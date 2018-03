Stammtisch-Lesungen in der Weinstube

Heute startet das Festival „MINNE meets Poetry“ in Konstanz (seemoz berichtete). Gleich am zweiten Festivaltag, am morgigen Donnerstag, gibt es ein Literaturvergnügen ungewohnter Art: Vier Künstler ziehen durch vier Weinstuben in der Niederburg und lesen von der „Heimatliebe“. Und mehr noch: Auch am Donnerstag gibt es Diskussionen, Musik und eine Theater-Premiere zum Thema – im K9, im Rosgartenmuseum und im Kulturzentrum. Ein Überblick:

Ganz im Sinne des Minnesängers und bekannten Weinliebhabers Oswald von Wolkenstein wird Literatur an diesem Abend in die Konstanzer Weinstuben getragen: Das Format „Heimatliebe in der Weinstube“ lässt vier Autorinnen und Autoren durch ebenso viele Weinstuben wandern und ihre Texte zum Besten vortragen.

Bei einem Viertele können die Gäste an diesem Abend den beiden Konstanzer Poetry SlammerInnen Meral Ziegler und Marvin Suckut, dem Künstler und Filmemacher Jeremias Heppeler sowie dem Autoren, Philosophen und Konzilexperten Henry Gerlach (Foto) begegnen. Die AutorInnen wandern durch die vier Weinstuben, verweilen und lesen dort für jeweils ca. 20 Minuten, bevor der Weg sie in die nächste Stube führt.

Jeremias Heppeler startet um 21.30 Uhr in der Stube „Zum guten Hirten“, Meral Ziegler in der „Weinstube Niederburg“, Marvin Suckut in der „Steinernen Kugel“ und Henry Gerlach im „Weinglöckle“. Es besteht die Möglichkeit, dem Lieblingsautor durch die vier Kneipen zu folgen oder es sich in einer bequem zu machen und hier alle Künstlern anzuhören. Die Veranstaltung ist kostenlos – es sind keine Tickets notwendig.

Mundart in Medien, Theater-Premiere und Heimat-Musik

Auch drei weitere Veranstaltungen am Donnerstag stehen unter dem Motto „Heimatliebe“ und sind mit dem Ausspruch von Wolkenstein „Denk ich an den Bodensee, tut mir gleich der Beutel weh!“ überschrieben. In „Heimatliebe von den Lippen abgelesen“ (18 Uhr im Zunftsaal des Rosgartenmuseums, 10 € / 7 € ) sprechen Urs Heinz Aerni, Olaf Nägele, Markus Manfred Jung und Hanspeter Müller-Drossaart über Mundart in Medien.

In „Heimatliebe mit HEIZMANN, BANHOLZER, HOMBURGER“ (20 Uhr im Richental-Saal, Kulturzentrum am Münster, 10 € / 7 € ) hören wir Eingeborenenmusik vom Bodensee und in „i never meant to heart you, babe / anticrescendo« (20 Uhr im K9, AK 14 € / 12 €, VVK 12 € /10 € ) premiert ein Theaterstück der Konstanzer Autorin Barbara Marie Hofmann im K9.

MM