Rock- und Sprach-Musik im KULA

Neben toller Musik aus Mali und Irland, aus dem Libanon und aus Stuttgart gibt es im KULA im April viel zu feiern: Nicht nur die traditionelle KULA-Party, auch ein Frühlingsfest und den „Tanz in den Mai“. Und obendrein viel „Sprach-Musik“ mit einem Poetry Slam, vor allem aber mit einer Lesung der aktuellen Star-Kolumnistin Margarete Stokowski (Foto), die aus ihrem neuen Buch „Untenrum Frei“ liest.

Samstag, 1. April

Who Killed Bruce Lee

WHO KILLED BRUCE LEE aus dem Libanon zählen zu den interessantesten neuen Acts auf dem internationalen Markt und sorgten in den vergangenen Monaten für ziemlich viel Wirbel. Seit sie im Oktober 2015 Deutschland zu ihrer europäischen Wahlheimat gemacht haben, um von hier aus ihre Version des Rock’n’Roll in die Welt zu verbreiten, verdrehen sie allen die Köpfe: den Journalisten, den Clubbesitzern und vor allem den Rock- und Elektro Fans.

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21.00 | VVK: 13 € | AK: 15 € | Fans: 5 €

Dienstag, 4. April

Sportfreunde Stiller

Wo fängt man bloß an? 20 Jahre sind es jetzt immerhin! Eine Ewigkeit fast in einer Zeit, in der viele Bands gefühlt noch nicht einmal mehr den letzten Ton ihrer ersten Single überleben…Die Sportfreunde Stiller gibt es immer noch. Im zwanzigsten Jahre ihres Bestehens, nun mit ihrem siebten Studioalbum. Ein Album, das Medizin ist. Süße Medizin. Sie wirkt mit 12 Songs (15 in der Deluxe-Edition) gegen Zaudern, Zweifeln und Zögern. Gegen Pessimismus, Mutlosigkeit, Engstirnigkeit, Traurigkeit und Lieblosigkeit. „Sturm & Stille“ heißt es und wurde am 7. Oktober 2016 bei Vertigo Berlin/Universal Music veröffentlicht.

Einlass: 19.00 Uhr | Beginn: 20.00 Uhr | AUSVERKAUFT!

Mittwoch, 5. April

Heisskalt

Vom Wissen und Wollen-Tour: Bereits 2013 überraschten „Heisskalt” mit ihrem Debüt “Vom Stehen und Fallen”-Platte, die auf Platz 29 der deutschen Albumcharts landete und mit der die vier Stuttgarter seitdem durch die Lande reisen. Gut zwei Jahre später erscheint nun der Nachfolger “Vom Wissen und Wollen”, eine Platte, die „hoffentlich mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet“, sagt Sänger Mathias Bloech. Auf dem Album werden insgesamt 12 Lieder zu hören sein.

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21.00 Uhr | VVK: 19 € | AK: 23 €

Samstag, 8. April

Balkanbeats & Russendisko | Kula-Party

Wenn ihr an Russland denkt, fallen euch als erstes Putin, Wodka und Matroschkas ein? Nach dieser Nacht nicht mehr! (Wodka eventuell ausgenommen …). Der Kula lädt am Samstag, 8. April, zu einer furiosen Tanz- und Feiernacht ein. Mit einem bunten Potpourri aus bekannten und total geheimen Tanzjuwelen wird die Partynacht musikalisch begleitet von DJ KimSka. Der Freiburger tourt bereits seit vielen Jahren quer durch die Republik. Diesmal im Gepäck: Südosteuropäische Klänge, die vor Leidenschaft und Lebensfreude nur so strotzen. Klassische Blechblasinstrumente verschmelzen mit modernen Electroelementen zu einem Sound, der auch den steifsten Zuschauer zum Zucken, Tanzen, Springen oder Schreien bringt…. In diesem Sinne: Nastrovje!

Einlass und Beginn: 22.00 Uhr | VVK: 5 € (Dienstags an der Uni) | AK: 6 €

Montag, 10. April

Tamikrest

„Kidal“ Tour 2017: Tamikrest bedeutet so viel wie „Knotenpunkt“ oder „Bündnis“ in der Sprache der Tuareg. Es ist ein passender Name für eine Band, die so erfolgreich die Werte ihrer zeitlosen Kultur mit den Klängen, die sie bei ihren Reisen dieser Welt kennengelernt haben, verbindet. Spuren von Dub, Blues, Psychedelia, Funk und Art-Rock fließen in Tamikrests moderne Interpretation der traditionellen Tuareg-Musik. Die Musiker stammen ursprünglich aus Kidal (Nordosten Malis), leben aber aufgrund von Krieg, Verfolgung und politischem Kollaps im Exil in Algerien. Während sich Tamikrest ihre musikalischen Träume verwirklichen konnten, wurden ihre Familien und Freunde aufgrund brutaler Sharia-Gesetze zu Flüchtlingen.

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21.00 | VVK: 18 € | AK: 22 €

Freitag, 21. April

Wallis Bird

Wallis Bird – Home: Zuhause ist, wo man zur Ruhe kommen und sich trauen kann, was man will. Die Sängerin und Songwriterin Wallis Bird hat ihr Zuhause gefunden, als sie noch ganz woanders war. Ihr ganzes Leben lang war sie unterwegs, der Musik hinterher und ihrem hüpfenden Herzen, nirgendwo für immer. Von Irland aus, wo sie als Kind gegen den Rasenmäher antrat und gewann. Er behielt den linken kleinen Finger, sie die Liebe zur Musik, mit deren Hilfe sie sich beibrachte, die Rechtshändergitarre linksherum zu spielen. “Home” zeigt eine andere Facette von Wallis, es ist ihr bisher reifstes Album.

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21.00 | VVK: 20 € | AK: 24 €

Samstag, 22. April

Frühlingsfest

Worauf wir in der schönsten Zeit des Jahres wirklich wieder Bock haben: die ganze Nacht durchtanzen, Bier statt Glühwein trinken, Freunde treffen, zusammen lachen und natürlich gute Musik hören! Alles zusammen feiern wir beim Frühlingsfest am 22. April im KULA. Der Abend beginnt mit akustischen Klezmerklängen der Freiburger HAIDUCKEN in der KULA Bar, frei nach dem Motto „Ultra-tight live sound and foot-stomping Balkan rhythms.“ Im KULA-Saal geht es dann mit dem Power-Trio AUTONTOMICS und ihrem Garage-Pop aus Portland weiter. Mit DJ Psychosoular verwandelt sich der KULA bei der Aftershow dann in ein Psychosoularium. Soul, Funk & R’n’B werden Euch den Winter endgültig aus den Knochen treiben. Versprochen!

Kula-Bar: 18.00 Uhr | Programmbeginn: 20.00 Uhr | VVK: 5 € | AK: 6 €

Mittwoch, 26. April

Grandmaster Poetry Slam

Lineup: PHILIPP SCHARRENBERG (München), LISA ECKHART (Wien), KILIAN ZIEGLER (Olten), KALEB ERDMANN (Frankfurt), Special Guest: HALBWEGS DOPE; Moderator: MARVIN SUCKUT.

Einlass: 19.00 Uhr | Beginn: 20.00 | VVK: 8 € | AK: 10 €

Freitag, 28. April

Margarete Stokowski | Lesung „Untenrum Frei“

War es das jetzt mit der sexuellen Revolution? Sind wir unendlich liberal, weil mit nackten Brüsten für Tierfutter und Baumärkte geworben wird? Mitnichten, sagt Margarete Stokowski, Autorin und „Spiegel“-Kolumnistin. Es gilt, auch noch im 21. Jahrhundert, Machtstrukturen aufzusprengen, über Sexualität und über Geschlechterrollen zu sprechen. Das klingt vielleicht streng, aber dieses Buch ist anders: Es ist lustig, mutig und irrsinnig klug. Stokowski erzählt frisch und wunderbar von persönlichen Erlebnissen und zeigt, wie sich Schamgefühle und Rollenbilder in den kleinen, schmutzigen, komischen Dingen manifestieren; wenn es um Prinzessinnenkleider oder die Erotik von Hüpfbällen geht. Und sie macht deutlich, wie diese kleinen Dinge die großen, fiesen Fragen aufwerfen: Was macht es mit Mädchen, wenn „Bravo“ empfiehlt, Rouge aufzutragen, immer zu lächeln und süße Haarspangen zu tragen, um den Schwarm zu erobern?

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21.00 | VVK: 10 € | AK: 13 €

Sonntag, 30. April

Tanz in den Mai

Die Nacht der Hexen und Geister, der Walpurga und der Hexenfeuer. Die Nacht des Schabernacks, des Maisprungs und der Moment, eurer oder euerm Liebsten einen Maibaum zu stellen. Mit dem Krächzen der Krähen und dem Heulen der Eulen ist es am 30. April Zeit für Traditionen und Bräuche – So auch im KULA – wenn es darum geht, mit eurem Besen nicht um den Blocksberg, sondern um die GENIALEN TANTEN zu kreisen, die Euch hinterm DJ-Pult in traditioneller Weise mit Indie, Rock & Wave in den 1. Mai begleiten.

Zebra-Special: Das Zebra-Kino zeigt vor der Party THE LOVE WITCH – eine Hommage an die Sexploitationfilme der 1970er Jahre. Eine provokate, modern-feministische Gruselgeschichte, die mit Genrekonventionen und Epochendesigns spielt.

Tickets unter: www.reservix.de. Kontakt: Magdalena Schweizer, Annelies Hell, Fon +49 (0) 75 31 / 5 29 54, Fax +49 (0) 75 31 / 5 51 39. Homepage www.kulturladen.de.