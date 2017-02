Schunkeln war gestern

Nach dem Erfolg der „Hall of Fame – Fasnachtsedition“ im letzten Jahr gibt es jetzt eine Neuauflage. Gemeinsam mit der Konstanzer Narrengesellschaft Niederburg von 1884 e.V. realisiert das Junge Theater Konstanz erneut das viel beklatschte Open-Stage-Projekt. Auch dieses Jahr gilt: Was die künstlerischen Ergüsse und Statements zur Fasnacht sind, bestimmen Schülerinnen und Schüler oder Studierende aus Konstanz und Umgebung selber.

Egal ob Tanz, Rap, Gesang, Textbeiträge – allein oder in der Gruppe – die Spiegelhalle wird zur Performance-Arena für junge Künstler. Hier ist Platz, um Fasnacht neu zu definieren, altbekannten Fasnachts-Klassikern ein anderes Gewand zu verpassen oder einen ganz unabhängigen Beitrag zu liefern. Konfetti-Regen für alle ist garantiert und nach der Show wird gemeinsam gefeiert.

In diesem Jahr wird es eine exklusive CD-Präsentation geben. Yasin Amin (Foto) wagte sich bei der „Hall of Fame 2016“ mit seiner Neuinterpretation des Liedes „Konstanzer Fasnacht“ mutig in neue Gefilde – dieser Mut wurde nicht nur am Abend selbst mit stehenden Ovationen belohnt, sondern es folgte ein Engagement auf den närrischen Konzilbühnen, eine CD-Einspielung seines Hits für die Saison 2017/2018 sowie ein Gastauftritt in der SWR Live-Sendung „Konstanzer Fasnacht im Konzil“.

MM (Foto: Theater Konstanz)

Hall of Fame: 20.2.- 19 Uhr | Foyer Spiegelhalle, Eintritt: fünf Euro/ermäßigt drei Euro

Eine Veranstaltung des Jungen Theater Konstanz, der Narrengesellschaft Niederburg, des Konstanzer Schülerparlaments und a2r:media.