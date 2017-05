Schon heute: Nächste SplitterNacht im K9

Durch den Abend führt Stefanie Kerker. In einer raffinierten Mischung aus eigenen Songs und skurrilen Texten, so ironisch wie feinfühlig, beleuchtet sie das ein oder andere gesellschaftspolitische Thema und erklärt ganz nebenbei, wie es ist: Wie wir auf die Welt kommen, warum wir erst mal weinen und warum das Geheule in den nächsten 80 Jahren eigentlich nicht aufhört.

Der Schaffhauser Mundartsänger Christoph Bürgin präsentiert zusammen mit dem Jazzpianisten Mark Koch Lieder aus dem Programm und der CD «Chömmer So Lo». Noch nicht veröffentlichte Songs werden an diesem Auftritt mit einer kräftigen Prise Jazz angereichert.

Frank Richter schreibt Comedy und Satire. Seit Juni 2016 ist er außerdem als Stand-Up-Comedian unterwegs. Seine Eltern sind aus Deutschland, er wurde allerdings in Zürich auf die Welt gebracht. Nun möchte er ausprobieren, wie sein „Schweizer Humor“ in Deutschland ankommt.

Das Saxofonquintett Ten Blue Shoes spielt jazzige und funkige Eigenkompositionen und selbst arrangierte Hits von James Brown, Michael Jackson, Bobby McFerrin und weiteren bekannten Musikstars. Die Band überzeugt durch knackigen Sax-Sound, energiegeladene Grooves und ideenreiche Improvisation.

Jean Journal kommt aus Paris. Mit Zeitungseffekten überrascht er die Welt der Magie. Als Zeitungsjunge verkaufte er seine Blätter vor dem berühmten Varieté Moulin Rouge und träumte immer vom großen Auftritt. „Beaucoup de plaisir!“ Fridolin Kalt aus Zürich (alias „Jean Journal“) ist an verschiedenen Zauberkongressen für seine Künste ausgezeichnet worden.

Die „Stangenbohnen Partei“, das sind Jared Rust an der Gitarre und Serena Engel am Cello. Serena Engel stammt aus Australien, die Wurzeln von Jared Rust liegen in den USA. Gefunden hat sich dieses Duo in Taiwan. Mittlerweile leben die beiden in Deutschland. Zwei Stimmen und zwei Instrumente vereinen sich und präsentieren eine eigene Mischung aus frühem Swing, Jazz und Blues, American Folk, Bluegrass und Country-Western.

Für das typische Flair des Varietétheaters sorgt die Pianistin Elena. Das endgültige Programm steht wie immer erst am Abend fest. Die Angaben sind ohne Gewähr, die Auftritte sind unzensiert, und mit Überraschungen ist jederzeit zu rechnen.

MM