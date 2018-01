Im Auftrag des Europäischen Netzwerks gegen Rassismus hat Dr. Natasha A. Kelly den Länderreport zu Rassismus auf dem Arbeitsmarkt für das Jahr 2017 aktualisiert. Aufbauend auf verschiedenen Datenquellen, offiziell, inoffiziell, wissenschaftlich und empirisch, gibt Kelly einen Überblick über die aktuelle Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt.

Welche Regeln und Vorschriften gelten gegen Rassismus im Beschäftigungssektor? Welche „best practice“-Beispiele wurden umgesetzt, um rassistischer Diskriminierung am Arbeitsplatz entgegen zu wirken? Nach Dr. Kellys Vortrag gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen, um die Perspektive der Zuhörenden einzubringen und gemeinsam zu diskutieren.

Der Workshop am darauffolgenden Tag richtet sich an Studierende und andere, die sich als People of Colour bezeichnen. Die künftigen Berufseinsteiger in den deutschen Arbeitsmarkt werden anhand von drei Fallbeispielen die Situation in Deutschland im Kontext des Arbeitsmarktes und des rechtlichen Rahmens analysieren.

Die Referentin Natasha A. Kelly hat in Kommunikation und Soziologie mit Schwerpunkt Kolonialismus und Feminismus promoviert. Von 2012 bis 2016 arbeitete sie im Sekretariat der Europäischen Union im Rat für Integration und Migration des Berliner Senats. Sie bezeichnet sich selbst als „academic activist“ – zwei bedeutende Charakteristika, die individuell, aber nie getrennt voneinander zu betrachten sind.

Die Veranstaltung wird gemeinsam organisiert von Bridging Gaps e.V., dem Referat Gleichstellung und Diversity der HTWG Konstanz sowie dem Referat für Gleichstellung und Familienförderung der Universität Konstanz.

Anmeldung für den Workshop per Email an bridging-gaps.hsg@uni-konstanz.de.

MM

Öffentlicher Vortrag: 26.01.2018 um 19.30 Uhr, Uni Konstanz, A 704, Workshop (mit vorheriger verbindlicher Anmeldung): 27.1., 9 bis 15 Uhr, F 428