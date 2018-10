Politik, Reflexion, Diskussion in der hörBAR

Auch in diesem Herbst hat die Konstanzer hörBAR vier JournalistInnen mit ihren Radiofeatures zu Gast. Es sind Produktionen der großen öffentlich-rechtlichen Radiosender. Hörstücke, die den Spagat schaffen zwischen Qualitätsjournalismus und Radiokunst, die einladen zu Reflexion und Diskussion. Die Themenauswahl ist diesmal klar politisch. Los geht es am 18. Oktober mit Tom Schimmeck, einst Mitbegründer der taz, und seinem Feature „Im Käfig der Worte. Rechts-Alternative im Reichstag“.

Inspiriert vom Bremer Hörkino fand die hörBAR in Konstanz schon einmal im Herbst 2017 statt, gefördert vom Kulturfonds der Stadt Konstanz. Nun gibt es eine Neuauflage: Vier Radiofeatures werden zwischen Oktober 2018 und März 2019 präsentiert, die sich allesamt mit politischen Fragen auseinandersetzen. „Ich habe diesen Schwerpunkt gewählt, weil es die gesellschaftlichen Umstände geradezu verlangen“, sagt Judith Zwick, die die Veranstaltungsreihe konzipiert hat und moderiert. „Es ist ein sehr kleiner Beitrag, um im Dialog zu bleiben, reflektiert und differenziert, allen Stimmungslagen zum Trotz.“ Analyse, Reflexion und Diskussion im kleinen Kreise, darum geht es der hörBAR.

„Im Käfig der Worte. Rechts-Alternative im Reichstag“

Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe am 18. Oktober um 20 Uhr mit dem Journalisten Tom Schimmeck (Foto) und seinem Feature „Im Käfig der Worte. Rechts-Alternative im Reichstag“, eine Produktion des Deutschlandfunks 2017. Darin geht es um den 24. September 2017 und seine gesellschaftspolitischen Folgen: Denn im blauen Discolicht eines Clubs am Alexanderplatz feiert die Alternative für Deutschland ihren Erfolg bei der Bundestagswahl. Zwei Tage später rückt die neue, fast 100 Köpfe starke Rechtsfraktion in das Reichstagsgebäude ein, spricht vor provisorisch errichteten blauen Stellwänden in einen Wald von Mikrofonen. Manch Journalist fühlt sich da wie ein Hund, der an einem neuen Knochen jagt. Und fragt sich: Was habe ich dazu beigetragen? Ist das auch mein blaues Wunder?

Während die Büros der Neuen im Bundestag eingeräumt werden, ist auf den Fluren der Meinungsführer viel von Krisen die Rede: vom Glaubwürdigkeits- und Vertrauensverlust der Politik – Medien inklusive, von Wut und Ohnmacht in Zeiten von Postdemokratie und Populismus, von einer drohenden Verrohung von Sprache und Demokratie, von Volkes Stimme und Stimmungen. Wir müssen sie verstehen und auffangen, sagen die einen. Wir müssen dagegen aufstehen und sie bekämpfen, die anderen. Doch wer ist hier Volk? Und wer sind eigentlich wir?

Woher kommt dieser weltweite Populismus und was können wir dagegen tun? Auch darüber soll im Anschluss diskutiert werden mit Tom Schimmeck.

Schimmeck war Mitbegründer der taz und Redakteur beim Spiegel

Der Journalist war einst Mitbegründer der taz und Redakteur bei Tempo, Spiegel, profil und Woche. Heute arbeitet er als freier Journalist und Publizist für die SZ, die ZEIT, den DLF und NDR sowie für andere Medien und veröffentlicht vor allem Reportagen, Radiofeatures, Portraits, Kommentare und Kolumnen. Sein Buch „Am besten nichts Neues“ über die Krise der Öffentlichkeit erschien 2010. 2007 erhielt er den Otto-Brenner-Preis, 2008 den Ernst-Scheider-Preis, 2009 den Deutschen Sozialpreis und für sein Feature „Silicon Blues. Im Hinterhof eines Mythos“ den Feature-Preis 2015 der Stiftung Radio Basel. Er lebt nahe Hamburg (www.schimmeck.de).

Sein Kollege bei der SZ, Heribert Prantl, schreibt über ihn: „Wenn man seine Texte liest, denkt man sich: Karl Kraus ist ja eigentlich tot, Kurt Tucholsky auch. Tom Schimmeck erinnert an sie, an die ganz Großen unseres Metiers. Aber er ist er selber. Er ist Essayist, er ist Kommentator, er ist auch Prophet“

Und auch der nächste Termin der hörBAR steht schon fest. Am 15. November um 20 Uhr wird gehört und diskutiert über „Türke in Deutschland. Ein Feature über das Making of der größten Minderheit“ von und mit Sammy Khamis (Produktion 2018/Bayern 2). Es diskutiert im Anschluss mit: Dr. Özkan Ezli, Universität Konstanz.