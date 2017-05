Umsonst und draußen: Open See-Festival, das 16.

Am Pfingstwochenende veranstaltet der Kulturladen e.V das Umsonst-und-Draußen-Festival OPEN SEE vom 2. bis 4. Juni im Stadtgarten Konstanz. Jeder Abend steht dabei unter seinem eigenen Motto: Mixed Stage mit einem Potpourri aus Theater, Musik und Tanz. Oder: Ein Wettstreit vierer regionaler Bands. Oder: Der Stadtgarten als Festplatz der Kulturen. Das Pfingstprogramm en detail:

Freitag, 2. Juni

Mixed Stage

Bewirtung: 18.00 Uhr | Programm 19.00 Uhr | Eintritt frei!

Das K9 freut sich riesig, in Zusammenarbeit mit dem Kula beim OPEN SEE FESTIVAL mit einer Mixed Stage mitzumischen. Geboten wird ein Kulturabend, den man so schnell nicht vergessen wird. Ein buntes Programm, erfrischend, inspirierend und voller Überraschungen. Verschiedene KünstlerInnen präsentieren sich bei der Mixed Stage in Kurzauftritten. Gerahmt werden diese Auftritte Mischung von zwei außergewöhnlichen Sternen am Comedyhimmel: Durch den Abend führen die extrovertierte Sexbombe aus dem kalten Russland, Mascha von Rascha, und die bodenständige Geheimwaffe Merkels, Angela die Zweite.

Samstag, 3. Juni

Regio-Band-Festival

Bewirtung: 19.00 Uhr | Programmbeginn: 20.00 Uhr | Eintritt frei!

Einen musikalischen Wettstreit haben die Bands des traditionsreichen Open See Festivals bereits hinter sich: Alle vier haben sich bei den Contests im März erfolgreich gegen die Konkurrenz durchgesetzt und spielen sich nun im Stadtgarten unter freiem Himel und bei besten akustischen Bedingungen jeweils 45 Minuten die Seele aus dem Leib.

Programm:

20 Uhr: Die lauffreudigen Motorsensen (German Indie | Konstanz)

21 Uhr: El Jetta (Rock | Langenargen)

22 Uhr: The Sound Monkeys (Garage-Punk | Konstanz)

23 Uhr: Delirious Mob Crew (Inditronic | Frauenfeld)

Sonntag, 4. Juni

Interkulturelles Fest

Bewirtung: 14.00 Uhr | Programmbeginn: 15.00 Uhr | Eintritt frei!

Ein Fest des Zusammenseins rundet das Open See Wochenende perfekt ab: Gemeinsam mit Geflüchteten aus Konstanz und Umgebung wird eine bunte Mischung aus Musik, Kunst und kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt geboten, die den Stadtgarten in einen bunten Festplatz der Kulturen verwandelt.

Programm:

15:00 Uhr: El Flecha Negra (Cumbia-Reggae | Freiburg)

16.15 Uhr: Saf Sap New Generation (Afrikanische Percussion | Zürich/Senegal)

17.00 Uhr: Flohzirkus Orquestra (Konzert für Kinder)

17.45 Uhr: Haiducken (Klezmer, Balkanbeats | Freiburg)

19.00 Uhr: Raye Zaragoza (Native American Singer/Songwriter)

20.00 Uhr: Django´s Tigers (Quartett der Südwestdeutschen Philharmonie, s. Foto)

