Spannendes Online-Vortragsprogramm der vhs

Was haben der Lebensmittelunverträglichkeits-Hype, giftiger Elektroschrott durch Smartphones, 150 Jahre Deutsches Kaiserreich und antisemitischer Verfolgungswahn durch eine angebliche „Corona-Diktatur“ gemeinsam? Sie alle werden durch einen Vortrag an der vhs Landkreis Konstanz geadelt, beziehungsweise von Fachmenschen einmal differenziert und kenntnisreich aufbereitet, um mit dem Schmu aufzuräumen, den man allzu oft in Zeitung und Internet zu lesen bekommt.

Die vhs beweist sich auch in Corona-Zeiten wieder einmal als ein Hort der Aufklärung und deckt mit ihrem Vortragsprogramm ein breites Themenspektrum von der Lebenshilfe bis zur deutschen Geschichte ab. Beachten Sie bitte die Anmeldefristen.

Annette Fahrner: Reizende Zutaten – Allergene in Lebensmitteln

Am Dienstag, den 2. Februar, spricht Annette Fahrner über das in den letzten Jahren aufgekommene unübersichtliche Konglomerat von Lebensmittelunverträglichkeiten. Industrielebensmittel wenden sich immer häufiger an gesundheitsbewusste VerbraucherInnen und werben damit, dass sie „frei von“ sind. Und so ist die immense Auswahl an laktosefreier Milch und glutenfreien Brötchen im Supermarktregal schon fast normal geworden.

Doch was ist dran an all den Werbeversprechen? An wen richten sich diese Produkte? Wie sieht die Gesetzeslage in Deutschland hinsichtlich der Kennzeichen von Allergenen aus? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Allergie, Intoleranz und Unverträglichkeit? Die staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerin Annette Fahrner lichtet den Dschungel der allergenen Zutaten.

Dienstag, 2. Februar 2021, 19.00-20.30 Uhr, Annette Fahrner: Reizende Zutaten-Allergene in Lebensmitteln; Anmeldung bis zum 1. Februar.

Ralf Häußler: Hinter den Kulissen: Die Folgen des Smartphone-Booms

Smartphones sind so sehr Teil unseres Alltags geworden, dass wir die Anwesenheit und Herkunft der kleinen Mini-Computer nicht mehr hinterfragen. Im Rahmen der Handy-Aktion Baden-Württemberg spricht Ralf Häusler am 3. Februar darüber, woraus Smartphones eigentlich gebaut werden, woher die Rohstoffe dafür kommen und wer unsere schlauen Alltagshelfer unter welchen Bedingungen produziert. Welche sozialen, ethischen und ökologischen Folgen hat die Flut an Geräten, wenn diese nach allerhöchstens zwei Jahren ausgetauscht werden sollen – oder müssen? Und wo landen all die alten Handys dann eigentlich?

Ralf Häusler analysiert die Probleme der Wertschöpfungskette eines Produkts, das uns alle betrifft, das wir alle benutzen und auf das wir mittlerweile alle angewiesen sind, weswegen wir unser Möglichstes dafür tun sollten, mit den dafür benötigten Rohstoffen und den Menschen, die sie verarbeiten, so fair und nachhaltig umzugehen, wie es nur irgend geht.

Mittwoch, 3. Februar 2021; 19.30-21.00 Uhr, Ralf Häußler: Hinter den Kulissen – Die Folgen des Smartphone-Booms; Anmeldung bis zum 3. Februar, 14.00 Uhr.

Simon Pschorr: Rechtliche Mythen rund um die Corona-Pandemie

Corona hat neben vielen anderen gesellschaftlichen Entwicklungen vor allem auch ein erstaunliches Revival verschiedenster Verschwörungstheorien mit sich gebracht. Teilweise offen verfassungsfeindliche Thesen und Parolen sind in den unterschiedlichsten Bevölkerungskreisen wieder salonfähig geworden. So werden angesichts der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie von Nazis, SchwurblerInnen und besorgten BürgerInnen das Grundgesetz verteidigt, Juden zu den Urhebern allen Übels erklärt und der BRD die Verfassungswidrigkeit aberkannt. Keine These ist zu abwegig, aber jede einzelne haben wir in den letzten 100 Jahren irgendwann schon einmal gehört.

Der Konstanzer Kreisrat und Staatsanwalt Simon Pschorr räumt am 8. Februar mit den Mythen um die Corona-Pandemie auf. Er erläutert dabei rechtliche Möglichkeiten unserer Verfassung und welche allgegenwärtigen falschen Hypothesen und Behauptungen zur Pandemie in der Öffentlichkeit kursieren.

Der Vortrag dient dazu, all denjenigen juristische Grundlagen zu vermitteln, die sich im Wirrwarr der neuen Verordnungen etwas verloren fühlen, aber gleichzeitig auch dem hanebüchenen Geschwurbel von VerschwörungstheoretikerInnen etwas entgegensetzen wollen.

Montag, 8. Februar 2021; 19.30-21.00 Uhr, Simon Pschorr: Rechtliche Mythen rund um die Corona-Pandemie – Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen, Rechtsgrundlagen, Urteile; Anmeldung bis zum 8. Februar, 12.00 Uhr.

Ulrich Büttner: 1871 – Die Gründung des zweiten Deutschen Kaiserreichs

Die Gründungszeremonie des Deutschen Kaiserreichs jährt sich 2021 zum 150sten Mal und das ist natürlich ein Anlass für rechtsextreme Hetzblätter wie „Junge Freiheit“ und „Compact“, eine Kontinuität des deutschen Staates und gefährliche nationalistische Fieberträume herbeizufantasieren. Hier braucht es eine kompetente Gegenstimme: Ulrich Büttner spricht am 25. Februar über den historischen Kontext der Reichsgründung, denn die Zeit des Deutschen Kaiserreichs ist in den Köpfen und im Geschichtsunterricht völlig unterrepräsentiert, weshalb die ideologische Vereinnahmung und Glorifizierung dieser Zeit von rechts umso größeres Gefahrenpotential birgt.

Dabei ist der Weg des Reichs ins 20. Jahrhundert und die Staatswerdung dessen, was wir heute „Deutschland“ nennen, äußerst interessant und relevant für das Selbstverständnis seiner Einwohner. Denn Erinnerungskultur darf niemals den Rechten überlassen werden.

Donnerstag, 25. Februar 2021; 19.30-21.00 Uhr, Ulrich Büttner: 1871 – Die Gründung des zweiten Deutschen Kaiserreichs, Anmeldung bis zum 25. Februar 12.00 Uhr.

MM/jh (Bild: vhs Landkreis Konstanz e. V.)

