Zu einem Konzert gegen den „Zeitgeist, der rückschrittlicher kaum sein könnte“, laden die Macher*innen der Punk-Kneipe im Verein Jugendkultur Contrast am 22. Juni in ihr etwas anderes Lokal in der Chérisy ein. „Raven gegen Rechts“ steht auf dem Programm, den musikalischen Klangteppich dafür rollen zwei szenebekannte Electropunk-Interpreten aus.

Einen Abend, „an dem man der ganzen Ungerechtigkeit zumindest teilweise entfliehen kann“ versprechen die Organisator*innen des Events. Dafür sorgen sollen neben dem vielen Konstanzer*innen als „Bombilla“ bekannten Electronica-DJ Fennec auch der Münchner Electropunk-Künstler GrGr, der die 8-Bit-Sounds der Gameboy-Ära zu ganz neuem Leben erweckt. Super Mario, Pokémon und Tetris stehen bei seiner Mischung aus Punk und Synthie-Klängen Pate, zum Gesang pumpen Bässe, knarzen verzerrte Drum-Computer und schieben das dünne Gameboy-Stimmchen ordentlich an.

Die Contrast-Leute, die sich immer wieder mit Vortrags- und Musikveranstaltungen um eine emanzipatorische Jugendkultur verdient machen, wollen diesen Abend indes nicht als eskapistische Realitätsflucht missverstanden wissen. „Wir wollen“, sagt einer der Veranstalter, „über die Unterdrückung der Kurdinnen und Kurden durch den türkischen Staat aufklären“. Der Widerstand gegen den faschistoiden Autokraten Erdogan, der Krieg gegen die basisdemokratischen kurdischen Autonomieprojekte in der Region Rojava führt, müsse international gestärkt werden. Neben Informationen wird es deshalb auch eine Spendensammlung für kurdische Vereine geben.

Zudem will man/frau den „Schland“-Wahnsinn kritisch ins Visier nehmen, der pünktlich zur Fußball-WM wieder aufflammt. Vaterlandsstolze Gesellen und fahnenschwenkende Patrioten, die sich nicht nur besinnungslos jubeln, wenn die deutsche Mannschaft ein Tor schießt, „sondern heulen oder andere Nationalitäten beleidigen, wenn die deutsche Elf mal verliert“, sind den Jugendlichen ein Greuel: „Ein nationalistisches Brot-und-Spiele-Konzept, das es den Mächtigen leicht macht, von Problemen abzulenken.“

Wer das ähnlich sieht, sich weiter informieren oder einfach zu guter Musik feiern will, ist (nicht nur) an diesem Abend gut aufgehoben im Contrast.

jüg (Foto: southvibez.de)



Termin, Ort, Zeit: Freitag, 22.6., Jugendkultur e.V. Contrast (Konstanz, Joseph-Belli-Weg 11), ab 22:00 Uhr

Eintritt: 5,- €

