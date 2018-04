Verkehrsfragen am „Grünen Tisch“

Am heutigen Mittwoch, 4. April, um 19.30 Uhr laden der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen und die Freie Grüne Liste wieder zu einem „Grünen Tisch“ in die Seekuh-Bar ein. Gast ist diesmal der Grünen-Beauftragte für die Region im Bund, MdB Matthias Gastel. Er wird einen Impulsvortrag zum Thema „Verkehr in Konstanz“ halten und danach zu den Alternativen „Seilbahn-Schwebebahn-Wassertaxi“ diskutieren. Matthias Gastel hatte bereits die Installation von privaten Feinstaubmessgeräten durch die FGL im Februar begleitet und fördert umweltfreundliche Mobilität in jeder Form.

MM (Foto: Grüne/Bundestag)