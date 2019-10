„Sie sind wieder da“

Schon heute Abend laden die antifaschistische VVN-BdA und die Volkshochschule zu einer Veranstaltung ein, bei der es um die Gefahren des wiedererstarkten deutschen Nationalismus geht. Der bekannte Journalist Patrick Bahners wird über die Gefahren sprechen, die von der Rechtsentwicklung ausgehen.

Aus dem Einladungstext: „Unser Problem ist größer als die AfD und Pegida. Die Neue Rechte spaltet das Land. Die neuesten Losungswörter der politischen Sprache sind das Eigene und die Grenze. Aber was wissen Alexander Gauland und Co. noch von der Nation, die sie angeblich so wichtig nehmen? Scharfsinnig, klug und historisch argumentierend zeigt Patrick Bahners, einer der einflussreichsten Journalisten Deutschlands, wie ein neuer Nationalismus unsere Republik und unsere demokratische Kultur nachhaltig verändern wird.“

Wann: Mittwoch, 9.10., 19.30 Uhr. Wo: vhs, Katzgasse 7, Astoriasaal. Eintritt: 7,00 Euro; Schüler/-innen und Studierende mit Ausweis und mit vhs-Vortragskarte frei.