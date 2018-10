Träumen mit Raye Zaragoza

Unter dem Motto „Dreams have no borders“ konzertiert die indianische Liedermacherin Raye Zaragoza am Mittwoch, 17. Oktober, um 20 Uhr im Konstanzer Café Mondial. 2017 schloss das Konstanzer Publikum die junge Sängerin bei ihren Konzerten im Café Mondial und beim Open See Festival durch ihre ausdrucksstarke Stimme und ihre engagierten Protestlieder in seine Herzen.

Raye Zaragoza, die sich derzeit auf Europa-Tournee befindet, ist bereits zum dritten Mal zu Gast in Konstanz. Die indigene Sängerin mit Wohnsitz in Los Angeles ist Angehörige der Pima/Akimel O’odham und hat mexikanische und taiwanesische Wurzeln.

Zaragozas Lieder handeln von einer Zukunft, die ohne überholte Energiekonzepte und umweltverseuchende Pipelines auskommt, Kohle in der Erde lässt und Menschen und Tieren gleichermaßen ein würdiges Leben ermöglicht. Stilistisch knüpft sie an Joan Baez und Joni Mitchell an, entwickelt dabei aber ihren eigenen Sound und nimmt Bezug auf aktuelle Themen.

Ihr Song „In the River“ über den Kampf für saubere Umwelt und gegen Ölpipelines wurde 2017 mit dem Honesty Oscar Award ausgezeichnet. Im Juli und August tourte die junge Liedermacherin erfolgreich mit der US-Indieband Dispatch und dem Kollektiv „Nahko and Medicine for the People“ durch mehr als 30 Städte Nordamerikas und ersang sich dadurch eine immer größer werdende Fan-Gemeinde. Der Eintritt zum Konzert im Café Mondial ist frei, eine Spende jedoch willkommen.

MM/hpk (Foto: Gunter Lange)