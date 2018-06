Am Sonntag, 24. Juni, findet in Konstanz eine Demonstration unter dem Motto „STOP KOHLE“ statt – parallel zu Demonstrationen in ganz Deutschland für einen schnellen Kohleausstieg. Startpunkt ist um 15 Uhr auf dem Münsterplatz.

Die Veranstalter fordern einen klaren Plan zum Kohleausstieg und den Umstieg auf erneuerbare Energien. Noch immer stammen etwa 40 Prozent des deutschen CO2-Ausstoßes aus der Verbrennung von Kohle. Zusätzlich verursacht die Kohle zahlreiche weitere Umwelt- und Gesundheitsprobleme. Laut einer Greenpeace-Studie sterben jedes Jahr tausende Menschen vorzeitig an den giftigen Emissionen der Kohlekraftwerke (1). Ganze Dörfer müssen umgesiedelt werden, weil sie im Ausweitungsgebiet vom Braunkohle-Tagebau liegen.

Aktueller Anlass der Demonstrationen ist die Einrichtung der sogenannten Kohlekommission, die noch in diesem Jahr einen Ausstiegsplan aus der klimaschädlichen Kohleverstromung erarbeiten soll. Die Kohlekommission nimmt nächste Woche ihre Arbeit auf. „Das Ende der Kohle ist in greifbarer Nähe“ sagt Felix Müller von der Initiative Klimastadt Konstanz. Er und viele Klimaschützer*innen befürchten jedoch, dass die Kohlekommission keinen schnellen Ausstieg beschließen wird, denn, so Müller „die Vertreter der Kohle-Lobby nehmen eine prominente Position innerhalb der Kohlekommission ein“.

Am Sonntag demonstrieren deshalb tausende Bürgerinnen und Bürger im ganzen Land ihre Unterstützung für einen raschen Kohleausstieg und konsequenten Klimaschutz. Die Aktionen werden von Bürgerinnen und Bürgern vor Ort organisiert – hier in Konstanz von einem Bündnis aus Grüner Jugend, der BUND Ortsgruppe Konstanz, dem Konstanzer Bündnis für gerechten Welthandel, Klimastadt Konstanz, Juso Thurgau und der Linksjugend [’solid]. Unterstützt werden sie dabei von der Bürgerbewegung Campact e.V.

MM (Foto: bund-nrw)

Was? Anti-Kohle Demonstration

Wann? 24. Juni 2018, 15:00

Wo? Startpunkt ist der Münsterplatz, die Abschlusskundgebung findet auf der Marktstätte statt

Weitere Informationen:

www.klimastadt-konstanz.de

www.facebook.com/events/436371630107454/

Rückfragen an: Lynn-Sophie Ölschläger, Grüne Jugend Konstanz

E-Mail: Lynn-Sophie.Oelschlaeger@uni-konstanz.de

(1) Greenpeace-Studie: Tod aus dem Schlot. Wie Kohlekraftwerke unsere Gesundheit ruinieren