Probleme mit dem Alter?

Wenn ja, dann wäre es angebracht, sich kommenden Sonntag zu einer Matinee ins Literaturhaus Thurgau nach Gottlieben zu begeben. Der Publizist und Philosoph Ludwig Hasler präsentiert dort sein neuestes Werk „Für ein Alter, das noch was vorhat“. Gute medizinische Versorgung und Ernährung führen dazu, dass wir alt werden. Schön. Und jetzt? Das fragen sich viele Alte und werden hektisch, denn eigentlich wollten sie nur alt werden, nicht alt sein.

Ludwig Hasler setzt hier ein und hält ein Plädoyer für den sinnvollen Einsatz der Kräfte im Alter: Für die Familie, für die Gesellschaft, für die Natur, für die Poesie. Für eine lebenswerte Zukunft in unserer Welt. Ludwig Hasler wurde 1944 in Beromünster geboren, einem historischen Marktflecken im Kanton Luzern. Er studierte Philosophie und Physik, Germanistik und Klassische Philologie. Für seine Essays zur Kulturphilosophie und Zeitkritik erhielt er 1981 den Preis der Goethe-Stiftung 1995 trat er in die Chefredaktion der Zürcher „Weltwoche“ ein. Seit 2001 wirkt er als Hochschuldozent und Publizist, schreibt Kolumnen und Essays in Fachzeitschriften und Zeitungen, publiziert Bücher. Bis 2010 war er Mitglied der Kantonalen Bildungskommission des Kantons Luzern, bis 2014 Stiftungsratspräsident der SAL, der Zürcher Schule für Angewandte Linguistik.

Heute ist Hasler der „wohl erfolgreichste Vortragsreisende der Schweiz“ (DIE ZEIT). Nebenher wirkt er praktisch mit, etwa im Publizistischen Ausschuss des AZ-Medien-Konzerns, in der Gruppe „Digitalisierung“ der Economie Suisse, im Stiftungsrat von „Esprix Swiss Award Excellence“.

MM/hr (Bild privat)

Wann? Sonntag, 12.1.2020, 11 Uhr Wo? Literaturhaus Thurgau, Gottlieben, Dorfplatz 1. Eintritt: CHF 10.- / CHF 5.- (in Ausbildung), Ermässigter Eintrittspreis CHF 8.- für Mitglieder der „FdB“

Reservationen: +41 (0)71 669 34 80 oder sekretariat@bodmanhaus.ch, www.bodmanhaus.ch