mehreren Stationen über die wirtschaftliche, soziale und politische Situation von Frauen in der Konstanzer Stadtgeschichte.

Wo? Imperia, Konstanzer Hafen

Wer? SPD-Frauen

Mittwoch, 8. März, 18:00 Uhr

Internationaler Frauentag

Das Café Mondial lädt geflüchtete und einheimische Frauen und Familien zum Internationalen Frauentag in sein Café ein. Im Vordergrund stehen Informationen und der Austausch darüber, wie unterschiedlich dieses historische Datum in den verschiedenen Ländern gewürdigt wird. Gemeinsames Essen wird auch diesen Abend zu einem Erlebnis machen. Wer mag, kann etwas Leckeres zum Buffet beisteuern.

Wo? Café Mondial, Zum Hussenstein 12

Wer? Café Mondial Konstanz e.V.

Mittwoch, 8. März, 19:00 Uhr

Vortrag „Frauenrechte und Feminismus aus türkischer und kurdischer Sicht“

Was bedeutet Feminismus aus einer kurdischen und türkischen Perspektive und welche Unterschiede existieren? Welche Rolle spielen Bildung und Kultur? Gülsum Meral beleuchtet die vielfältigen Strategien, die Frauen in der Türkei nutzen, um für ihre eigenen Rechte zu kämpfen.

Wo? Treffpunkt Petershausen, Georg-Elser-Platz 1

Wer? Treffpunkt Petershausen

Mittwoch, 8. März, 20:00 -21:30 Uhr

Lesung „Im Zeichen der roten Nelke“

Vera Hemm würdigt den Internationalen Frauentag mit einer Lesung aus ihrem Buch „Im Zeichen der roten Nelke“. Sie lässt einiges aus ihrem Leben und ihren Aktivitäten – Privates, Frauenpolitisches, Gewerkschaftliches, Kulturelles, Fastnächtliches – Revue passieren. Ein kleines Stück Zeitgeschichte in lockerer Runde.

Wo? Foyer Spiegelhalle, Hafenstr. 12

Wer? Theater Konstanz

Mittwoch, 8. März, 20:15 Uhr

Film „UNTER ALLER AUGEN“

Asien, Afrika, Europa – in Benin, in Bangladesch, in der DR Kongo, aber auch mitten in Deutschland: Gewalt an Frauen ist allgegenwärtig. Der Dokumentarfilm (Deutschland 2017, 90 Min.) von Claudia Schmid taucht ein in die Lebenswelt von Frauen, die schlimmster Gewalt ausgesetzt waren und sich frei gekämpft haben.

Wo? Scala im CineStar, Bodanstraße 1 (im Lago)

Wer? CineStar Filmpalast Konstanz+TERRE DES FEMMES

Donnerstag, 9. März, 15:00 Uhr

Szenische Lesung „Memory – ein Spiel“

Die Schauspielerin Anna Hertz liest Texte von großen und kleinen Schriftstellerinnen dieser Welt. Sie übersetzt erlebbar mit Memory, was Erinnerung bedeutet. Erinnern Sie sich gemeinsam mit Anna Hertz an beeindruckende Schriftstellerinnen oder lernen Sie sie ganz neu kennen.

Wo? Seniorenzentrum Bildung+Kultur, Obere Laube 38

Wer? Seniorenzentrum+Chancengleichheitsstelle

Freitag, 10. März, 10:00 Uhr

Willkommen zum Internationalen Frauenfrühstück

Der Treffpunkt Petershausen lädt anlässlich des Internationalen Frauentags zum gemeinsamen Brunch ein. Für ein leckeres Frühstücksbuffet sorgen die Frauen aus der Muslimgemeinde und die Kurdische Frauengruppe. Am Klavier begrüßt sie Svitlana Heinhaupt, und Tammy Mock bereichert den Morgen mit einem Impulsreferat zum Thema „Frauenfrieden“.

Wo? Treffpunkt Petershausen, Georg-Elser-Platz 1

Wer? Treffpunkt Petershausen+Kurdische Frauengruppe+Frauengruppe der Muslimgemeinde.

Sonntag, 12. März, 10:00 Uhr

FrauentagsBrunch mit Lesung

Henrike Lang, Autorin von „Apfelduft“, liest aus ihrem neuen Roman „Bettenroulette“, der 2017 im Konkursbuchverlag erscheinen wird. Kostenbeitrag für Brunch und Lesung ist 8 €.

Wo? belladonna, Oberlohnstraße 3 (Neuwerk)

Wer? Frauen & Kultur e. V.

Donnerstag, 16. März bis 16. April – Jeweils Di. – Fr. 10:00 bis 18:00 Uhr, Sa./So. 10:00 bis 17:00 Uhr; Mittwoch, 15. März, 19:00 Uhr Vernissage:

Ausstellung „Kinder des Lichts – 1000 Stimmen für Jesiden“

Designstudentinnen der Hochschule Konstanz erarbeiteten zusammen mit jesidischen Frauen aus dem Nord-Irak unter der Leitung von Prof. Judith M. Grieshaber eine Ausstellung, die den Opfern des sogenannten Islamischen Staats (IS) eine Stimme geben will. In Workshops in den Werkstätten der HTWG wurden kunstvoll gestaltete Designobjekte hergestellt, die bei der Vernissage verkauft werden sollen. Der Erlös soll die Familien im Nord-Irak unterstützen. Schirmherr ist Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Die Ausstellung wird durch die Stadt Konstanz unterstützt.

Wo? BildungsTURM, Kulturzentrum am Münster, Wessenbergstraße 43, Vernissage: Kulturzentrum am Münster, Wolkensteinsaal;

Wer? Hochschule Konstanz, Studiengang Kommunikationsdesign

Donnerstag, den 16. März, 19:30 Uhr

Die Situation der Alleinerziehenden verbessern

Dr. Franziska Brantner, kinder- und familienpolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion, im Gespräch über politische Maßnahmen zur Unterstützung von alleinerziehenden Müttern und Vätern.

Wo? Hotel Barbarossa, Raum Artdeco

Wer? Kreisverband Bündnis 90 / Die Grünen

Freitag, 17., 24., 31. März und 7. April, jeweils 15:00 – 17:00 Uhr

Wohlfühlzeit für Frauen

Wir laden Sie ein, sich dafür Zeit zu nehmen! An vier Nachmittagen, die auch einzeln besucht werden können, wollen wir es uns mit Entspannungs- und Bewegungstechniken gut gehen lassen, uns austauschen und verwöhnen. Wir verbringen mit der Therapeutin Elke Friedrich und der Yogalehrerin Johanna Geiger zwei schöne, wohltuende Stunden. Der letzte Termin klingt mit einem Imbiss ab 17 Uhr aus. Bitte Decke, Wasserflasche und Kissen mitbringen.

Wo? Treffpunkt Berchen, Breslauer Straße 2

Wer? Treffpunkt Berchen+Quartierszentrum Berchen-Öhmdwiesen

Freitag, 17. März, 17:00 Uhr

Frauentanzfest

Frauen jeden Alters und jeder Nationalität sind herzlich eingeladen, sich gemeinsam mit uns zu verschiedenen Rhythmen durch die Welt zu tanzen. Auch wird es kleine Tanz-Workshops geben. Statt eines Eintrittspreises bitten wir Sie, eine Kleinigkeit zum Buffet beizusteuern.

Wo? Treffpunkt Petershausen, Georg-Elser-Platz 1

Wer? Treffpunkt Petershausen+Sprachcafé Treffpunkt Petershausen+ Café Mondial

Samstag, 18. März, 17:30 Uhr

Film „Die Hügel der Witwen“

Eine Frau gehört erst ihrem Vater, dann ihrem Ehemann – so sehen das viele in Afghanistan. Und wenn sie Witwe ist, wird sie Freiwild. Aus dieser Not heraus entstand der „Hügel der Witwen“, eine illegale Siedlung, die zumindest ein wenig Schutz bietet. Die afghanische Frauengruppe lädt ab 17.30 Uhr zu Gebäck und Tee, ab 18 Uhr zu der Reportage ein. Sie zeigt auch von Frauen hergestellten Schmuck aus Afghanistan.

Wo? Treffpunkt Petershausen, Georg-Elser-Platz 1

Wer? Afghanische Frauengruppe

Dienstag, 21. März, 10:30 bis 13:00 Uhr

Brunch im Quartier Tannenhof

Zum Internationalen Frauentag laden die Frauen des Quartiers Tannenhof zum Brunch ein. Freuen Sie sich auf Gespräche, Musik und Erzählungen von und mit Marie-Luise Reichler und Elsy Ballmann, die älteste aktive Schlagzeugerin von Konstanz. Für Kinder ist eine Spielecke eingerichtet.

Wo? Gemeinschaftsraum im Quartier Tannenhof, Am Tannenhof 2

Wer? Quartierszentrum Tannenhof, Caritas

Donnerstag, 23. März, 9:30-11:30 Uhr

Ankommen, Entschleunigen, Energie tanken, Genießen

Der Startpunkt Altstadt, eine Anlaufstelle rund um Geburt und Elternsein, und der Sozialdienst katholischer Frauen laden zum Brunch ins Startpunkt-Café ein. Mit dem Angebot einer Massage bei der im Haus befindlichen Massagepraxis Pavel Kasim schaffen wir Raum für uns und lassen es uns gut gehen.

Wo? St.-Stephans-Platz 39a, 2.OG

Wer? Beratungsstelle für schwangere Frauen, Paare und Familien+ Startpunkt Altstadt

Mittwoch, 29. März, 14:00 Uhr

Kennenlernen von FREIRAUM

FREIRAUM ist eine Tagesstätte für wohnungslose Frauen. Es gibt die Möglichkeit, sich die Räumlichkeiten anzuschauen, und in einem Gespräch wollen wir über Wohnungslosigkeit von Frauen und unsere Angebote informieren.

Wo? FREIRAUM, Lutherplatz 6

Wer? AGJ-Wohnungslosenhilfe

Freitag, 31. März, 17:00 Uhr

Info für Frauen: Trennung und Scheidung

In dieser Veranstaltung informiert Rechtsanwältin Andrea Hauser-Lange über das Unterhaltsrecht, den Zugewinn, die elterliche Sorge, das Umgangsrecht, den Versorgungsausgleich sowie die Aufteilung von Hausrat und Ehewohnung. Sie spricht auch die Auseinandersetzung um gemeinsame Schulden und Vermögen an. Anmeldungen unter 07531/26390

Wo? pro familia, Reichenaustr. 5 a

Wer? pro familia e.V.

VeranstalterInnen:

Afghanische Frauengruppe; AGJ-Wohnungslosenhilfe; Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv; Beauftragte für Chancengleichheit der Universität Konstanz; Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Kreisverband; Café Mondial; Deutscher Juristinnenbund Regionalgruppe Bodensee; DGB Frauen; Frauen & Kultur e. V.; Frauengruppe der Muslimgemeinde; Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung; Integrationsbeauftragte; IBH-AG Gender & Diversity; Kurdische Frauengruppe Miteinander in Konstanz e. V.; Ökumenisches Team der kirchlichen Frauenarbeit; pro familia; Quartierszentrum Berchen-Öhmdwiesen; Quartierszentrum Tannenhof, Caritas; Scala CineStar; Seniorenzentrum Bildung+Kultur; Sozialdienst katholischer Frauen e. V. ; SPD-Frauen; Sprachcafé des Treffpunkts Petershausen; Startpunkt Altstadt; TERRE DES FEMMES; Theater Konstanz; Treffpunkt Berchen; Treffpunkt Petershausen; ver.di Frauen Bodensee und die Chancengleichheitsstelle.

Informationen zum Programm: Chancengleichheitsstelle der Stadt Konstanz; Tel: 07531 900285

E-Mail: Christa.Albrecht@konstanz.de, www.konstanz.de